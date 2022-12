Poutine jure que tout pays qui menace la Russie avec des armes nucléaires sera « anéanti de la surface de la Terre » – et il pourrait frapper EN PREMIER

VLADIMIR Poutine a déclaré que tout pays qui attaquerait la Russie avec des armes nucléaires serait anéanti de la surface de la terre – et qu’il pourrait frapper en premier.

Le tyran russe a lancé un avertissement au reste du monde disant que l’arsenal d’armes hypersoniques avancées de Moscou garantirait que le pays serait en mesure de réagir en cas d’attaque.

Poutine a juré que tout pays attaquant la Russie serait rayé de la surface de la terre Crédit : AFP

Il a déclaré que les armes nucléaires de la Russie garantiraient qu’elle est prête à répondre à une attaque de l’Occident. Crédit : AP

Son avertissement vient en réponse aux commentaires d’Angela Merkel Crédit : AFP

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Bichkek, au Kirghizistan, le dirigeant russe a déclaré que Moscou devrait éventuellement parvenir à des accords concernant le conflit en Ukraine.

Il a cependant noté que la confiance entre la Russie et l’Occident était “presque nulle”.

“La confiance, bien sûr, est presque à zéro… mais finalement, à la fin, il faudra parvenir à un accord”, a-t-il déclaré.

“J’ai dit à plusieurs reprises que nous étions prêts pour ces accords, et nous y sommes ouverts”, a-t-il ajouté.

Il a déclaré plus tard que la Russie envisageait de modifier sa doctrine pour permettre une frappe préventive.

Ses commentaires sont venus en réponse aux remarques de l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel sur les accords de Minsk, négociés avec Paris et Berlin pour mettre fin aux combats entre la Russie et l’Ukraine.

Merkel a déclaré au journal Die Zeit que les accords de 2014 étaient une “tentative de donner du temps à l’Ukraine” et que Kyiv l’avait utilisé “pour devenir plus fort”.

Poutine à Bichkek s’est dit “déçu” par les commentaires de Merkel, ajoutant qu’il “a toujours supposé que le gouvernement allemand agissait honnêtement”.

“Après de telles déclarations, la question devient : comment pouvons-nous être d’accord ? Et y a-t-il quelqu’un avec qui être d’accord ? Quelles sont les garanties ?” dit Poutine.

Plus tôt cette semaine, Mad Vlad a noté que la menace d’une guerre nucléaire est « à la hausse ».

“Nous avons les armes les plus avancées, mais nous ne voulons pas les agiter”, a-t-il déclaré.

S’adressant par liaison vidéo aux chefs de la défense et de la sécurité de plusieurs anciens pays soviétiques, il a déclaré qu’il souhaitait trouver une solution pacifique à l’Ukraine mais qu’il avait été trahi à la suite de la rupture des accords de Minsk.

Il a également accusé l’Occident d’utiliser l’Ukraine comme un outil contre la Russie.

Il a déclaré: “Pendant de nombreuses années, l’Occident a exploité et pompé sans vergogne ses ressources, encouragé le génocide et la terreur dans le Donbass et a effectivement transformé le pays en une colonie.

“Maintenant, il utilise cyniquement le peuple ukrainien comme chair à canon, comme bélier contre la Russie en continuant à fournir à l’Ukraine des armes et des munitions, en envoyant des mercenaires et en la poussant sur une voie suicidaire.”

Poutine a également déclaré que l’armée russe pourrait se battre en Ukraine pendant longtemps, mais il ne voyait « aucun sens » à mobiliser des soldats supplémentaires à ce stade.

“Quant à la durée de l’opération militaire spéciale, eh bien, bien sûr, cela peut être un long processus”, a-t-il ajouté.

Les craintes que Poutine puisse utiliser des armes nucléaires se sont accrues depuis qu’il a enrôlé de force 300 000 réservistes dans le but de relancer sa désastreuse guerre en Ukraine en septembre.

Depuis lors, il a personnellement supervisé des exercices nucléaires effrayants qui ont répété l’effacement de la Grande-Bretagne et des États-Unis de la carte.

En octobre, il a ordonné des exercices simulant une frappe massive sur l’Ouest.