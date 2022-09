Poutine “frappant la poitrine” a montré ses dents avec un regard dur pour terrifier l’Ouest avec une menace nucléaire effrayante, révèle un expert

Le discours de VLADIMIR Poutine a été conçu pour “intimider” l’Occident, a révélé un expert en langage corporel.

Le tyran russe a lancé un “regard dur” dans la caméra et “a montré ses dents inférieures” alors qu’il lançait une menace à peine voilée d’atomiser l’Occident et ordonnait la mobilisation partielle des troupes.

Poutine a montré des signes de “colère” et de “dégoût”, selon un expert en langage corporel Crédit : Sky News

Le tyran a lancé un “regard dur” dans le but “d’intimider”, il a été suggéré Crédit : AP

La pro du langage corporel Judi James a déclaré que Poutine – dont l’armée a subi d’énormes pertes face à une contre-attaque ukrainienne époustouflante – avait l’air “dégoûté”.

Elle a dit qu’il a également montré des signes d'”urgence” en révélant frénétiquement des plans pour envoyer 300 000 soldats supplémentaires sur la ligne de front dans le but d’empêcher son invasion de s’effondrer.

Judi a déclaré à The Sun Online: “C’était un langage corporel direct, emphatique, en colère et très dominant d’un leader penché en avant pour regarder droit dans l’objectif de la caméra pour afficher le contrôle et le dégoût via ses expressions faciales et ses matraques.

“Ses mains étaient dans leur signature étalée sur la table mais la main gauche a effectué un geste de hachage pour suggérer une pensée décisive.

“Ses mouvements suggéraient l’urgence et un style de ‘dire’ qui suggérait qu’il n’y avait pas de discussion.”

Dans son discours, Poutine a également proféré une menace à peine voilée d’atomiser l’Occident et a déclaré qu’il avait “beaucoup d’armes” qu’il était prêt à utiliser.

Judi a ajouté : “Son nez et ses lèvres se sont plissés en micro gestes de dégoût.

“Ses haussements d’épaules suggéraient un manque de choix et lorsqu’il parlait de réponses nucléaires, son état oculaire s’intensifiait alors que sa mâchoire inférieure semblait saillir, découvrant ses dents inférieures dans un geste souvent associé à la colère et à la détermination.

“Cela ressemblait à un langage corporel frappant la poitrine avec le regard dur à la fin semblant conçu pour effrayer et intimider.”

Des sources du Kremlin ont affirmé que les médecins de Poutine se sont précipités à ses côtés après avoir souffert de « quintes de toux » et de « douleurs à la poitrine » juste avant son grand discours.

La chaîne Telegram General SVR, qui prétend être dirigée par des initiés du Kremlin, a écrit que Vlad était tombé malade quelques instants avant son discours.

Le message disait: “Lorsque le président est sorti et que les préparatifs du tournage ont commencé, il a commencé à tousser fréquemment.

“Plusieurs tentatives pour commencer à enregistrer un appel ont échoué à cause de la toux.

“Après la quatrième tentative infructueuse d’enregistrement d’un appel, des médecins ont été appelés auprès du président, à qui Poutine s’est également plaint de douleurs à la poitrine.

“Les médecins ont conseillé de reporter la fusillade et de partir avec eux pour un examen, ce qui a été fait.”

Cela survient alors que Poutine a prononcé son premier discours à la nation aujourd’hui depuis l’envoi de ses troupes en Ukraine en février.

« CE N’EST PAS UN BLUFF »

Alors que sa guerre calamiteuse continue de faiblir, Moscou perdant du terrain sur le champ de bataille, le despote désespéré a utilisé le discours pour appeler davantage de conscrits pour renforcer les efforts en Ukraine.

Le nombre total de réservistes enrôlés dans la mobilisation partielle est de 300 000, ont indiqué des responsables.

La Russie a perdu environ 1 milliard de dollars en équipement militaire pendant le blitz, qui a vu des chars et des munitions abandonnés par des bataillons en fuite alors que l’Ukraine reprenait des étendues de terre.

Des images dramatiques ont capturé des troupes russes se rendant en masse avec des rapports de moral en chute libre parmi les soldats.

Poutine a déclaré: “Pour protéger notre patrie, sa souveraineté et son intégrité territoriale. Pour assurer la sécurité de notre peuple et des habitants des territoires libérés.

“Je trouve nécessaire de soutenir la suggestion du ministère de la Défense et de l’état-major de déclarer une mobilisation partielle en Russie.”

Dans son discours, Poutine a également averti l’Occident que ce n’est pas un « bluff » que la Russie utiliserait tous les moyens à sa disposition pour protéger son territoire.

Il a également proféré une menace masquée d'atomiser l'Occident et a déclaré qu'il avait "beaucoup d'armes" qu'il était prêt à utiliser.

Poutine a accusé l’Occident de se livrer au chantage nucléaire et a noté les déclarations de certains représentants de haut rang des principaux États de l’OTAN sur la possibilité d’utiliser des armes nucléaires de destruction massive contre la Russie.

Il a ajouté: “Lorsque l’intégrité territoriale de notre pays sera menacée, nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour défendre la Russie et notre peuple, ce n’est pas du bluff.

“Les citoyens russes peuvent être sûrs que l’intégrité territoriale de notre patrie, notre indépendance et notre liberté seront garanties par tous les moyens à notre disposition.

“Ceux qui essaient de nous faire chanter avec des armes nucléaires doivent savoir que les vents peuvent souffler dans leur direction.”

Poutine a également affirmé que les pays occidentaux essayaient de “bloquer” toute indépendance et tout développement.

Il a ajouté: «Afin d’imposer leur volonté de manière brutale à d’autres personnes.

“Le but de l’Occident est toujours d’affaiblir et de détruire, ils le disent ouvertement.”

Le discours télévisé de Poutine à la nation intervient un jour après que les régions contrôlées par la Russie dans l’est et le sud de l’Ukraine ont annoncé leur intention d’organiser des votes pour devenir des “parties intégrantes” de la Russie.

Les efforts soutenus par le Kremlin pour engloutir quatre régions pourraient préparer le terrain pour que Moscou intensifie la guerre après les succès ukrainiens.

Les référendums, qui doivent avoir lieu depuis les premiers mois de la guerre qui a commencé le 24 février, débuteront vendredi dans les régions de Lougansk, Kherson et Zaporizhzhia et Donetsk, en partie contrôlées par la Russie.