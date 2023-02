Poutine invoque la bataille de Stalingrad pour justifier le combat contre l’Ukraine

MOSCOU (AP) – Le président russe Vladimir Poutine a célébré jeudi le 80e anniversaire de la victoire soviétique de la Seconde Guerre mondiale sur les forces allemandes nazies lors de la bataille de Stalingrad et a invoqué le long et exténuant combat comme justification du conflit en Ukraine.

Poutine a déposé une gerbe devant la flamme éternelle du complexe commémoratif des soldats de l’Armée rouge tombés à Volgograd, le nom actuel de la ville, qui s’étend le long de la rive ouest de la Volga. Le mémorial est dominé par une sculpture de 85 mètres (279 pieds) d’une femme brandissant l’épée, la plus haute statue d’Europe.

Ensuite, il a déclaré : « Maintenant, malheureusement, nous voyons que l’idéologie du nazisme, sous sa forme moderne, dans sa manifestation moderne, pose une fois de plus des menaces directes à la sécurité de notre pays. Encore et encore, nous sommes obligés de repousser l’agression de l’Occident collectif.

Poutine et d’autres responsables russes caractérisent fréquemment l’Ukraine comme un foyer de croyances néonazies, bien que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy soit d’origine juive.

Se référant à la récente décision de l’Allemagne de fournir des chars de combat Leopard avancés, Poutine a averti qu'”une guerre moderne avec la Russie sera très différente pour eux”.

“C’est incroyable, mais c’est un fait : ils nous menacent à nouveau avec des chars Leopard allemands avec des croix peintes sur leur blindage”, a déclaré Poutine.

“Et ils vont à nouveau combattre la Russie sur le territoire de l’Ukraine aux mains des partisans d’Hitler, les Banderites”, a-t-il dit, faisant référence au leader nationaliste ukrainien de la Seconde Guerre mondiale, Stepan Bandera, qui était largement considéré comme un collaborateur nazi.

La bataille de Stalingrad a une résonance profonde en Russie.

Les combats de cinq mois entre août 1942 et février 1943 sont considérés comme la bataille la plus sanglante de l’histoire, le nombre de morts parmi les soldats et les civils atteignant jusqu’à 2 millions. La majeure partie de la ville a été réduite en décombres avant que les forces nazies ne se rendent le 2 février 1943.

Ce fut un tournant majeur dans le théâtre européen de la Seconde Guerre mondiale et la bataille reste une immense source de fierté dans la Russie moderne, saluée comme une démonstration de puissance militaire et de sérieux moral.

La ville a été renommée en 1961 dans le cadre du rejet par l’Union soviétique du culte de la personnalité du dictateur Joseph Staline. Les appels à la restauration de son ancien nom n’ont pas reçu la bénédiction du Kremlin.

Alors que les forces russes luttent pour gagner du terrain en Ukraine, les législateurs du parti dominant Russie unie ont été invités à comparer la lutte contre l’Ukraine à Stalingrad, a rapporté le journal Kommersant.

Jeudi, certains Russes ont rendu le lien explicite.

“La réalisation de nos pères et grands-pères, faisant preuve d’héroïsme, de bravoure et d’abnégation sans précédent lors de la défense de Stalingrad, inspire toujours nos courageux soldats qui mènent des missions de combat responsables sur les champs de l’opération militaire spéciale et défendent la souveraineté, l’indépendance et la sécurité de notre pays », a déclaré le patriarche Kirill, chef de l’Église orthodoxe russe, en utilisant la qualification officielle du conflit qui a commencé il y a près d’un an.

Le chef du Parti communiste Gennady Zyuganov, après avoir déposé des fleurs au mémorial du soldat inconnu à l’extérieur du Kremlin, a déclaré qu’il espérait que les forces russes l’emporteraient en Ukraine.

“Pour ce faire, il est nécessaire d’adopter l’expérience unique de l’Armée rouge victorieuse, la bataille de Stalingrad, Orel, Koursk”, a déclaré Zyuganov.

Jim Heintz, Associated Press