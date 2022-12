Poutine interdit les ventes de pétrole russe aux pays qui acceptent le plafonnement des prix de West

La Russie a annoncé mardi qu’elle interdirait les ventes de pétrole aux pays qui respectent un plafonnement des prix imposé ce mois-ci par l’Occident, donnant sa réponse tant attendue à la mesure la plus dramatique prise jusqu’à présent pour limiter la capacité de Moscou à lever des fonds pour sa guerre en Ukraine. .

Dans le cadre du plafonnement des prix, qui est entré en vigueur le 5 décembre, les négociants en pétrole doivent promettre de ne pas payer plus de 60 dollars américains le baril pour le pétrole maritime russe afin de conserver l’accès au financement occidental pour des aspects aussi cruciaux du transport maritime mondial que l’assurance.

Le plafond a été fixé à un prix proche du prix actuel du pétrole russe, mais bien en deçà des prix auxquels la Russie a pu le vendre pendant une grande partie de l’année écoulée, lorsque les bénéfices exceptionnels de l’énergie ont aidé Moscou à compenser l’impact des sanctions financières.

La Russie est le deuxième exportateur mondial de pétrole après l’Arabie saoudite, et toute interruption réelle de ses ventes aurait des conséquences considérables sur l’approvisionnement énergétique mondial.

Un décret du président Vladimir Poutine, publié sur un portail gouvernemental et sur le site Internet du Kremlin, a été présenté comme une réponse directe aux “actions hostiles et contraires au droit international des États-Unis et des États étrangers et des organisations internationales qui les rejoignent”.

L’interdiction du Kremlin mettrait fin aux ventes de pétrole brut aux pays participant au plafonnement des prix du 1er février au 1er juillet 2023. Une interdiction distincte des produits pétroliers raffinés tels que l’essence et le diesel entrerait en vigueur à une date à fixer par le gouvernement. Poutine aurait le pouvoir d’annuler les mesures dans des cas particuliers.

Le plafonnement des prix de l’Occident, invisible même à l’époque de la guerre froide entre l’Occident et l’Union soviétique, vise à entraver les coffres de l’État russe et les efforts militaires de Moscou en Ukraine – sans perturber les marchés en bloquant réellement l’approvisionnement russe.

Selon le ministre des Finances Anton Siluanov, le déficit budgétaire de la Russie pourrait être plus important que les 2% du PIB prévus en 2023, car le plafond des prix du pétrole comprime les revenus d’exportation de la Russie – un obstacle budgétaire supplémentaire pour Moscou car elle dépense beaucoup pour sa campagne militaire en Ukraine.

Certains analystes ont déclaré que le plafond aura peu d’impact immédiat sur les revenus pétroliers que Moscou gagne, car le prix du pétrole russe en est déjà proche. Mais cela pourrait limiter la capacité de Moscou à profiter des futurs chocs de prix.

De violents combats à Bakhmut

Les forces russes ont à nouveau bombardé et bombardé des villes de l’est et du sud de l’Ukraine mardi. Après un certain nombre de gains spectaculaires de l’Ukraine à l’automne, la guerre est entrée dans une phase lente et pénible alors que le temps rigoureux de l’hiver s’installe sur le front.

Les combats les plus violents se sont déroulés autour de la ville orientale de Bakhmut, que la Russie tente depuis des mois de prendre d’assaut au prix de nombreuses vies humaines, et plus au nord dans les villes de Svatove et Kreminna, où l’Ukraine tente de briser les lignes défensives russes.

À Bakhmut, qui abritait 70 000 personnes avant la guerre et qui est maintenant principalement une ville fantôme ravagée par les bombes, les journalistes de Reuters ont vu des incendies brûler dans un grand immeuble résidentiel, tandis que des débris jonchaient les rues et que la plupart des bâtiments avaient leurs fenêtres soufflées.

De la fumée s’élève après les attaques russes dans la périphérie de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, mardi. (Libkos/Associated Press)

“Notre immeuble est détruit. Il y avait un magasin dans notre immeuble, maintenant il n’est plus là”, a déclaré Oleksandr, 85 ans, ajoutant qu’il était le seul résident restant là-bas.

À proximité, Pilaheia, 73 ans, a déclaré qu’elle s’était habituée depuis longtemps aux “explosions constantes”.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré dans une mise à jour : “La Russie continue de lancer de fréquentes attaques à petite échelle dans ces zones (de Bakhmut et Svatove), bien que peu de territoires aient changé de mains”.

Lundi, des soldats ukrainiens sont assis au sommet d’un char à Bakhmut. (Clodagh Kilcoyne/Reuters)

Poutine a parlé à plusieurs reprises d’un désir de pourparlers de paix dans des commentaires ces derniers jours. Mais son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a précisé que Moscou avait toujours une liste de conditions préalables, notamment que l’Ukraine reconnaisse la conquête par la Russie par la force d’environ un cinquième du territoire ukrainien, qu’elle dit avoir annexé.

Kyiv dit qu’elle est en train de gagner la guerre et qu’elle n’acceptera jamais de renoncer à ses terres.

L’agence de presse TASS a cité Lavrov lundi soir : “Nos propositions pour la démilitarisation et la dénazification des territoires contrôlés par le régime, l’élimination des menaces à la sécurité de la Russie émanant de là, y compris nos nouvelles terres, sont bien connues de l’ennemi. “

“Le point est simple : respectez-les pour votre propre bien. Sinon, la question sera tranchée par l’armée russe”, aurait déclaré M. Lavrov.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré qu’à la suite des attaques contre les infrastructures énergétiques de l’Ukraine, près de neuf millions de personnes étaient actuellement sans électricité, soit environ un quart de la population du pays.

La Russie cible ouvertement les infrastructures énergétiques ukrainiennes avec des missiles et des drones depuis octobre, dans ce que Kyiv dit être des frappes sans but militaire concevable, uniquement conçues pour nuire aux civils. Moscou affirme que l’objectif est de réduire la capacité de combat de l’Ukraine.

Ce qui avait été conçu comme une campagne pour soumettre l’Ukraine en quelques jours a été un fiasco militaire pour le Kremlin, dont les forces ont été vaincues à la périphérie de Kyiv au printemps et forcées de fuir d’autres régions à l’automne.

Poutine a répondu en convoquant des centaines de milliers de réservistes pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale pour combattre dans son « opération militaire spéciale ».

Dans le dernier revers humiliant pour l’armée russe, un drone ukrainien présumé a atteint lundi la base principale de la flotte russe de bombardiers stratégiques à longue portée, à des centaines de kilomètres à l’intérieur de l’espace aérien russe. Moscou a déclaré avoir abattu le drone, mais a reconnu qu’au moins trois militaires avaient été tués.

C’était la deuxième fois que la base était touchée depuis début décembre, signe que la Russie n’a pas encore comblé l’écart dans ses défenses aériennes qui a rendu possible l’attaque audacieuse.