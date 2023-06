Poutine furieux qualifie le coup d’État de Wagner de « trahison »: « C’est un coup de poignard dans le dos pour tout le monde en Russie »

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Le président russe Vladimir Poutine a prononcé un discours télévisé, accusant le groupe Wagner d’un « coup de poignard dans le dos » et affirmant que la Russie « fait face à une trahison ».

Le chef des mercenaires russes Yevgeny Prigozhin a déclaré qu’il voulait évincer la direction du ministère de la Défense pour sa prétendue incompétence et a publié des vidéos de lui-même dans la ville de Rostov, dans le sud de la Russie, où l’armée russe a l’un de ses quartiers généraux.

Un message audio sur l’application de médias sociaux Telegram a détaillé que les combattants de Prigozhin avaient traversé la frontière et étaient « prêts à mourir » face à ceux qui se trouvaient sur leur chemin.

Vladmir Poutine a prononcé un discours samedi matin ( )

« Nous sommes tous prêts à mourir. Tous les 25 000, puis 25 000 autres », a-t-il déclaré, après avoir accusé plus tôt les hauts gradés russes de lancer des frappes contre ses hommes», a-t-il déclaré.

« Nous mourons pour le peuple russe. »

Cependant, Poutine n’a pas tardé à doubler ceux qui travaillaient en dehors de son régime et a mis en garde contre une « punition inévitable » pour quiconque divise la société russe.

Poutine a poursuivi en disant que certains de ses compatriotes avaient été « trompés dans une aventure criminelle » sans faire spécifiquement référence à ceux sous Prigozhin.

Il a également déclaré que la « haute trahison » était le résultat de certaines « ambitions » en cours.

« C’est une campagne criminelle. Cela équivaut à une mutinerie armée », a déclaré Poutine.

« La Russie se défendra et repoussera cette décision. Nous luttons pour la vie et la sécurité de nos citoyens et notre intégrité territoriale.

« Face à ceux qui se battent sur le front, c’est un coup de poignard dans le dos des troupes et du peuple de Russie. »

Yevgeny Prigozhin a déclaré qu’il voulait évincer la direction du ministère de la Défense (PA)

Poutine a reconnu que la situation était « très compliquée » et se déroulait à grande vitesse.

« Ceux qui se sont mutinés ont trahi la Russie et j’exhorte toute personne impliquée à cesser toute forme de participation à un conflit armé », a-t-il déclaré.

« Ces personnes seront traduites en justice au nom de notre peuple. »

Prigozhin prétend actuellement avoir plus de 25 000 combattants sous ses ordres.

Dans une vidéo, Prigozhin a déclaré qu’il se trouvait au quartier général du district militaire sud à Rostov et a demandé au ministre de la Défense Sergei Shoigu et au général en chef du pays Valery Gerasimov de venir le rencontrer.

« Nous sommes arrivés ici, nous voulons recevoir le chef d’état-major et Choïgou », a déclaré Prigozhin dans la vidéo.

« S’ils ne viennent pas, nous serons là, nous bloquerons la ville de Rostov et nous nous dirigerons vers Moscou. »

Le chef de Wagner partage une vidéo de Rostov-sur-le-Don alors qu’il prétend contrôler le QG militaire (TÉLÉGRAMME DE LA ZONE GRISE, SERVICE DE PRESSE DE PRIGOZHIN)

Il avait auparavant accusé le Kremlin d’avoir délibérément bombardé les troupes de Wagner dans une série de revendications explosives.

Les attaques présumées comprennent le bombardement d’un camp d’entraînement à Bakhmut, en Ukraine, qui a fait des dizaines de morts.

Prigozhin a déclaré dans une autre vidéo que plusieurs sites militaires à Rostov, y compris l’aérodrome, étaient sous le contrôle de Wagner.

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a déclaré que les combattants mercenaires de Wagner avaient été « trompés et entraînés dans une aventure criminelle » par Prigozhin.

Jusqu’à présent, les combattants de Wagner ont joué un rôle central dans les efforts de la Russie, notamment en prenant le Bakhmut qui a impliqué certaines des plus longues batailles de guerre en cours.