Poutine jure de défendre la Russie contre la rébellion armée menée par un chef mercenaire : « Ils en répondront »

Le président russe Vladimir Poutine s’est engagé samedi à défendre le pays et son peuple contre une rébellion armée déclarée par le chef du groupe Wagner Yevgeny Prigozhin, décrivant l’appel à l’action comme une décision de trahison qui met la survie du pays en péril.

Dans une allocution télévisée samedi matin, Poutine a déclaré que la mutinerie constituait « une menace mortelle pour notre État », promettant qu’il y aurait des « actions dures » en réponse.

« Tous ceux qui ont préparé la rébellion subiront un châtiment inévitable », a déclaré Poutine. « Les forces armées et d’autres agences gouvernementales ont reçu les ordres nécessaires. »

Bien qu’il n’ait pas appelé Prigozhin par son nom, il a décrit la rébellion comme une « aventure criminelle, un crime grave, une mutinerie armée » et a encouragé les personnes impliquées à « cesser de participer à des actes criminels ».

Il a déclaré que participer serait une « erreur fatale et tragique, unique » et que le « seul bon choix » est de ne pas s’impliquer.

La condamnation de la rébellion par Poutine intervient à un moment où il affirme que la Russie « mène la bataille la plus dure pour son avenir » avec sa guerre contre l’Ukraine.

« Toute la machine militaire, économique et d’information de l’Occident est dirigée contre nous », a déclaré Poutine, affirmant que la rébellion armée est « un coup porté à la Russie, à son peuple ».

« Cette bataille, alors que se décide le sort de notre peuple, exige l’unification de toutes les forces, l’unité, la consolidation et la responsabilité », a déclaré le Kremlin. « Ceux qui ont comploté et organisé une rébellion armée, qui ont levé les armes contre ses compagnons d’armes, ont trahi la Russie. Et ils en répondront. »

Les remarques de Poutine interviennent un jour après que Prigozhin a accusé le Kremlin d’avoir autorisé une attaque contre ses forces, qui combattent en Ukraine au nom de la Russie. L’attaque, que les autorités russes nient, a donné lieu à plusieurs promesses de représailles lors d’une série de clips audio de colère publiés par Prigozhin sur le site de médias sociaux russe VKontakte (VK).

« Ce n’est pas un coup d’État militaire, mais une marche de la justice », a déclaré Prigozhin. « Le mal incarné par les dirigeants militaires du pays doit être arrêté. »

Ceci est une histoire en développement.

