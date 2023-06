Poutine jure de punir les personnes impliquées dans la mutinerie et les accuse de trahison

Le président russe Vladimir Poutine s’est engagé à punir toutes les personnes impliquées dans la « rébellion armée » et les ont accusées de trahison.

Dans une allocution télévisée samedi matin, Poutine a lancé un appel à ceux qui « par tromperie ou menaces, ont été entraînés dans une aventure criminelle, poussés sur la voie d’un crime grave – une rébellion armée ».

Ses commentaires interviennent après que Yevgeny Prigozhin, chef du groupe de mercenaires Wagner, a accusé le Kremlin d’avoir délibérément bombardé les troupes de Wagner. Le ministère russe de la Défense a nié les accusations, qualifiant les remarques de Prigozhin de « provocation informationnelle ».

Il a caractérisé la guerre en Ukraine comme une lutte pour l’avenir de la Russie, un effort qui, selon Poutine, nécessite l’unité de ses forces. Le dirigeant russe a déclaré : « Je le répète, toute agitation interne est une menace mortelle pour notre État, pour nous en tant que nation ».

« Nous protégerons à la fois notre peuple et notre État de toute menace. Y compris – de la trahison interne », a déclaré Poutine. « Et ce à quoi nous sommes confrontés est précisément une trahison. Des ambitions exorbitantes et des intérêts personnels ont conduit à la trahison. »