VLADIMIR Poutine a glissé et est tombé dans plusieurs escaliers de sa résidence officielle, a-t-on affirmé.

Le tyran russe de 70 ans, atteint d’un cancer, aurait été aidé à un canapé par des gardes du corps alors que ses médecins personnels se précipitaient pour l’aider après qu’il se soit souillé.

Vladimir Poutine serait gravement malade Crédit : Zuma Press

Des rumeurs persistent selon lesquelles Poutine est « gravement malade » et les dernières affirmations surviennent après qu’il a semblé siffler et haleter lors d’une réunion avec des mères en deuil dont les enfants ont été tués en Ukraine.

Cela survient après que des documents d’espionnage explosifs divulgués à The Sun Online semblent confirmer que Poutine est atteint de la maladie de Parkinson à un stade précoce et d’un cancer du pancréas après des mois de rumeurs.

Le dernier rapport sur sa santé provient de la chaîne russe Telegram nommée General SVR, qui prétend être alimentée en informations par un initié du Kremlin.

La chaîne fonde son affirmation sur le fait d’avoir des sources dans l’entourage de Poutine sans apporter de preuves.

Selon la chaîne, la chute a entraîné des ecchymoses sur son coccyx mais a également mis en évidence des problèmes de “cancer du tractus gastro-intestinal”.

Le président russe descendait les escaliers quand il « a trébuché et est tombé sur le dos, après quoi il est tombé sur le côté et a glissé sur quelques marches.

« L’incident s’est produit devant les gardes du corps du président, qui ont réagi rapidement et se sont précipités au secours de Poutine », allègue le général SVR.

“Trois agents de sécurité ont aidé le président à se rendre au canapé le plus proche et ont appelé les médecins qui sont de garde à la résidence.”

Son rapport indique que les médecins « sont arrivés en quelques minutes, mais n’ont pas pu examiner immédiatement le président ».

Cela était dû au fait qu’il souffrait “d’oncologie du tractus gastro-intestinal, à la suite de quoi il éprouve déjà de graves problèmes de digestion”.

La chute a provoqué une réaction “involontaire” et les médecins ont escorté le président jusqu’aux toilettes et l’ont aidé à se nettoyer avant de l’examiner.

Rien de grave n’a été diagnostiqué et les ecchymoses ont été traitées avec des analgésiques tandis qu’une enquête doit être menée sur ce qui a provoqué la chute présumée.

“Il porte des chaussures spéciales, même à la maison, avec un revêtement anti-dérapant, et les escaliers de la résidence sont considérés comme ‘sûrs'”, dénonce le général SVR.

“Il s’avère que toutes les précautions n’ont aucun sens lorsque les nerfs sont en jeu.”

Malgré cet incident présumé, Poutine a pu assister et prendre la parole lors d’une conférence de jeunes scientifiques à Moscou jeudi.

Plus tôt cette semaine, les pieds de Poutine ont semblé se contracter et avoir des spasmes lors d’une réunion avec le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, un signe possible de la maladie de Parkinson.

Des images montraient ses jambes tremblantes et ses pieds tapotant alors qu’il parlait aux caméras de la “signification particulière” de la réunion.

Il a également été photographié avec une main décolorée lors d’une rencontre avec son homologue cubain.