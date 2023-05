Poutine lance la neuvième vague de frappes de missiles sur Kiev en un mois | Nouvelles du monde

Kiev a déjà été touchée par neuf frappes de missiles russes en mai (Photo: Reuters) La Russie a lancé une nouvelle attaque massive de missiles contre la capitale ukrainienne dans la nuit. Kiev a été frappée par une vague de frappes de missiles de croisière au petit matin pour la deuxième fois en trois jours. C’est maintenant la neuvième fois ce mois-ci que Vladimir Poutine ordonne des frappes aériennes sur la ville. La défense aérienne ukrainienne a réussi à abattre tous les missiles, mais la chute de débris lors du raid aérien a provoqué deux incendies dans les districts de l’est, selon des responsables. Le chef de l’administration militaire civile de Kiev a déclaré que l’attaque avait été lancée à partir de bombardiers stratégiques russes au-dessus de la mer Caspienne. Serhiy Popko a déclaré sur Telegram qu’un incendie s’était déclaré dans des locaux non résidentiels du quartier Desnyansky, juste à l’est de la capitale. Il n’a fourni aucune information sur les victimes. La police inspecte les missiles russes abattus par la défense aérienne ukrainienne ce matin (Photo: Reuters)



Un missile de croisière russe abattu par la défense aérienne ukrainienne a atterri dans le jardin de quelqu’un (Photo: Reuters) Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, écrivant sur Telegram, a déclaré qu’un incendie s’était déclaré dans un garage de la région de Darnitsya de la capitale – des débris sont également tombés dans la région de Dnipro à Kiev. Il a dit qu’aucun des deux incidents n’avait fait de victimes. Des explosions ont également secoué plusieurs autres villes du pays dans la nuit alors que les forces russes continuent de bombarder l’Ukraine, avec des millions de personnes soumises à des alertes de raid aérien. Une personne a été tuée par une frappe de missile russe sur une installation industrielle dans la ville portuaire d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine.



De la fumée s’élève d’un bâtiment à Kiev après avoir été touché par des débris lors de l’attaque au missile (Photo: Reuters) Deux autres personnes ont été blessées dans l’attaque d’Odessa, a écrit le porte-parole de l’administration militaire Serhiy Bratchuk sur Telegram. Plus: Tendance

Des explosions ont également été entendues dans les régions centrales de Vinnitsa, Khmelnitsky et Jytomyr. Mardi, l’Ukraine a déclaré avoir abattu six missiles hypersoniques Kinzhal, lors de l’une des plus importantes attaques aériennes contre la capitale depuis le début de l’invasion russe. Les Kinzhals sont des missiles balistiques capables de se déplacer jusqu’à 10 fois la vitesse du son et faisaient partie d’une volée de 18 missiles abattus au-dessus de Kiev. Kiev a de nouveau été la cible de tirs nourris (Photo: Reuters) Trois personnes ont été blessées dans l’assaut, qui comprenait une combinaison de drones et de missiles de croisière, aux côtés des Kinzhals. Après l’attaque, M. Popko a déclaré qu’il s’agissait du « nombre maximal de missiles d’attaque dans le laps de temps le plus court », alors que des débris tombaient dans plusieurs districts. Trois des meilleurs scientifiques hypersoniques de Poutine ont été arrêtés pour suspicion de haute trahison après l’interception des Kinzhals «invincibles». La défense aérienne ukrainienne a également abattu mardi des missiles russes au-dessus de Kiev (Photo: Reuters)



La Russie a bombardé l'Ukraine ces dernières semaines (Photo : EyePress News/Shutterstock) La semaine dernière, les forces ukrainiennes ont réalisé leurs plus grands gains sur le champ de bataille depuis novembre dernier, reprenant plusieurs kilomètres carrés de territoire à la périphérie nord et sud de la ville du champ de bataille de Bakhmut. Moscou a reconnu que certaines de ses troupes se sont retirées mais nie que ses lignes de bataille s'effondrent. Kiev affirme que ces avancées sont localisées et ne représentent pas encore toute la force de sa contre-offensive à venir, qui devrait tirer parti des centaines de chars et de véhicules blindés modernes envoyés par l'Occident cette année. Une contre-offensive ukrainienne amènerait la prochaine phase majeure de la guerre après une énorme offensive hivernale russe qui n'a pas réussi à capturer un nouveau territoire important malgré les combats au sol les plus sanglants en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

