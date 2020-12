Joseph V. Micallef est un auteur à succès d’histoire militaire et d’affaires mondiales et conférencier d’honneur. Suivez-le sur Twitter @JosephVMicallef.

En 1972, le président Richard Nixon a effectué une visite officielle en République populaire de Chine. La visite, planifiée depuis plusieurs années, a marqué la reprise des contacts diplomatiques directs entre la Chine et les États-Unis après près d’un quart de siècle d’isolement politique.

Le dégel a culminé en 1979 lorsque les États-Unis ont établi des relations diplomatiques complètes avec la Chine.

La visite de Nixon était motivée par le désir de gagner plus de poids dans les relations des États-Unis avec l’Union soviétique et d’obtenir l’aide de Pékin dans la négociation d’un accord de paix entre le Nord Vietnam et le Sud Vietnam. Le voyage s’est également déroulé dans un contexte de montée de la puissance soviétique à travers le monde, en particulier la croissance spectaculaire de la marine soviétique des eaux bleues et le large soutien de Moscou aux mouvements subversifs à travers le monde.

L’ouverture vers la Chine est également intervenue à un moment où les relations soviéto-chinoises se détérioraient. La situation a été soulignée par des affrontements militaires répétés entre la Chine et l’URSS, le long de la frontière du fleuve Oussouri entre les deux pays, en 1969. Il y avait à l’époque des rumeurs répandues selon lesquelles Moscou avait envisagé une frappe nucléaire contre les installations d’essais nucléaires chinoises au Xinjiang. Au milieu d’un renforcement rapide des forces militaires soviétiques le long de la frontière sino-soviétique, les dirigeants chinois ont conclu que l’URSS représentait une plus grande menace pour la Chine que les États-Unis.

La détente dramatique de Nixon avec les Chinois a été décrite à l’époque comme «jouer la carte de la Chine», un terme désormais inscrit dans les livres d’histoire.

Avance rapide un demi-siècle plus tard. La Chine et les États-Unis sont maintenant devenus les principaux adversaires l’un de l’autre. Ils sont engagés dans une vaste compétition militaire, économique, technologique et diplomatique à travers le monde.

La Russie, État successeur de l’Union soviétique, ne détient plus le statut de superpuissance mondiale dont jouissait autrefois l’URSS. Avec une économie plus petite que celle du Texas et fortement tributaire de l’exportation de matières premières, principalement du pétrole et du gaz, il a peu de chances de retrouver ce statut.

Moscou, cependant, commande toujours une armée considérable, peut projeter une puissance militaire significative le long de sa périphérie et conserve un vaste arsenal nucléaire à portée intercontinentale et un vaste complexe militaro-industriel-technologique.

Maintenant que la Russie est le pays le plus faible du triumvirat États-Unis-Chine-Russie, le président russe Vladimir Poutine va-t-il essayer de jouer sa propre «carte Chine» pour trouver un levier contre les États-Unis?

Russie et Chine

Au cours de la dernière décennie, Moscou a considérablement élargi ses relations économiques avec la Chine, qui est désormais le premier importateur mondial de pétrole et de gaz. Il se classe généralement parmi les trois premiers importateurs mondiaux de la plupart des produits de base. En tant que l’un des plus grands exportateurs mondiaux d’hydrocarbures, il est logique que la Russie cherche de nouveaux marchés en Chine, d’autant plus que sa capacité à développer ses exportations d’énergie vers l’Union européenne (UE) a été entravée par les sanctions américaines et européennes imposées à Moscou à la suite sa saisie en 2014 de la Crimée.

Ces sanctions ont également fermé l’accès aux capitaux des institutions financières occidentales, de sorte que Moscou s’est de plus en plus tournée vers Pékin pour le financement de ses projets de développement d’énergie et d’autres ressources. Le capital chinois, par exemple, a joué un rôle prépondérant dans le financement du projet Yamal LNG et jouera un rôle majeur dans la souscription du gazoduc Power of Siberia de Gazprom de 55 milliards de dollars. Ce projet développera les champs gaziers de Chayanda et Kovykta en Yakoutie et construira un gazoduc pour acheminer le gaz vers Heihe dans le Heilongjiang, où il se connectera au gazoduc Heihe-Shanghai existant.

