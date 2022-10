Poutine intensifie la menace nucléaire en promouvant le seigneur de guerre Ramzan Kadyrov au rang de GÉNÉRAL après avoir demandé à la Russie de bombarder l’Ukraine

VLADIMIR Poutine a promu au rang de général son principal allié Ramzan Kadyrov, qui a exigé l’utilisation de l’arme nucléaire contre l’Ukraine.

La nomination soulève le spectre terrifiant d’un chef de guerre fou avec une réputation de violence extrême qui appelle vocalement à l’utilisation d’armes nucléaires au sommet de l’armée russe.

Ramzan Kadyrov a appelé à l’utilisation d’armes nucléaires 1 crédit : East2West

Il a été décrit comme “le fils que Poutine n’a jamais eu” 1 crédit : East2West

Le Tchétchène de 46 ans – connu pour avoir infligé des tortures médiévales à ses opposants – est un fervent partisan de la guerre du tyran russe en Ukraine.

Il a également envoyé sa propre milice sinistre connue sous le nom de Kadyrovtsy combattre aux côtés des forces russes régulières en Ukraine et a même déclaré qu’il envoyait ses fils adolescents là-bas pour les rejoindre.

Kadyrov a déclaré que Poutine lui avait personnellement parlé de sa promotion au grade de colonel général, le troisième grade militaire le plus élevé de Russie, ce qui, selon lui, était un « immense honneur » pour lui.

“Le président de la Russie m’a décerné le grade de colonel général. C’est une promotion pour moi.”

Il a ajouté qu’il ferait “tout pour mettre fin rapidement à l’opération militaire spéciale” – en utilisant le terme du Kremlin pour sa campagne en Ukraine.

À la suite des récentes défaites humiliantes de la Russie, il a déclaré froidement que Moscou devrait maintenant envisager d’utiliser une arme nucléaire à faible rendement en Ukraine.

“À mon avis, des mesures plus drastiques devraient être prises, jusqu’à la déclaration de la loi martiale dans les zones frontalières et l’utilisation d’armes nucléaires à faible rendement”, a-t-il déclaré.

La Russie possède le plus grand arsenal atomique au monde, y compris des armes nucléaires tactiques à faible rendement conçues pour être déployées contre des armées adverses.

D’autres alliés de Poutine, dont l’ancien président Dmitri Medvedev, ont suggéré que la Russie pourrait avoir besoin de recourir aux armes nucléaires – mais l’appel de Kadyrov était le plus urgent et le plus explicite.

Des images bizarres publiées plus tôt cette semaine montraient les fils Adam, 14 ans, Eli, 15 ans et Akhmat, 16 ans, tirant des armes en préparation apparente pour être envoyés en Ukraine.

La vidéo montrait les garçons en tenue de camouflage et lunettes noires, sur des chars, des fusils attachés à la taille, tirant des lance-roquettes et des mitrailleuses.

Parfois, les adolescents sourient en tirant ou font un geste du pouce levé.

“Il est temps de faire ses preuves dans un vrai combat, je ne peux que saluer ce désir”, a écrit Kadyrov sur Telegram.

Kadyrov en Prada a été décrit comme “le fils que Poutine n’a jamais eu”, telle est sa dévotion servile au président russe.

Mais alors que ses Kadyrovtsy avaient une réputation redoutable, ils ont été massacrés sur le champ de bataille.

Ils ont été moqués par les Ukrainiens pour avoir semblé se concentrer davantage sur le téléchargement de vidéos brillantes sur les réseaux sociaux que sur la participation aux batailles de première ligne.

Trois jours seulement après le début de la guerre, le général tchétchène Magomed Tushaev a été tué dans des combats à l’extérieur de Kyiv, alors que l’avance russe s’enlisait.

Quelques jours plus tard, des images ont été partagées sur Telegram d’une colonne russe détruite dans la banlieue ouest de Kyiv, à Bucha, montrant des véhicules qui auraient appartenu aux hommes de Kadyrov.

L’impitoyable avec un penchant pour la torture, le meurtre, les enlèvements et les purges anti-gay – a une fortune estimée à 150 millions de livres sterling.

On pense qu’il possède une villa sur l’île artificielle exclusive en forme de palmier Palm Jumeriah à Dubaï.

Le chef de guerre possède également une collection de voitures coûteuses, notamment une Rolls Royce et une Lamborghini – ainsi qu’un avion privé de 70 millions de livres sterling, un Airbus A319.

Il a même un zoo privé – comprenant des tigres – près de l’un de ses manoirs.