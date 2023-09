Poutine, humilié, « ne s’attendait pas à ce que la Russie soit aussi vulnérable » alors que l’Ukraine cible des bases clés | Monde | Nouvelles

L’Ukraine a enregistré une série de frappes réussies contre des bases et installations militaires russes, notamment des quais, des aérodromes et des magasins de munitions. Plus récemment, les forces ukrainiennes ont lancé une frappe de missile audacieuse qui a frappé le quartier général de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol, en Crimée.

Les stratèges russes semblent incapables de lutter contre l’utilisation par l’Ukraine de drones et de missiles fournis par l’Occident pour frapper des cibles éloignées des lignes de front.

Bien que cela ne soit pas confirmé, l’Ukraine bénéficie probablement des informations sur le champ de bataille recueillies par les avions de surveillance et les satellites des États-Unis et de l’OTAN opérant dans la région.

Les forces armées ukrainiennes ont également rapidement mis au point de nouvelles tactiques en tirant parti des dernières avancées en matière de technologie des drones.