Pékin a intégré la route maritime du passage du nord-est de la Russie à travers les différentes mers arctiques de la Russie dans son programme plus large de développement des infrastructures de l’Initiative de la ceinture et de la route (BRI), la désignant comme la «Route de la soie polaire».

Moscou a également joué un rôle dans la modernisation des forces armées chinoises. Historiquement, la Chine a été l’un des plus gros clients d’armes de la Russie, juste derrière l’Inde. En 2018, la Chine représentait environ 14% des exportations d’armes de Moscou, soit environ 15 milliards de dollars.

La Russie a fourni à la Chine le chasseur polyvalent Su-35. Le Su-35 transporte des missiles air-air et air-sol guidés et non guidés, ainsi que des bombes conventionnelles et intelligentes. Les deux pays travaillent également conjointement pour développer un hélicoptère de transport lourd à usage militaire.

Et le Kremlin fournit à la Chine six systèmes de défense aérienne à longue portée S-400. C’est le même système qui a été récemment acheté par la Turquie. Les systèmes russes s’ajouteront au réseau de défense aérienne existant de la Chine. Le déploiement du S-400 pourrait permettre à la Chine de créer une zone d’exclusion aérienne au-dessus du détroit de Taiwan.

La Russie aide également la Chine à mettre en place un système d’alerte précoce pour identifier les lancements de missiles balistiques intercontinentaux. Actuellement, seuls les États-Unis et la Russie ont cette capacité.

La Russie et la Chine ont également élargi la portée de leurs exercices militaires conjoints. Avant 2018, ces exercices conjoints tournaient autour de scénarios de lutte contre le terrorisme. À partir de l’exercice Vostok-2018, les exercices conjoints mettent désormais l’accent sur la formation et la coordination défensives et de contre-attaque conjointes.

Jouer la carte de la Chine

Poutine n’a pas hésité à laisser entendre qu’il envisagerait une alliance plus formelle avec la Chine. Le 20 octobre, lors de la dernière réunion du Valdai Discussion Club, Poutine, interrogé sur une éventuelle alliance militaire avec la RPC, a répondu: « Il est possible d’imaginer n’importe quoi. Nous ne nous sommes pas fixé cet objectif. Mais en principe, nous n’allons pas non plus l’exclure. «

Le Valdai Discussion Club est un groupe de réflexion et un forum de discussion basé à Moscou, créé en 2004. Il a souvent été utilisé pour signaler des changements dans la politique russe ou pour lancer des ballons d’essai.

D’un autre côté, malgré les avantages d’une plus grande coopération sino-russe, les intérêts à long terme de la Russie et de la Chine divergent considérablement.

Alors que la Chine a accueilli la Russie au sein de sa BRI, le programme va à l’encontre des intérêts à long terme de la Russie. En cas de succès, la BRI attirera les anciens États soviétiques d’Asie centrale, les soi-disant «stans» (Ouzbékistan, Tadjikistan, Kazakhstan, Turkménistan, Kirghizistan et Azerbaïdjan), dans l’orbite économique de la Chine et vraisemblablement dans son orbite politique et diplomatique également.

Moscou avait l’intention de réintégrer ces anciennes républiques soviétiques dans son Union économique eurasienne, une union douanière et un marché commun, et d’exploiter son accès géographique aux marchés énergétiques européens pour obtenir des frais de transit et un avantage politique sur l’exportation des ressources énergétiques d’Asie centrale vers l’Europe. Cependant, si ces exportations d’énergie se dirigent vers l’est vers la Chine, Moscou aura beaucoup moins d’influence sur les «stans», même si à court terme elle peut offrir un accès aux infrastructures existantes de pipeline et de chemin de fer russes. À long terme, cependant, ces pays se trouveront en concurrence directe avec la Russie pour exporter des hydrocarbures vers la Chine.

