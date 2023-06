FOU Vladimir Poutine a juré hier soir de traquer les chefs wagnériens à l’origine d’un coup d’État mercenaire raté qui a failli plonger la Russie dans la guerre civile.

Dans une allocution télévisée préenregistrée aux yeux fous à la nation, le tyran a déclaré que les « criminels » derrière la mutinerie de samedi seraient traduits en justice.

7 Le fou Vladimir Poutine a juré ce soir de traquer les chefs de Wagner derrière un coup d’État mercenaire raté Crédit : AP

Le marchand de bile a également accusé l’Ukraine et ses alliés d’être à l’origine du coup d’État dirigé par Yevgeny Prighozin, qui a ensuite été annulé.

S’exprimant lundi, Mad Vlad a fustigé : « Les organisateurs de la rébellion, malgré leur perte de rationalité, ne pouvaient pas ne pas comprendre cela.

« Ils étaient bien conscients, notamment du fait qu’ils se livraient à des actions criminelles, provoquant la division et affaiblissant le pays…

« Qui fait actuellement face à une énorme menace extérieure et à une pression sans précédent de l’étranger. »

Il a ajouté que toute tentative de « chantage » était « vouée à l’échec ».

Le seigneur de guerre Prighozin – surnommé le chef de Poutine – a interrompu sa marche sur Moscou à la suite d’un accord négocié par le dictateur cinglé biélorusse Alexandre Loukachenko.

Cela fait suite à 24 heures de chaos qui ont vu Wagner abattre des avions russes, tuant 39 pilotes et membres d’équipage.

Le chaos a explosé aux frontières sud de la Russie vendredi soir lorsque les troupes de Wagner ont pris le contrôle de Rostov-sur-le-Don lors d’une prise de contrôle sans effusion de sang.

Bien que samedi, ils ont pris d’assaut l’autoroute M4, prenant le contrôle d’installations militaires dans les régions de Rostov et de Voronej alors qu’ils se rapprochaient de la capitale.

Anticipant la guerre urbaine, la Russie a réagi en plaçant des bétonnières sur les routes de Moscou et en établissant des lignes défensives sur les principaux ponts menant à la capitale.

Les mercenaires de la compagnie militaire privée n’étaient qu’à 200 kilomètres de Moscou lorsqu’ils ont abattu des armes et sont retournés dans des « bases » suivant les ordres tard samedi.

Prighozin – qui s’est depuis enfui en Biélorussie – a imputé une prétendue frappe aérienne russe aux troupes de Wagner en Ukraine pour sa décision d’organiser une mutinerie.

Dans un clip audio de 11 minutes, il a ajouté que l’insurrection d’un jour ne visait pas à « renverser le gouvernement ».

Le chef wagnérien a déclaré : « Nous avons commencé notre marche à cause d’une injustice. Nous sommes allés manifester notre protestation et non pour renverser le pouvoir dans le pays.

« Le but de la marche était d’empêcher la destruction de Wagner et de demander des comptes aux fonctionnaires qui, par leurs actions non professionnelles, ont commis un nombre considérable d’erreurs.

« La société l’exigeait »

Mais dans son discours de lundi, Poutine a affirmé avoir le contrôle en accusant sans fondement l’Occident d’être à l’origine de la mutinerie.

Refusant de mentionner nommément Prighozin, il a promis que tous les rebelles qui souhaitaient vivre en Biélorussie seraient autorisés à le faire.

Il a déclaré : « Dès le début des événements, sur mes ordres, des mesures ont été prises pour éviter une effusion de sang à grande échelle.

« C’était précisément ce fratricide que voulaient les ennemis de la Russie : à la fois les néonazis de Kiev et leurs patrons occidentaux, et toutes sortes de traîtres nationaux.

« Ils voulaient que les soldats russes s’entre-tuent. »

Tournant le réticule vers l’Ukraine et l’Occident, il a ajouté : « Ils se sont frottés les mains, rêvant de se venger de leurs échecs sur le front et lors de la soi-disant contre-offensive.

« Mais ils ont mal calculé. »

7 Des soldats du groupe Wagner se préparaient à marcher sur Moscou après le coup d’État Crédit : Reuters

7 Poutine a déclaré que les « criminels » derrière la mutinerie de samedi seraient traduits en justice Crédit : Reuters

7 Le chaos a explosé aux frontières sud de la Russie vendredi soir lorsque les troupes de Wagner ont pris le contrôle de Rostov-sur-le-Don lors d’une prise de contrôle sans effusion de sang Crédit : meduzalive via Telegram

7 Prighozin a interrompu sa marche sur Moscou à la suite d’un accord négocié par le chef cinglé biélorusse Alexandre Loukachenko Crédit : AFP