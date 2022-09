Poutine lance la conscription pour renforcer l’invasion militaire alors que l’Ukraine monte une contre-offensive

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle en Russie, qui obligera les citoyens à se joindre à l’effort de guerre en Ukraine. Il a également averti les nations occidentales de ne pas attaquer les territoires russes, ce qui entraînerait des représailles rapides.

Le discours de Poutine mercredi intervient alors que l’invasion russe dure depuis près de sept mois et au milieu d’une contre-offensive réussie de l’armée ukrainienne.

La conscription est “pleinement adaptée aux menaces auxquelles nous sommes confrontés, à savoir pour protéger notre patrie, sa souveraineté et son intégrité territoriale, pour assurer la sécurité de notre peuple et des peuples dans les territoires libérés”, a-t-il déclaré.

“Nous parlons de mobilisation partielle, c’est-à-dire que seuls les citoyens qui sont actuellement dans la réserve seront soumis à la conscription, et surtout, ceux qui ont servi dans les forces armées ont une certaine spécialité militaire et une expérience pertinente”, a déclaré Poutine.

LES TROUPES RUSSES ENCASTRÉES PAR LES FORCES UKRAINIENNES ET LA RIVIÈRE DNIEPER, LA BARGE TRANSPORTANT DES APPROVISIONNEMENTS AUX TROUPES RUSSES COULE

La mobilisation partielle de Poutine doit commencer mercredi.

La déclaration intervient également un jour après que la Russie a annoncé son intention d’organiser des élections dans les régions sous contrôle russe de l’est et du sud de l’Ukraine. Cela permettrait à ces régions de rejoindre la Russie. De telles élections aggraveraient sans aucun doute la guerre.

Poutine a menacé l’Occident de ne pas intervenir. Il les a également découragés de “chanter au nucléaire” ou d’utiliser des armes nucléaires contre la Russie.

“A ceux qui se permettent de telles déclarations concernant la Russie, je tiens à rappeler que notre pays dispose également de divers moyens de destruction, et pour des composantes distinctes et plus modernes que celles des pays de l’OTAN et lorsque l’intégrité territoriale de notre pays est menacée, pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition”, a déclaré Poutine.

LES MEILLEURS BRASS MILITAIRES DANS LE SUD DE L’UKRAINE APPELLENT DES VOLONTAIRES ALORS QUE LES FORCES CHERCHENT À REPRENDRE KHERSON

“Ce n’est pas du bluff”, a ajouté le président russe.

Les référendums doivent commencer vendredi dans les régions de Louhansk, Kherson, Zaporizhzhia et Donetsk.

Si ces régions votaient avec succès pour rejoindre la Russie, le chef adjoint du Conseil de sécurité russe a déclaré que cela permettrait à son pays d’utiliser “tous les moyens” pour les défendre. Un tel vote pour rejoindre la Russie est également considéré comme “irréversible”, a ajouté Dmitri Medvedev.

POUTINE DÉTERMINÉ À POURSUIVRE “UN AGENDA INTERNATIONAL UNIFIANT”, LA RUSSIE VISE À L’ANNEXE L’UKRAINE ORIENTALE

Mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné ces efforts et a déclaré que de tels votes n’étaient que du “bruit”.

“La situation sur la ligne de front indique clairement que l’initiative appartient à l’Ukraine”, a-t-il déclaré. “Nos positions ne changent pas à cause du bruit ou d’annonces quelque part. Et nous bénéficions du plein soutien de nos partenaires à cet égard.”

Les votes référendaires, qui ont également été rejetés par les dirigeants occidentaux, devraient aller en faveur de la Russie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je remercie tous les amis et partenaires de l’Ukraine pour la condamnation ferme et de principe massive d’aujourd’hui des tentatives de la Russie d’organiser de nouveaux référendums fictifs”, a déclaré Zelenskyy.

Une centrale nucléaire située à Zaporizhzhia, qui est devenue une préoccupation urgente pour la communauté internationale au milieu des provocations russes, serait fermement sous le contrôle de la Russie après une élection pour rejoindre le pays.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.