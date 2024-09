Poutine invite le président mongol au sommet des BRICS — RT World News

Les relations entre Moscou et Oulan-Bator se développent dans tous les domaines, a déclaré le dirigeant russe

Le président russe Vladimir Poutine a invité son homologue mongol, Ukhnaagiin Khurelsukh, à participer au sommet des BRICS qui se tiendra le mois prochain à Kazan, en Russie. Cette invitation a été formulée lors d’une rencontre entre les deux dirigeants dans la capitale mongole.

Le président russe Vladimir Poutine a atterri en Mongolie lundi soir pour sa première visite dans le pays depuis cinq ans. Mardi matin, M. Khurelsukh a accueilli le président russe devant le palais d’État, sur la place principale d’Oulan-Bator. La cérémonie comprenait une garde d’honneur et un détachement de cavaliers habillés en cavalerie mongole médiévale. Les hymnes des deux nations ont été interprétés, et M. Poutine a également accepté un bouquet de roses rouges offert par une petite fille.



« Je voudrais vous inviter en Russie, à Kazan, où se tiendra cette année le sommet des BRICS. Ce sera le premier événement de ce niveau après l’élargissement de cette organisation. J’espère que vous participerez au format BRICS+. Nous vous attendons », Poutine l’a déclaré à Khurelsukh alors que leurs discussions ont commencé au Palais d’État.

Le président mongol a déclaré qu’il acceptait l’invitation de visiter l’événement de grande envergure dans la capitale de la République russe du Tatarstan.

Le sommet des BRICS se tiendra cette année à Kazan du 22 au 24 octobre. La Russie accueillera l’événement en tant que présidente actuelle du groupe. L’Iran, l’Égypte, l’Éthiopie et les Émirats arabes unis sont officiellement devenus membres des BRICS début 2024, rejoignant ainsi le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.

Poutine a souligné que les relations entre la Russie et la Mongolie « se développent dans tous les domaines. »

« Outre les domaines économique et politique, où nous coopérons assez activement, je voudrais également souligner le travail efficace dans les domaines humanitaires, en particulier dans le domaine de l’éducation », il a dit.















La pandémie de COVID-19 a compliqué les échanges entre les deux pays, mais « Nous avons finalement réussi à atteindre une trajectoire de croissance dans les relations commerciales et le chiffre d’affaires commercial », a ajouté le dirigeant russe.

Khurelsukh a souligné que le développement d’un « Partenariat stratégique global » avec la Russie reste un « orientation prioritaire » Il a souligné la politique étrangère de la Mongolie et s’est déclaré satisfait du développement des relations entre les deux pays au cours des dernières années.

Oulan-Bator estime que la visite de Poutine est d’une grande utilité « une grande importance » et espère que cela ouvrira la voie à « développer davantage notre coopération commerciale et économique globale qui apportera bien-être et prospérité à nos peuples », a déclaré le dirigeant mongol.

Outre des entretiens avec de hauts responsables mongols, Poutine devrait participer à une commémoration du 85e anniversaire des batailles de Khalkhin Gol, le conflit frontalier de 1939 au cours duquel les armées soviétique et mongole ont combattu et vaincu conjointement les forces impériales japonaises.