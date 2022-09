Poutine frappe les États-Unis dans un discours hostile au milieu de l’annexion de l’Ukraine, dit que cela crée un “précédent” pour la guerre nucléaire

Le président russe Vladimir Poutine s’est prononcé vendredi contre les États-Unis dans un discours agressif en annonçant l’annexion de quatre régions ukrainiennes.

Dans un message qui devait déjà être hostile, Poutine a encore intensifié les menaces contre l’Ukraine et l’Occident en affirmant que les États-Unis avaient créé un “précédent” de guerre nucléaire en frappant le Japon avec des bombes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les craintes se sont accrues depuis la semaine dernière, lorsque Poutine a déclaré qu’il “ne bluffait pas” après avoir averti que Moscou utiliserait “tous les systèmes d’armes disponibles” pour défendre le territoire russe.

L’UKRAINE A “ACCÉLÉRÉ” L’APPLICATION DE L’OTAN DANS LE SILLAGE DES TERRITOIRES D’ANNEXE DE LA RUSSIE, DIT ZELENSKYY

Dans un discours devant un public qui avait l’air effrayé et résolu, Poutine a poursuivi ces commentaires vendredi et a déclaré que tous les citoyens ukrainiens vivant dans les régions de Lougansk, Donetsk, Zaporizhzhia et Kherson feront désormais “pour toujours” partie de la Russie et a juré d’utiliser “toutes les signifie » pour les protéger si ces régions sont attaquées.

On ne sait toujours pas quel type d’attaque serait considéré comme une menace existentielle pour la Russie dans ces régions, car une guerre brutale y fait rage depuis l’invasion russe en février.

“On dirait qu’il est dans un esprit très combatif, les gants se sont détachés”, a déclaré Rebekah Koffler, experte russe et ancienne officier du renseignement de la Defense Intelligence Agency, à Fox News Digital, décrivant le discours comme “super agressif”.

“Il semble qu’il n’y ait pas de retour en arrière pour lui. Il est prêt pour le combat”, a-t-elle ajouté.

Koffler a déclaré que Poutine avait préparé le terrain pour, à son avis, être légitimement en mesure de déployer des armes nucléaires en Ukraine alors que la menace de défaite augmente alors que l’Occident – ​​en particulier les États-Unis – déploie des armes « supérieures » à Kyiv.

LE PRÉSIDENT RUSSE VLADIMIR POUTINE ANNONCE L’ANNEXE DE 4 TERRITOIRES UKRAINIENS APRÈS DES RÉFÉRENDUMS “FAUX”

Koffler a déclaré que le discours de Poutine était “mis en scène” d’une manière qui “ressemblait presque à un défi direct à l’Occident”.

“Il s’est adressé directement non seulement au peuple russe, mais aussi à [Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy]à l’Ukraine”, a-t-elle ajouté, notant également la référence de Poutine aux États-Unis en tant que “vrais propriétaires” de Kyiv.

L’expert russe a expliqué que Poutine, un ancien agent du KGB, est un “spécialiste” de la manipulation et “a poussé tous les bons mots à la mode” dans son discours en se référant à des personnages historiques comme Catherine la Grande pour enflammer ses partisans chez lui.

“L’histoire nous a appelés sur un champ de bataille pour nous battre pour notre peuple, pour la grande Russie historique, pour les générations futures”, a déclaré Poutine dans son discours enflammé.

Malgré les informations faisant état d’un exode massif d’hommes fuyant la Russie et de manifestations à l’échelle nationale à la suite d’un ordre d’envoyer 300 000 soldats supplémentaires combattre en Ukraine, Koffler a expliqué que Poutine était entouré de personnes qui soutiendraient son utilisation des armes nucléaires – peu importe le coût de la vie humaine. .

Il y a “une relation différente avec la vie et le genre de sacrifices qu’ils sont prêts à tolérer”, a-t-elle dit, ajoutant qu’il y a un sentiment de “fierté” que la Russie “peut souffrir plus que l’ennemi”.

“Rappelez-vous, au début de cette soi-disant opération spéciale, ils ont laissé les forces russes traverser la zone autour de Tchernobyl. C’est juste une mentalité très différente”, a ajouté Koffler.

On ne sait toujours pas comment les États-Unis ou leurs alliés de l’OTAN réagiraient si la Russie déployait une ogive nucléaire en Ukraine.