Poutine laisse entendre que la Russie pourrait revenir aux essais nucléaires | Vladimir Poutine Actualités

Le président russe Vladimir Poutine a suggéré que la Russie pourrait revenir aux essais d’armes nucléaires et retirer sa ratification d’un traité historique d’interdiction des essais nucléaires.

Dans un discours prononcé jeudi sur des sujets tels que les armes nucléaires, l’énergie et la guerre en Ukraine, Poutine a également déclaré que la Russie avait testé un nouveau système de lancement de missiles à propulsion nucléaire mais n’avait pas décidé de reprendre ou non les tests d’explosifs.

« Je pense qu’aucune personne saine d’esprit et à la mémoire claire ne songerait à utiliser des armes nucléaires contre la Russie », a déclaré Poutine lors d’un discours prononcé lors d’un forum d’experts en politique étrangère à Sotchi.

« J’entends des appels pour commencer à tester des armes nucléaires, pour revenir aux essais », a-t-il ajouté. « Je ne suis pas prêt à dire si nous devons réellement procéder à des tests ou non. »

Il a annoncé que la Russie avait effectivement achevé le développement du missile de croisière Burevestnik et du missile balistique intercontinental lourd Sarmat et qu’elle travaillerait à leur mise en production.

« Nous avons mené avec succès le dernier test du missile de croisière à portée mondiale à propulsion nucléaire Burevestnik », a-t-il déclaré. Sa déclaration était la première annonce d’un test réussi du Burevestnik, qui se traduit par « Storm Petrel ». Cela a été mentionné pour la première fois par Poutine en 2018.

On sait peu de choses sur le Burevestnik, baptisé Skyfall par l’OTAN, et de nombreux experts occidentaux se montrent sceptiques à son sujet, soulignant qu’un moteur nucléaire pourrait être très peu fiable.

On pense qu’il est capable de transporter une ogive nucléaire ou conventionnelle, et qu’il pourrait potentiellement rester en l’air beaucoup plus longtemps que les autres missiles et couvrir une distance beaucoup plus longue, grâce à la propulsion nucléaire.

Le discours de Poutine est le dernier dans lequel le dirigeant russe a souligné les capacités nucléaires du pays, alors que les relations entre la Russie et les puissances occidentales restent tendues à cause de la guerre russe en Ukraine.

Poutine a déclaré qu’il était « théoriquement » possible pour la Russie de se retirer du traité d’interdiction des essais nucléaires, qui interdit de manière générale les essais d’armes nucléaires, mais qu’aucune décision n’a été prise.

Il a également souligné que les États-Unis n’ont pas signé le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, affirmant que la Russie, qui a ratifié l’accord en 2000, pourrait suivre ses traces.

« Nouveau rideau de fer »

Dans son discours de grande envergure, le président russe a déclaré que l’Occident essayait de créer « un nouveau rideau de fer » et a imputé la responsabilité de l’invasion russe de l’Ukraine aux puissances occidentales.

« La guerre, déclenchée par le régime de Kiev avec le soutien actif de l’Occident, dure déjà depuis dix ans », a-t-il déclaré. « L’opération militaire spéciale a été lancée pour l’arrêter. »

La Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022. Depuis lors, des milliers de civils ont été tués et des millions d’autres ont fui le pays, selon les Nations Unies. Des dizaines de milliers de soldats ont été tués ou blessés de chaque côté et de vastes pans de l’est et du sud de l’Ukraine ont été dévastés par les combats.

Plus tôt jeudi, des responsables ukrainiens ont annoncé qu’une frappe de missile russe avait frappé une épicerie et un café près de la ville de Kharkiv, tuant au moins 51 personnes.

Dans son discours, Poutine a également déclaré que la Russie tentait de créer un « nouveau monde » au mépris de « l’hégémonie » occidentale, saluant l’influence croissante des pays de l’Est comme l’Inde et la Chine.

Il a également réitéré l’opposition de la Russie à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, qu’il considère comme un outil de la politique étrangère américaine, mais a déclaré qu’il n’avait aucune objection à ce que l’Ukraine rejoigne l’Union européenne.