UN FURIEUX Vladimir Poutine a menacé l’Occident d’une réponse «rapide et dure» s’il franchit ses «lignes rouges» sur l’Ukraine.

Le président russe a déclaré que Moscou répondrait «rapidement et durement» à la provocation alors que les tensions continuent de s’intensifier à la frontière avec l’Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine prononce son discours annuel sur l’état de la nation[/caption]

Le discours de Poutine intervient au milieu de l’escalade des tensions entre la Russie et les pays occidentaux alors que Moscou amasse des dizaines de milliers de soldats près de l’Ukraine[/caption]

Poutine a lancé cet avertissement brutal en prononçant mercredi son discours annuel sur l’état de la nation devant les deux chambres du parlement.

«Nous voulons de bonnes relations avec tous les participants au dialogue international. Et vraiment, nous ne voulons pas brûler des ponts », a-t-il déclaré.

«Mais si quelqu’un confond nos bonnes intentions avec de l’indifférence ou de la faiblesse et a l’intention de brûler ou même de faire sauter ces ponts lui-même, il doit savoir que la réponse de la Russie sera asymétrique, rapide et dure.

« Nous avons suffisamment de patience, de responsabilité et de bon sens pour prendre une décision, mais nous espérons que personne ne franchira la ligne rouge », a-t-il déclaré dans son discours de 78 minutes.

«Nous déciderons nous-mêmes où cette ligne rouge sera tracée dans chaque cas spécifique.»

Il intervient au milieu de l’escalade des tensions entre la Russie et les pays occidentaux alors que Moscou amasse des dizaines de milliers de soldats près de l’Ukraine.

Plus tôt cette semaine, le haut diplomate de l’UE a déclaré que Poutine avait rassemblé plus de 150 000 soldats à la frontière avec l’Ukraine – le plus grand renforcement militaire de la région.

Des images satellites effrayantes ont montré des milliers de soldats et de véhicules blindés russes prêts à envahir depuis une base de la Crimée annexée.

Et des sources militaires ont affirmé que la Russie prévoyait un assaut majeur de navires de guerre pour s’emparer de l’approvisionnement en eau de l’Ukraine.

« Les organisateurs de toutes les provocations qui menacent nos intérêts de sécurité fondamentaux regretteront ce qu’ils ont fait comme s’ils n’avaient jamais rien regretté depuis longtemps », a déclaré Poutine mercredi.

Alors que le renforcement militaire se poursuit, la télévision d’État russe a affirmé que la prise de contrôle de la région frontalière de l’Ukraine était «inévitable».

La semaine dernière, des photos montraient des voitures blindées russes peintes avec des «bandes d’invasion» à Astrakhan, à 350 miles de la frontière.

Au milieu de l’escalade des tensions, les navires de guerre britanniques auraient également mis le cap sur la région en mai.

Le déploiement du Royaume-Uni consiste à montrer la solidarité entre les alliés de l’OTAN et l’Ukraine, a rapporté le Sunday Times.

Le haut diplomate de l’UE a déclaré que Poutine avait rassemblé plus de 150000 soldats à la frontière avec l’Ukraine[/caption]

Du matériel militaire russe en mouvement dans la région de Volgograd[/caption]

Les forces ukrainiennes participent à des exercices de chars dans la région du Donbass[/caption]

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré: «Le Royaume-Uni et nos alliés internationaux sont inébranlables dans notre soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

«Et aussi vite que possible, sans« si »ni« mais ».»

L’ambassadeur de Russie au Royaume-Uni a mis en garde contre un «bain de sang» en Ukraine – et a promis de répondre si Kiev déplace des troupes dans la région du Donbass.

Cela vient après qu’un législateur de premier plan a déclaré que Poutine devrait envoyer son armée dans la Biélorussie enclavée pour contrôler le pays.

Poutine soutient actuellement le dictateur Alexander Loukachenko qui a été frappé par des manifestations massives l’année dernière.

« ASSEZ DE JOUER »

Son geste a mis fin à une révolution, mais il fait maintenant face à des appels pour amener la Biélorussie – qui borde l’Ukraine, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie – sous le contrôle militaire total de la Russie.

L’appel intervient au milieu de spéculations sur une intégration plus étroite entre la Russie et la Biélorussie – créant éventuellement un seul État.

Le député Alexei Zhuravlev, président du Parti de la mère patrie pro-Poutine, a appelé l’armée russe à s’installer dans ce pays appauvri qui partage des liens militaires, policiers et économiques étroits avec la Russie.

« Voici ce que je vais dire à propos de la Biélorussie – assez de jeu », a-t-il déclaré.

«Il est nécessaire d’y placer nos bases et d’envoyer des troupes.»





Ne pas le faire pourrait conduire à une invasion de l’OTAN dirigée par la Pologne, a déclaré Zhuravlev à la télévision d’État russe.

« Il est nécessaire d’envoyer nos troupes et d’installer nos bases là-bas, c’est ce qu’il faut nécessairement faire avec la Biélorussie », a-t-il déclaré.

«Nous avons des objets militaires là-bas, pas des bases.»