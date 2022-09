Poutine fustige l’Occident pour les sanctions et renouvelle les menaces sur l’approvisionnement en gaz

Commentez cette histoire Commentaire

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié mercredi les sanctions occidentales de “stupides” et a menacé d’arrêter toutes les ventes d’énergie aux détracteurs de la Russie s’ils avançaient avec un plafond sur les prix du pétrole proposé par le Groupe des sept puissances économiques industrialisées. “Nous ne fournirons pas de gaz, de pétrole, de charbon, de mazout – nous ne fournirons rien”, a déclaré Poutine, dans un discours provocant lors de la session plénière du Forum économique de l’Est, qui se tenait dans la ville de Vladivostok, dans l’Extrême-Orient russe. Est. Poutine a ajouté que Moscou laissera “la queue du loup se figer” en référence à un célèbre conte de fées russe.

Mais dans la réplique provocante de l’Occident, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réaffirmé mercredi que l’Union européenne avait l’intention de briser l’emprise de la Russie sur les marchés mondiaux de l’énergie et qu’elle poursuivrait non seulement le plafonnement des prix du pétrole, mais aussi celui du gaz.

“Non seulement parce que la Russie n’est pas fiable comme nous l’avons vu ces derniers jours, semaines, mois, mais aussi parce que la Russie manipule activement le marché du gaz”, a déclaré von der Leyen aux journalistes à Bruxelles. “Je suis profondément convaincu qu’avec notre unité, notre détermination, notre solidarité, nous l’emporterons.”

Le russe Gazprom annonce qu’il ne rouvrira pas le gazoduc Nord Stream vers l’Europe comme prévu

Dans ses remarques combatives, parfois méprisantes, Poutine a déclaré qu’il s’attendait à ce que son pays sorte plus fort de la guerre en Ukraine, et il a proféré des menaces destinées à faire pression sur l’Occident pour qu’il assouplisse les sanctions imposées à la Russie depuis le début de l’invasion le 24 février.

“Je suis sûr que nous n’avons rien perdu et que nous ne perdrons rien”, a déclaré Poutine. “L’essentiel est de renforcer notre souveraineté, et c’est le résultat inévitable de ce qui se passe actuellement.”

Poutine a déclaré que la Russie poursuivrait son action militaire en Ukraine et a déclaré que “la polarisation” que le conflit avait évoquée ne profiterait qu’à la Russie car elle nettoie les éléments “nocifs” à l’intérieur du pays.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré le 7 septembre que la Russie avait gagné, et non perdu, du conflit en Ukraine parce qu’elle s’engageait sur une nouvelle voie souveraine. (Vidéo : Reuters)

Les agences de renseignement occidentales estiment que la Russie a perdu des dizaines de milliers de soldats au cours des six mois de la guerre et une grande quantité d’équipements militaires que le pays a du mal à remplacer. La campagne russe est au point mort ces dernières semaines et l’Ukraine, bien que toujours largement dépassée, monte une contre-offensive dans le sud visant à reprendre le territoire occupé.

En guise de punition pour l’invasion russe, qui a initialement cherché – et échoué – à capturer Kyiv, la capitale, et à renverser le gouvernement du président Volodymyr Zelensky, les puissances occidentales ont imposé un barrage extraordinaire de sanctions économiques et de mesures de contrôle des exportations visant à paralyser l’économie russe. Mais les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes, car les prix de l’énergie ont grimpé en flèche et la Russie a réorienté ses ventes de gaz et de pétrole vers l’Asie.

S’exprimant mercredi, Poutine a qualifié de “stupides” les plafonnements des prix du pétrole et du gaz proposés par le G-7 et a laissé présager qu’ils ne feraient que déstabiliser davantage la propre économie de l’Europe. Il a également menacé que la Russie se retire des contrats d’approvisionnement existants si les plafonds prenaient effet.

« Y aura-t-il des décisions politiques qui contrediront les contrats ? Oui, nous ne les remplirons pas. Nous ne fournirons rien du tout si cela contredit nos intérêts », a déclaré Poutine, soulignant le virage de Moscou vers les marchés asiatiques.

Les sanctions occidentales blessent mais n’écrasent pas encore l’économie russe

Vendredi, Gazprom, le géant russe du gaz qui exploite des gazoducs critiques approvisionnant l’Europe, a interrompu indéfiniment le flux vers l’Allemagne via le gazoduc Nord Stream 1, qui représentait environ 35% de toutes les importations européennes de gaz en provenance de Russie l’année dernière.

