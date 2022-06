Poutine isolé dit que le commerce avec la Chine et l’Inde augmente

Dans une tentative transparente de mettre fin à son isolement international après la guerre d’Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a appelé à renforcer les liens entre les BRICS, le bloc de cinq pays en développement qui comprend la Chine et l’Inde.

Jeudi, les dirigeants du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud tiennent la 14e réunion annuelle de leur groupe. S’adressant virtuellement à un forum d’affaires un jour plus tôt, Poutine a dénoncé les sanctions internationales imposées contre son pays, les qualifiant de « politiquement motivées ».

Dans son discours liminaire mercredi, le président chinois Xi Jinping fait écho à ce sentimentattaquant le recours aux sanctions.

« Politiser l’économie mondiale et en faire son outil ou son arme, et imposer délibérément des sanctions en utilisant sa position de premier plan dans les systèmes financiers et monétaires internationaux ne fera que nuire à ses propres intérêts ainsi qu’à ceux des autres, et infliger des souffrances à tout le monde », a déclaré Xi, selon une transcription des médias d’État en anglais. Il n’a pas nommé les États-Unis dans ses remarques.

Poutine a également affirmé que les économies BRICS envisageaient de créer une monnaie de réserve internationale en utilisant le panier de leurs propres devises.

« Le système de messagerie financière russe est ouvert à la connexion avec les banques des pays BRICS. Le russe Système de paiement MIR étend sa présence. Nous explorons la possibilité de créer une monnaie de réserve internationale basée sur le panier de devises BRICS », a-t-il déclaré, selon un responsable Transcription en anglais du Kremlin.

Les remarques de Poutine interviennent après que la Russie a été coupée du système de messagerie interbancaire SWIFT dans le cadre des sanctions.