Bien que l’accord sur la frontière sino-soviétique de 1991 ait ostensiblement réglé le différend frontalier entre les deux pays, les historiens chinois, avec l’approbation tacite de Pékin, ont continué à critiquer les «traités inégaux» signés entre l’Empire russe et la dynastie Ching au XIXe siècle, arguant que le territoire contesté devait être rendu à la Chine. Le traité d’Aigun (1858) et le traité de Pékin (1860) ont transféré environ 600 000 miles carrés de territoire chinois en Mandchourie et dans l’ouest de la Chine sous le contrôle de la Russie.

Lors des 18e et 19e congrès du Parti communiste chinois, le président chinois Xi Jinping, par exemple, a appelé à « la récupération de la souveraineté sur les territoires chinois perdus par l’imposition de traités inégaux par des puissances étrangères hostiles ».

De plus, il y a actuellement des millions d’immigrants chinois, à la fois légaux et illégaux, en Extrême-Orient russe. Moscou a fermé les yeux sur la migration chinoise, en partie parce que la région souffre d’une pénurie chronique de main-d’œuvre, et aussi parce qu’une grande partie de l’immigration légale est liée aux investissements chinois dans l’Extrême-Orient russe.

Les habitants russes de la région ont fait valoir que la migration illégale constituait une invasion chinoise de facto et ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Pékin a l’intention de reprendre son territoire historique et peut-être davantage. Ces préoccupations ont été soulignées dans un film réalisé en 2015 par des cinéastes locaux, «China – A Deadly Friend», qui est devenu une sensation sur Internet en Russie et a été largement vu.

On ne sait pas, cependant, ce que la Chine gagne d’une alliance formelle, militaire ou autre, avec la Russie. Moins de 2% du commerce de la Chine se fait avec la Russie, contre environ 20% avec les États-Unis. Des relations plus étroites avec la Russie ne feront pas bouger cette aiguille de manière significative. Tant que les États-Unis et l’UE continueront d’imposer des sanctions aux entreprises énergétiques russes, la demande énergétique et les investissements de la Chine continueront de lui donner le dessus dans ses relations avec Moscou.

Une alliance militaire entre les deux pays représenterait également une responsabilité importante pour la Chine, la liant à une puissance en déclin qui pourrait entraîner Pékin dans des conflits qu’elle préférerait éviter.

La possibilité d’une alliance russo-chinoise pose des défis importants aux États-Unis, en particulier pour sa posture militaire en Asie de l’Est et dans le Pacifique occidental. Il n’est pas surprenant que le Kremlin utilise cette menace pour obtenir plus de poids contre les États-Unis. La Russie n’est pas non plus seule à cet égard. Pékin trouvera peut-être tout aussi utile de jouer la «carte de la Russie» pour étendre son influence contre les États-Unis

Alors que les intérêts russes et chinois divergent considérablement à long terme et, dans de nombreux cas, sont hostiles l’un à l’autre, les deux pays utiliseront une expansion de la coopération militaire et économique à court terme pour chercher plus d’influence contre les États-Unis, en partie pour minimiser l’impact des sanctions américaines contre l’un ou l’autre pays.

De plus, même si leur coopération s’arrête bien avant une alliance militaire, une expansion continue des liens militaires sino-russes et de la coordination stratégique est problématique pour les États-Unis. L’accès naval chinois aux ports russes du Pacifique tels que Vladivostok, par exemple, représenterait un défi de taille. à la domination navale américaine dans le Pacifique occidental.

De même, la possibilité que Pékin coordonne un mouvement à Taiwan avec un mouvement russe comparable contre les États baltes, bien que très improbable, ne peut pas non plus être exclue.

Plus importante encore est la question connexe de savoir si les États-Unis devraient chercher à normaliser leurs relations avec Moscou afin de pouvoir jouer leur «carte de la Russie» dans leurs négociations avec Pékin.

En fin de compte, ni la Russie ni la Chine ne peuvent choisir de rechercher une alliance militaire formelle. Le simple fait de laisser tomber des indices sur un potentiel peut suffire à rechercher un effet de levier. Même si Poutine était prêt à jouer sa carte de la Chine, il n’est pas clair que Pékin serait prêt à l’accueillir.

Indépendamment de ce que fait l’un ou l’autre pays, ce jeu de cartes ne fait que commencer.