Dans un autre développement inquiétant, les responsables russes et les chaînes Telegram pro-Kremlin ont largement partagé cette semaine un vidéo soi-disant montrant l’Europe gelée en hiver. Le clip montre un employé de Gazprom marchant vers une vanne de gaz fermée, suivi de scènes d’une ville couverte de neige. Les détectives en ligne ont identifié la ville gelée comme étant Krasnoïarsk en Sibérie, qui n’utilise pas de gaz naturel mais souffre de la pollution de l’air à cause des centrales électriques au charbon.

Dans son discours, Poutine a rejeté l’accusation de l’UE selon laquelle la Russie utilisait l’énergie comme une arme et a réitéré l’affirmation antérieure de la Russie selon laquelle des problèmes techniques avaient provoqué la panne du tuyau, se plaignant que l’Occident ne fournissait pas une turbine indispensable pour le réparer.

“Nord Steam 1 est pratiquement fermé maintenant”, a déclaré Poutine mercredi. “Il y a une fuite d’huile là-bas – c’est une situation potentiellement explosive, un risque d’incendie. … Donnez-nous une turbine, et nous mettrons en marche Nord Stream 1 demain. Mais ils ne nous donnent rien.

Poutine, cependant, a astucieusement proposé que Moscou était prêt à “appuyer sur le bouton” et à pomper du gaz “dès demain” via le gazoduc Nord Stream 2, que l’Allemagne a bloqué depuis le début de l’exploitation à la grande fureur du Kremlin.

Le dirigeant russe a également fait miroiter des restrictions sur une autre importation européenne cruciale sur laquelle Moscou a un effet de levier : les céréales.

Poutine a affirmé que la plupart des céréales récemment libérées des ports ukrainiens grâce à un accord négocié par la Turquie pour mettre fin au blocus russe étaient destinées à l’Union européenne plutôt qu’aux pays en développement.

Accusant l’Occident de comportement “colonial”, Poutine a déclaré que les expéditions de céréales vers l’Europe devraient être interrompues.

« Une fois de plus, ils ont simplement trompé les pays en développement et continuent de les tromper. … Avec cette approche, l’ampleur des problèmes alimentaires dans le monde ne fera que croître », a déclaré Poutine. « Peut-être devrions-nous penser à restreindre cette route pour le grain et le commerce alimentaire ? Je vais certainement consulter le président turc.

Les pays du G-7 disent qu’ils vont plafonner le prix du pétrole russe

Poutine s’est moqué des suggestions selon lesquelles l’impact des sanctions occidentales dévasterait l’économie russe, notant qu’elle ne se contracterait que “d’environ 2 % ou un peu plus” et que le budget 2022 de la Russie serait excédentaire.

“La Russie fait face à l’agression économique, financière et technologique de l’Occident”, a déclaré Poutine. “Nous avons passé le pic des plus grandes difficultés, et la situation se normalise.”

Ces évaluations contredisent les décideurs politiques russes de la Banque centrale de Russie et du ministère du Développement économique, qui ont récemment déclaré que si l’économie a mieux résisté que prévu jusqu’à présent, 2023 pourrait être beaucoup plus difficile car les effets de nouvelles sanctions se feront sentir.

“Peu importe à quel point quelqu’un veut isoler la Russie, c’est impossible à faire”, a déclaré Poutine. “Vous n’avez qu’à regarder la carte.”

Le Forum économique de l’Est, qui se tient chaque année à Vladivostok pour promouvoir les opportunités d’investissement dans l’Extrême-Orient russe, a accueilli peu d’invités occidentaux cette année.

Lors de la plénière de mercredi, Poutine s’est assis à côté du chef de la junte birmane, Min Aung Hlaing, qui a été sanctionné par les États-Unis pour violation des droits de l’homme.

En août, le Myanmar a annoncé son intention d’importer du pétrole de Russie, et cette semaine, Min Aung Hlaing a déclaré à Poutine que le pays était prêt à payer les importations en roubles russes, contribuant ainsi à l’objectif de la Russie de se détacher du dollar américain.

Le plus haut législateur chinois, Li Zhanshu, et des hauts fonctionnaires d’Arménie et de Mongolie ont également participé au forum. L’ambassadeur de Russie à Pékin, Andrey Denisov, a annoncé mercredi que Poutine devait rencontrer le président chinois Xi Jinping en marge d’un sommet en Ouzbékistan la semaine prochaine, lors de leur premier face-à-face depuis l’invasion de l’Ukraine.