« Poutine humilié » : ce que les journaux ont dit de la rébellion wagnérienne en Russie

L’extraordinaire soulèvement de la force mercenaire Wagner si cruciale pour la machine de guerre de Vladimir Poutine en Ukraine a fait la une des journaux du monde entier et a soulevé des points d’interrogation quant à l’emprise du président russe sur le pouvoir.

Le L’heure du dimanche a déclaré «Poutine humilié par la mutinerie» à côté d’une image principale montrant des mercenaires de Wagner en train d’entraîner leurs fusils sur le quartier général militaire russe de Rostov-sur-le-Don, la ville clé du sud de la Russie pour l’invasion de l’Ukraine.

Le Observateur dit « Le chef rebelle arrête l’avance du char sur Moscou » pour arrêter l’effusion de sang « » à côté d’une image d’un char Wagner à Rostov-sur-le-Don. L’analyse de Luke Harding figure également au premier plan, dans laquelle il dit que la mutinerie menée par le chef de Wagner Yevgeny Prigozhin laisse Poutine à son niveau le plus faible depuis des décennies.

Image en Allemagne a pour titre : « Insurrection contre Poutine » à côté d’images de combattants wagnériens. Son sous-titre se lit comme suit : « La tentative de putsch en Russie et ce que cela signifie pour nous. » Die Welt et Le Spiegel tous deux parlent d’une « lutte pour le pouvoir » en Russie sur leurs premières pages.

Le New York Times effectué une analyse sur ce que la mutinerie de courte durée a dit sur l’emprise de Poutine sur le pouvoir. Le correspondant Peter Baker a noté le dangers et l’opportunité que la volatilité présentait aux États-Unis ; le danger étant un président sous-menace en charge des missiles nucléaires, et l’opportunité d’un affaiblissement de l’effort de guerre de la Russie, au profit de l’Ukraine.

Le Poste de Washington jeté les dernières 24 heures comme le menace la plus grave à la présidence de Poutine « qui jusqu’à présent a prospéré sur la capacité de Poutine à diviser pour régner en dressant des groupes rivaux les uns contre les autres et en servant d’arbitre ultime parmi les élites rivales ». Il a ajouté: « Après plus de deux décennies de régime autocratique, l’orgueil de Poutine a obscurci à plusieurs reprises son jugement – à la fois en envahissant l’Ukraine et en jugeant mal si Prigozhin pouvait constituer une menace. »

Le le journal Wall Street a déclaré que la guerre en Ukraine s’était « retournée contre Poutine » dans son principal titre numérique. Il a noté le la position de l’ouest, ce qui pourrait mieux être décrit comme « prendre du recul » et éviter toute suggestion de prendre parti. Il faisait référence à une note du Département d’État envoyée à ses missions à l’étranger : « Les États-Unis n’ont aucune intention de s’impliquer dans cette affaire.

Le Miroir du dimanche a « Poutine au bord du gouffre » sur sa première page, à côté de photos des deux personnages principaux; le président russe et Prigozhin. Son slogan au-dessus se lit comme suit : « La terreur allume le dictateur ».

📰La première page du dimanche POUTINE AU BORD – Horreur alors que des mercenaires lancent un soulèvement armé

Le Dimanche Express va légèrement plus loin avec « La Russie au bord du gouffre » dans son titre, notant le potentiel d’une guerre civile. Le Soleil le dimanche suit également ce thème avec « Poutine au bord du gouffre ».

Le Télégraphe du dimanche dit « les mutins de Wagner font demi-tour après avoir conclu un accord avec Poutine » et note que le convoi rebelle se dirigeant vers Moscou est venu à moins de 150 miles (240 km) avant de s’arrêter « brusquement ». Il porte analyse de l’historien professeur Robert Tombs sur sa couverture, dans laquelle il dit que Poutine « a évité de peu son moment de 1917″, une référence à la révolution russe. Il dit ensuite : « Pour qu’un État existe, les hommes armés doivent être prêts à lui obéir. Après le fiasco des dernières heures et des derniers mois, combien de temps cela s’appliquera-t-il à Poutine ? »

Le Courrier le dimanche spécule sur les raisons pour lesquelles la rébellion a été si courte. Le titre demande : « Poutine a-t-il soudoyé le putschiste pour qu’il quitte la Russie ? et cite des sources de sécurité britanniques anonymes pour étayer la suggestion selon laquelle Poutine aurait offert à Prigozhin des millions de livres pour annuler son soulèvement.

Le Indépendant se penche sur l’effet de la rébellion à Moscou, où des mesures « anti-terroristes » ont été prises, des barrages routiers mis en place et des habitants avertis de rester à l’intérieur à l’approche du convoi Wagner. Son titre se lit comme suit « Mutinerie, chaos et panique dans les rues de Moscou ».