Poutine: fragments de grenade sur les victimes du crash de l’avion du chef mercenaire

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que des fragments d’une grenade à main avaient été retrouvés dans les corps de personnes décédées dans le crash de l’avion du chef mercenaire russe Eugène Prigojine en août.

Poutine a ajouté que les experts enquêtant sur l’accident n’ont trouvé aucune indication que l’avion ait subi un « impact externe ». Les 10 personnes à bord, dont le chef du groupe de mercenaires Wagner, Prigojine, ont été tuées.

Alors que Poutine a souligné que l’enquête était toujours en cours et n’a pas précisé la cause de l’accident, sa déclaration a semblé laisser entendre que l’avion avait été abattu par l’explosion accidentelle d’une grenade.

La rébellion avortée de Prigozhin en juin a constitué le défi le plus sérieux lancé à Poutine, au pouvoir depuis plus de deux décennies et qui a érodé son autorité.

Exactement deux mois après le début de la rébellion, un avion transportant Prigojine et ses principaux lieutenants s’est écrasé le 23 août alors qu’il effectuait un vol Moscou-Saint-Pétersbourg.