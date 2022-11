Poutine humilié manquera le sommet du G20 “par crainte d’une tentative d’ASSASSINAT” après l’évacuation des troupes de Kherson

HUMILIÉ Vladimir Poutine manquera le sommet du G20 parce qu’il craint d’être assassiné, selon un commentateur pro-Kremlin.

Sergey Markov a déclaré que Poutine snobait le sommet du G20 de la semaine prochaine à Bali, craignant d’être éliminé par ses détracteurs.

Poutine a snobé le G20 par crainte d’assassinat, selon un commentateur du Kremlin Crédit : Getty

Conscrits russes dans une gare de Crimée alors que les troupes de Mad Vlad se retirent de Kherson Crédit : EPA

Des militaires ukrainiens tirent avec un canon automoteur 2S7 Pion sur une position russe à Kherson Crédit : Reuters

Quelques heures après que les troupes russes ont été contraintes à une retraite humiliante à Kherson, Markov a écrit : « 1) Il y a une grande possibilité d’une tentative d’assassinat contre Poutine de la part des services spéciaux des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l’Ukraine.

« 2) Une possibilité de situations humiliantes. Par exemple, un militant social handicapé renverse Poutine – comme par accident – et tous les médias du monde diffusent une image avec la légende “Le président de la Russie est à quatre pattes”.

“Je suis certain que ce genre de situation est planifié par des Occidentaux complètement fous.

“3. Après la défaite à Kherson, le statut de la Russie en tant que grand État est discutable. Ils feront pression et exigeront une capitulation douce.”

Markov fait partie d’un chœur croissant de voix qui fustigent le régime à propos de son dernier revers militaire.

“Si la Russie veut gagner, nous devons faire passer l’économie à un régime militaire”, a-t-il déclaré.

« Cette décision a déjà six mois de retard. Nous devons être plus durs. Plus dur.

“Les drones, les communications, les missiles et les obus doivent être produits par nos usines 24h/24 et 7j/7.”

Cela survient alors que les partisans de Poutine déchaînent leur colère contre le Kremlin suite à son dernier revers sur le champ de bataille.

Anastasia Kashevarova – une fervente partisane de Poutine et correspondante de guerre – s’est déchaînée contre “qui et pourquoi” Kherson s’est rendu.

«Nous avons mordu une énorme bouchée, nous n’avons pas pu l’avaler et nous la renvoyons maintenant. Nous avons roté Izyum, Balakleya, Liman. Quel était le grand plan ? elle a posté.

“Et de toute façon, que signifie une ‘Victoire’ pour nous tous ? Que devons-nous faire ? Quels résultats devons-nous atteindre ? Où devons-nous atteindre pour que ce soit clair – ça y est, c’est la Victoire ?

“Personne ne le sait. Je pense qu’ils ne le savent pas au Kremlin ni au ministère de la Défense.”

Sergey Mardan, analyste de guerre pour le journal Komsomolskaya Pravda, a averti : « L’opération militaire spéciale se termine aujourd’hui avec le retrait de la ville russe de Kherson. Et la longue guerre commence. Croyez-moi, ce sera long.

Pendant ce temps, Alexander Khodakovsky, commandant du bataillon pro-russe Vostok dans le Donbass, a déclaré être au courant de la décision finale de se retirer pendant “au moins deux semaines”.

Il a dit : « Je savais, et un cercle restreint de militaires autour de moi le savait. Je vais vous dire honnêtement – ce n’était pas facile de vivre avec cette connaissance.

“C’est dur, difficile et amer, je veux dire beaucoup de mots tranchants, mais [it won’t help].”

Les tensions semblent également être un point d’ébullition parmi les ardents partisans de Poutine.

Le propagandiste en chef du Kremlin, Vladimir Solovyov, a riposté aux critiques qui ont remis en question le retrait en disant que s’ils n’avaient rien de positif à dire, ils devraient “se taire”.

Il a admis que la Russie se trouvait maintenant dans “un moment difficile”.

Le chef de la défense russe Sergei Shoigu, à droite, et le général Sergei Surovikin, à gauche Crédit : EPA

Et les médias gérés par l’État comme RT et Spoutnik ont ​​été frappés par une vague de commentaires hostiles critiquant Poutine et ses commandants à propos de la retraite et d’autres échecs de la guerre.

Cela survient alors que le plus haut général américain a affirmé que plus de 100 000 soldats russes avaient été tués ou blessés en Ukraine.

Il a déclaré que Kyiv avait “probablement” subi un nombre similaire de victimes.

Il y a de réelles craintes que les hommes de Poutine ne tendent un piège aux combattants ukrainiens à Kherson.

Mykhailo Podolyak, l’un des conseillers du président Zelensky, pense que la Russie pourrait en fait envoyer des renforts.

“Les actions parlent plus fort que les mots”, a-t-il tweeté. “L’Ukraine libérera des territoires sur la base de données de renseignement, et non de déclarations télévisées mises en scène.”

Oleksiy Arestovych, un autre conseiller principal, a déclaré que les forces russes semblaient quitter la région “mais pas autant que ce qui se passerait s’il s’agissait d’un retrait ou d’un regroupement complet”.

Les généraux ukrainiens ont déclaré que les troupes russes vêtues de vêtements civils étaient positionnées dans des maisons à travers Kherson et se préparaient à des combats de rue.

Des responsables ukrainiens ont affirmé que des équipes de tournage avaient été aperçues entrant dans la ville du sud en préparation d’attaques mises en scène pour donner l’impression que les forces de Kyiv tuaient des civils innocents.

Kyiv craint que les hommes de main de Poutine ne fassent sauter un barrage en amont de la ville, provoquant des inondations et détruisant la centrale nucléaire voisine de Zaporizhzhia.

Cela intervient alors que la Russie se dit prête à s’asseoir à la table des négociations avec l’Ukraine.

Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, a déclaré : « Nous sommes toujours ouverts aux négociations. Nous ne les avons jamais refusées. Nous sommes prêts à les mener, bien sûr, en tenant compte de la situation actuelle. “