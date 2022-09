Poutine isolé perd ses derniers alliés alors que la Chine et l’Inde font pression sur lui pour qu’il mette fin à sa guerre sanglante en Ukraine

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a laissé entendre que la Russie pourrait avoir perdu l’un de ses derniers alliés après avoir indiqué une relation difficile avec l’ancien partisan de la Chine.

Ces derniers jours, la Chine et l’Inde, autrefois présentées comme des nations amies par le Kremlin, ont fait pression sur Vladimir Poutine, à la suite de la plus grande escalade de la guerre en Ukraine par le président – ​​y compris des menaces nucléaires et une mobilisation nationale.

Le président russe Vladimir Poutine se retrouve de plus en plus isolé Crédit : Alamy

Les deux alliés de longue date de Poutine se sont éloignés de lui Crédit : Alamy

Lavrov, qui s’exprimait samedi à l’Assemblée générale des Nations unies, a refusé de répondre à la question d’un journaliste sur la question de savoir si la Chine faisait pression sur le Kremlin pour qu’il mette bientôt fin à la guerre.

Lavrov a d’abord argumenté sur le choix des mots du journaliste avant de claquer : “Dites à vos lecteurs que j’ai évité la question.”

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, qui était également présent à la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, a appelé à une fin négociée de la guerre.

“La Chine soutient tous les efforts propices à la résolution pacifique de la crise ukrainienne. La priorité absolue est de faciliter les pourparlers de paix”, a déclaré M. Wang à l’Assemblée, soulignant que la Russie et l’Ukraine devraient faire des efforts concertés pour “empêcher la crise de déborder”.

Ce changement par rapport aux déclarations opaques habituelles de la Chine représente un défi apparent envers l’ami de longue date de Poutine – avec qui la Chine a juré un lien « incassable » au début de la guerre.

L’Inde, qui a également des liens économiques historiques ainsi qu’un certain nombre d’accords de défense bilatéraux avec Moscou, a secondé la Chine.

Ce changement de ton est bien loin du début de l’invasion ukrainienne, lorsque les deux nations ont vivement critiqué les sanctions occidentales contre la Russie, ont refusé de les appliquer et ont continué à acheter de l’énergie russe.

Mais les bouées de sauvetage de Poutine sont apparues défectueuses ces dernières semaines – un développement que la Maison Blanche a qualifié de “remarquable”.

Lors de la première réunion de haut niveau avec ses alliés lors du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Samarcande en Ouzbékistan, Poutine était furieux lorsque la Chine et l’Inde ont annoncé qu’elles étaient toutes deux inquiètes de l’invasion de l’Ukraine, selon des sources citées par le Times.

L’homme fort espérait de fortes déclarations de soutien de la part de ses alliés orientaux, qui, comme la Russie, entretiennent des relations controversées avec l’Occident.

Mais le chinois Xi Jinping a déclaré qu’il avait “des questions et des inquiétudes” concernant la guerre en Ukraine, tandis que le Premier ministre indien Narendra Modi a pressé Poutine de mettre fin à la guerre.

Pris en photo, Modi a déclaré à Poutine : “L’ère d’aujourd’hui n’est pas une ère de guerre, et je vous en ai parlé au téléphone”.

Les commentaires de samedi de Pékin et de New Delhi soulignent l’isolement croissant de Poutine et soulèvent des questions sur la capacité de la Russie à soutenir son économie, qui a jusqu’à présent été soutenue par ses alliés.

Jusqu’à présent, la Russie s’est également fortement appuyée sur l’allié turc, qui a servi de médiateur entre l’Occident et la Russie, mais cette relation montre également des signes d’usure.

Suite à l’annonce par Poutine que la Russie organiserait des référendums dans les territoires ukrainiens occupés, la Turquie a émis une sévère réprimande.

« Un tel fait accompli illégitime ne sera pas reconnu par la communauté internationale. Au contraire, ils compliqueront les efforts visant à revitaliser le processus diplomatique et à approfondir l’instabilité », a déclaré le communiqué d’Istanbul.

“Nous renouvelons notre soutien à l’intégrité territoriale, à l’indépendance et à la souveraineté de l’Ukraine, sur lesquelles nous insistons depuis l’annexion illégale de la Crimée en 2014, et réaffirmons notre volonté d’apporter tout le soutien nécessaire pour résoudre la guerre en cours… par des négociations pacifiques”.

Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, a déclaré à PBS qu’il se sentait pris au dépourvu par la dernière annonce de Poutine, affirmant qu’il pensait que son homologue russe était prêt à faire des concessions.

La Chine refusant d’envoyer du matériel militaire, la Russie ne peut désormais compter que sur la Corée du Nord économiquement ostracisée et l’Iran ostracisé.

L’Iran, fournisseur de défense, qui partage également un profond mépris pour l’Occident, en particulier les États-Unis, a élargi sa coopération militaire avec la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine.

Ces relations plus étroites entre les deux nations isolées sont devenues claires ces dernières semaines après que plusieurs Shahed-136 de conception iranienne – appelés « drones suicides » – ont été abattus par les forces ukrainiennes.

Mais ces revers politiques, diplomatiques et économiques surviennent alors que Poutine fait également face à des coups sur le champ de bataille et à de vastes manifestations chez lui.

Des manifestations anti-mobilisation ont éclaté dans tout le pays après que Poutine a enrôlé 300 000 réservistes dans sa guerre sanglante en Ukraine mercredi.

Des centaines de manifestants ont été arrêtés alors que des milliers tentent de fuir le pays.

D’énormes files d’attente se sont formées aux frontières avec la Finlande, la Géorgie et la Mongolie tandis que les hommes se précipitent pour se marier pour éviter d’être enrôlés.

Les vols ont également été interrompus, les tarifs des voyages sur la compagnie aérienne nationale russe Aeroflot allant jusqu’à 10 000 £.