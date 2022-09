Poutine lance des menaces nucléaires pour dissimuler “l’échec catastrophique” en Ukraine, selon Truss

Les menaces de représailles nucléaires de Vladimir Poutine contre l’Occident ont été aujourd’hui fustigées par Liz Truss comme une tentative désespérée de justifier « l’échec catastrophique » de son invasion de l’Ukraine.

Les commentaires de Mme Truss sont intervenus après que le président américain Joe Biden a accusé Poutine de faire des “menaces nucléaires manifestes” à l’Europe et a promis que Washington “serait solidaire” contre l’agression russe.

Alors que les dirigeants mondiaux se réunissaient pour l’Assemblée générale des Nations unies à New York, M. Poutine a fait craindre une spirale vers un conflit nucléaire en avertissant que Moscou était prête à utiliser « tous les moyens à notre disposition » pour sa défense et en ajoutant : « Ce n’est pas un bluffer.”

Le dirigeant russe, qui ne s’est pas rendu à New York, a ordonné la mobilisation de 300 000 réservistes pour renforcer sa force d’invasion épuisée et a confirmé les plans de référendums sur l’adhésion à la Russie dans les régions ukrainiennes occupées de Louhansk, Donetsk et Kherson.

Mais Biden a qualifié les votes de ce week-end de “imposture” et a déclaré à l’ONU que Moscou avait “violé sans vergogne” les principes fondateurs de l’organisme international en envahissant un voisin souverain et en agissant avec un “mépris téméraire” pour ses responsabilités nucléaires.

Dans un discours prononcé devant l’Assemblée générale aux premières heures de jeudi, heure du Royaume-Uni, Mme Truss devait dénoncer les commentaires de Poutine comme des “rappeurs” et dire que la “force de l’objectif collectif” dont fait preuve la communauté internationale à propos de l’Ukraine ne doit pas décliner.

« En Ukraine, des armes barbares sont utilisées pour tuer et mutiler des gens », devait-elle dire. « Le viol est utilisé comme instrument de guerre. Des familles se déchirent. Et ce matin, nous avons vu Poutine essayer désespérément de justifier ses échecs catastrophiques.

« Il redouble d’efforts en envoyant encore plus de réservistes vers un destin terrible. Il essaie désespérément de revendiquer le manteau de la démocratie pour un régime sans droits de l’homme ni libertés.

« Et il fait encore plus de fausses déclarations et de menaces de sabre. Cela ne fonctionnera pas. L’alliance internationale est forte, l’Ukraine est forte.

Réitérant son engagement à augmenter les dépenses militaires du Royaume-Uni de 2 à 3 % du PIB d’ici 2030, elle a annoncé qu’elle avait ordonné une mise à jour de l’examen intégré de la sécurité et de la défense de l’année dernière pour tenir compte de la «menace accrue de coercition de la part de pouvoirs autoritaires comme Russie et Chine ».

Un passage à l’énergie nucléaire et renouvelable locale garantirait que le Royaume-Uni “ne puisse pas être contraint ou lésé par les actions imprudentes d’acteurs voyous à l’étranger”, a-t-elle déclaré.

Et elle a ajouté: «Face à l’agression croissante, nous avons montré que nous avions le pouvoir d’agir et la détermination de le mener à bien. Mais cela ne doit pas être unique.

“Ce doit être une nouvelle ère dans laquelle nous nous engageons envers nous-mêmes, nos citoyens et cette institution que nous ferons tout ce qu’il faut – tout ce qu’il faut pour offrir à notre peuple et défendre nos valeurs.”

Dans une allocution télévisée tôt mercredi, M. Poutine a annoncé la mobilisation partielle et accusé l’Occident de “chantage nucléaire”.

Il a allégué, sans fournir aucune preuve, que “les principaux États de l’OTAN” avaient discuté de l’utilisation d’armes de destruction massive contre la Russie, et a averti que son pays possédait “divers moyens de destruction” à déployer en réponse.

“Si l’intégrité territoriale de notre pays est menacée, nous utiliserons tous les moyens disponibles pour protéger notre peuple”, a déclaré Poutine. “Ce n’est pas du bluff.”

S’adressant à l’Assemblée générale, M. Biden a rejeté les allégations de Poutine concernant les menaces occidentales.

Le conflit en Ukraine a été “choisi par un seul homme, pour être très franc”, a-t-il déclaré.

« Le président Poutine a proféré ouvertement des menaces nucléaires contre l’Europe et un mépris téméraire pour les responsabilités d’un régime de non-prolifération. Maintenant, la Russie appelle plus de soldats à se joindre au combat, et le Kremlin organise un simulacre de référendum.

« Ce monde devrait voir ces actes scandaleux pour ce qu’ils sont. Poutine prétend qu’il devait agir parce que la Russie était menacée, mais personne n’a menacé la Russie, et personne d’autre que la Russie n’a cherché le conflit.

Dénonçant la guerre comme “brutale” et “inutile”, M. Biden a promis : “Nous serons solidaires de l’agression de la Russie”.

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a déclaré que Poutine faisait “une grosse erreur” parce que la guerre ne se déroulait pas selon ses plans.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré: “Sa décision est une mauvaise nouvelle pour le peuple russe, les jeunes, et va accroître l’isolement de son comté.”

Et le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a déclaré que les actions de M. Poutine étaient “un aveu que son invasion échoue” et que “la Russie devient un paria mondial”.

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly devait affronter son homologue russe Sergueï Lavrov lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU jeudi sur des preuves d’atrocités commises en Ukraine.

S’exprimant depuis le siège du Royaume-Uni au Conseil de sécurité, M. Cleverly exposera la conviction du Royaume-Uni que Moscou réparera les référendums de ce week-end dans l’espoir de fournir une “fausse légitimité” à ses accaparements illégaux de terres.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré que la première vague de mobilisation n’impliquerait que des réservistes ayant une expérience de combat et de service pertinente.

Mais les experts militaires ont émis des doutes quant à la rapidité avec laquelle les effectifs supplémentaires pourraient faire une différence dans les performances de la Russie en Ukraine, où les forces de Moscou ont eu du mal à progresser ces derniers mois.

“La mobilisation en Russie ne leur résout rien”, a déclaré le Dr Mike Martin, chercheur invité au Département d’études sur la guerre au King’s College de Londres.

« Il faut des mois et des mois pour transformer des civils en soldats. La Russie a besoin de soldats hier, pas dans six mois. Cela ne résout ni leurs problèmes d’équipement ni leurs problèmes de logistique, ni le fait que leur structure de commandement est sclérosée et incapable de prendre des décisions.

« Le déménagement est conçu pour la consommation intérieure en Russie. Les headbangers ont appelé à une mobilisation nationale – et c’est donc le cas.

Entre-temps, des informations ont fait état d’une forte augmentation des achats de billets d’avion par des Russes fuyant la perspective de la conscription, malgré des prix qui ont grimpé jusqu’à 8 000 £ pour un aller simple vers la capitale serbe, Belgrade.

Et les groupes d’opposition russes ont appelé à manifester contre l’escalade de la guerre.

Dans un message vidéo depuis sa prison, l’ennemi du Kremlin, Alexeï Navalny, a déclaré : “Il est clair que la guerre criminelle s’aggrave, s’approfondit, et Poutine essaie d’impliquer autant de personnes que possible dans cette affaire.

“Il veut salir des centaines de milliers de personnes dans ce sang.”

Les groupes d’opposition ont signalé plus de 100 arrestations lors de manifestations à travers la Russie dans les heures qui ont suivi le discours de Poutine.