Poutine lancera un missile hypersonique Zircon “imparable” lors de jeux de guerre avec la Chine et l’Afrique du Sud

Vladimir Poutine est sur le point de lancer des missiles hypersoniques Zircon “imparables” lors de ses prochains jeux de guerre avec la Chine et l’Afrique du Sud.

Les nouveaux missiles Zircon à capacité nucléaire Mach 9, qui se déplacent à des vitesses de près de 7 000 mph, seront tirés depuis le navire de guerre russe Admiral Gorshkov lors d’exercices navals au large des côtes sud-africaines.

Le «lancement d’entraînement» du missile, l’une des armes les plus meurtrières au monde, visera une «cible de surface» à une distance de plus de 310 milles.

Le lancement prochain des missiles meurtriers intervient après que l’amiral Gorshkov a effectué un lancement “électronique” sur une “cible de surface ennemie” alors qu’il naviguait dans l’Atlantique Ouest au large des côtes des États-Unis la semaine dernière.

Les missiles Zircon seront également désormais tirés depuis la frégate russe lors d’exercices navals entre la Russie, la Chine et l’Afrique du Sud dans l’océan Indien.

Vladimir Poutine est sur le point de lancer des missiles hypersoniques Zircon “imparables” lors de ses prochains jeux de guerre avec la Chine et l’Afrique du Sud. Sur la photo: cette image montre un missile de croisière hypersonique Zircon lancé par le Gorshkov depuis la mer de Barents le 28 mai 2022

Le lancement prochain des missiles meurtriers suit l’amiral Gorshkov effectuant un lancement “électronique” sur une “cible de surface ennemie” alors qu’il naviguait dans l’Atlantique Ouest au large des côtes des États-Unis la semaine dernière

Les trois nations participeront aux jeux de guerre du 17 au 27 février au large de la côte est de l’Afrique du Sud, près des villes de Durban et de Richards Bay.

“Au cours du prochain exercice avec les marines d’Afrique du Sud et de Chine, un lancement d’entraînement d’un missile hypersonique Zircon sera effectué, qui sera le premier lors d’un événement de ce type”, a déclaré une source à l’agence de presse russe TASS.

Le Gorshkov a été étroitement surveillé par les marines de l’OTAN dans le cadre de sa mission, armé de l’arme Mach 9 à 6 670 mph qui a une portée maximale de 625 milles.

La frégate transporte également des missiles Kalibr, un type utilisé dans la guerre de la Russie en Ukraine.

Le mois dernier, il est apparu que le navire de guerre avait organisé des jeux de guerre et effectué un lancement électronique des missiles Zircon au large des côtes américaines après avoir dévié de sa route.

Des images terrifiantes ont montré la marine russe se préparant à un lancement nucléaire alors que l’écoutille s’ouvrait en vue du lancement du missile mortel.

“Le lancement électronique et le travail de l’équipe de combat embarquée ont confirmé les caractéristiques de conception du système de missile démontrées lors des essais préliminaires et d’État”, a déclaré à l’époque le capitaine du navire, Igor Krokhmal.

Au début du mois dernier, la frégate a été escortée dans les eaux britanniques par la Royal Navy, et des navires français et espagnols l’ont ensuite escortée à travers l’Atlantique.

Lancement d’un missile hypersonique à capacité nucléaire Zircon “ imparable ” depuis la frégate Admiral Gorshkov

Sur la photo: un marin est de service à bord de la frégate Admiral Gorshkov

La frégate russe « Admiral of the Fleet of the Soviet Union Gorshkov » armée d’armes hypersoniques Zircon (Tsirkon) quitte la base navale de Severomorsk le 4 janvier

Le Gorshkov, qui en est à son premier déploiement, a appareillé de Severomorsk le 4 janvier.

Poutine a précédemment affirmé que les missiles Zircon n’avaient “pas d’équivalent dans le monde” et que leur arrivée survient à un moment indispensable pour la Russie après de multiples revers en Ukraine.

Après avoir mis les voiles pour son premier déploiement le 4 janvier, le navire a immédiatement tiré un lancement d’essai des missiles Zircon de pointe à capacité nucléaire dans la mer de Barents, touchant une cible à 620 miles de là dans la mer Blanche, a affirmé le Kremlin.

Poutine pouvait difficilement contenir sa joie en annonçant la nouvelle le mois dernier en déclarant : “Je suis sûr que des armes aussi puissantes permettront de protéger de manière fiable la Russie contre les menaces extérieures potentielles et contribueront à garantir les intérêts nationaux de notre pays”.

Le mois dernier, il est apparu que le navire de guerre avait organisé des jeux de guerre et effectué un lancement électronique des missiles Zircon au large des États-Unis après avoir dévié de sa trajectoire.

Le président a fièrement déclaré qu’il s’agissait d’un “événement important, sinon capital”, alors que le navire partait dans un groupe de travail de Severomorsk.

Moscou s’est vanté que le Gorshkov est “l’ennemi le plus dangereux des navires de surface dans les océans du monde” maintenant qu’il est armé du nouveau missile hypersonique.

Le capitaine de la frégate, Igor Krokhmal, a déclaré précédemment : « Personne ne verra le lancement du missile ou son vol.

« Ils ne verront que le moment où le missile atteindra la cible.

‘Une cible de surface, une cible côtière. Je ne pense pas qu’il y aura quoi que ce soit pour contrer cela dans les prochaines années.

Le navire devrait atteindre l’océan Indien dans deux semaines pour rejoindre les marines de Chine et de Russie pour mener des exercices militaires.

Les exercices auront lieu autour du premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février et mettront davantage l’accent sur la poussée de la Russie et de la Chine pour une influence mondiale, et le refus de l’Afrique du Sud – une voix de premier plan sur son continent – ​​de se rallier avec l’Occident et condamner les actions de la Russie en Ukraine.

Le gouvernement sud-africain a déclaré qu’il avait une position neutre sur l’Ukraine et a appelé au dialogue et à la diplomatie, mais les exercices navals à venir ont conduit le principal parti d’opposition du pays à accuser le gouvernement de se ranger du côté de la Russie.