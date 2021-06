La RUSSIE a publié des images de ses derniers jeux de guerre dans un signal fort à l’Occident avant les pourparlers entre Vladimir Poutine et Joe Biden à Genève.

La vidéo arrive un jour avant que les deux dirigeants ne se rencontrent pour une conversation privée sur les cyberattaques et les relations glaciales de leurs pays.

Le président américain Joe Biden a déjà qualifié Vladimir Poutine de « tueur » Crédit : AFP

Le président russe Vladimir Poutine doit rencontrer Biden mercredi à Genève Crédit : Getty

Le système de missile « Dagger » utilisé sur le croiseur lance-missiles lourd à propulsion nucléaire Pierre le Grand Crédit : TV Zvezda

Plus de 20 navires de guerre et sous-marins ont participé aux exercices Crédit : TV Zvezda

Le clip montre la fusée « Dagger » et le système de missiles de défense aérienne lancés depuis un croiseur lance-missiles à propulsion nucléaire dans la mer de Barents.

Plus de 20 navires de guerre et sous-marins, ainsi qu’une dizaine d’avions et d’hélicoptères s’entraînent à la cible dans les airs, en mer et sur la côte, a déclaré la chaîne d’information russe TV Zvezda, dans le cadre de la plus grande démonstration de force jamais réalisée en Occident.

Le missile Kinzhal – ou Dagger – peut transporter des armes nucléaires ou conventionnelles.

Il a une portée de 1 250 milles et n’a pas d’équivalent en Occident, selon Moscou.

Les exercices dans l’Arctique étaient distincts des plus grands exercices navals russes dans le Pacifique depuis la fin de la guerre froide qui se sont déroulés à peu près à la même époque.

Poutine a ordonné cette année une succession d’exercices militaires à travers les onze fuseaux horaires de la Russie au milieu de la tension la plus élevée entre l’Est et l’Ouest depuis l’effondrement de l’Union soviétique il y a trois décennies.

Dans un autre mouvement destiné à inquiéter les gouvernements occidentaux, la Russie doit organiser un nouveau test de son nouveau missile hypersonique mortel Zircon.

Le Zircon – ou Tsirkon – est un missile de croisière « imparable » à 6 100 mph qui devrait être utilisé par l’armée russe l’année prochaine.

Lancement d’un missile depuis le croiseur lance-missiles lourd à propulsion nucléaire Pierre le Grand dans la mer de Barents Crédit : TV Zvezda

La Russie a publié des images pour présenter ses derniers jeux de guerre – cette fois dans l’Arctique – alors que Poutine se prépare pour ses pourparlers avec Biden Crédit : TV Zvezda

Une photo des exercices militaires dans l’Arctique Crédit : TV Zvezda

Les forces nucléaires stratégiques de la Russie mèneraient cette année plus d’un exercice militaire tous les deux jours Crédit : TV Zvezda

Poutine considère le Mach 8 Zircon mortel comme son arme de choix pour cibler les villes américaines en cas de conflit nucléaire, a-t-on rapporté.

La manœuvre militaire intervient alors que Poutine et son homologue américain, le président Biden, devraient discuter mercredi de diverses questions.

Les hommes devraient parler des inquiétudes des États-Unis concernant les coups de sabre russes à la frontière ukrainienne, l’emprisonnement de l’opposant au Kremlin Alexei Navalny et le soutien de Poutine à l’homme fort biélorusse Alexandre Loukachenko.

Washington a accusé à plusieurs reprises la Russie d’ingérence dans les élections américaines de 2016 et 2020.

Plus tôt cette année, Biden a mis sur liste noire six entreprises technologiques russes pour « avoir mené des tentatives dirigées par le gouvernement russe pour influencer l’élection présidentielle américaine de 2020 et d’autres actes de désinformation et d’ingérence ».

Cependant, Poutine a appelé les États-Unis et la Russie à travailler ensemble pour lutter contre les cyberattaques, déclarant : « C’est notre grand espoir que nous puissions mettre en place ce processus avec nos partenaires américains.

Biden a précédemment déclaré qu’il pensait que Poutine était un « tueur », quelque chose dont le président russe a nié avoir jamais parlé à l’Américain.

Par ailleurs, les forces nucléaires stratégiques de la Russie effectueraient cette année plus d’un exercice militaire tous les deux jours.

Au cours des exercices dirigés par le vaisseau amiral Pierre le Grand, les équipes de défense aérienne de la force opérationnelle navale de la Flotte du Nord ont abattu tous les missiles de croisière lancés contre elle lors des exercices dans la mer de Barents.

Les exercices devaient tester les défenses des « frontières arctiques » du pays, a déclaré un porte-parole de la flotte.

« Au total, huit missiles cibles ont été lancés vers le groupe de frappe naval, qui ont été abattus avec succès par les systèmes d’artillerie AK-130 et AK-630 des croiseurs de missiles, les lanceurs sol-air Kinzhal et Osa-MA. »

Auparavant, les navires avaient reçu l’ordre de repousser les attaques aériennes à grande vitesse simulées par les bombardiers de première ligne Sukhoi Su-24.