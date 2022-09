Poutine fixe une convocation militaire partielle, ne “bluffera” pas sur les armes nucléaires

Kyiv, Ukraine –

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné une mobilisation partielle des réservistes en Russie, dans une mesure qui semblait être un aveu que la guerre de Moscou contre l’Ukraine ne se déroule pas comme prévu après près de sept mois de combats et au milieu des récentes pertes sur le champ de bataille pour les forces du Kremlin.

Le dirigeant russe, dans un discours télévisé à la nation diffusé mercredi matin, a également averti l’Occident qu’il ne bluffait pas en utilisant tous les moyens à sa disposition pour protéger le territoire russe, dans ce qui semblait être une référence voilée au nucléaire russe. aptitude. Poutine a précédemment averti l’Occident de ne pas soutenir la Russie contre le mur et a reproché aux pays de l’OTAN de fournir des armes pour aider l’Ukraine.

Le nombre total de réservistes pourrait atteindre 300 000, ont indiqué des responsables.

Seuls ceux qui ont une expérience pertinente du combat et du service seront mobilisés, a déclaré le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou. Il a ajouté qu’il y a environ 25 millions de personnes qui répondent à ces critères, mais seulement environ 1% d’entre elles seront mobilisées.

Une autre clause du décret empêche la plupart des soldats professionnels de résilier leur contrat et de quitter le service tant que la mobilisation partielle n’est plus en place.

L’annonce de Poutine est intervenue dans le contexte de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, où l’invasion de l’Ukraine par Moscou le 24 février a été la cible de nombreuses critiques internationales qui ont maintenu une pression diplomatique intense sur Moscou.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskky doit s’adresser mercredi à l’assemblée dans un discours préenregistré. Poutine ne s’est pas rendu à New York.

Le stratagème de Poutine comporte un fort élément de risque – il pourrait se retourner contre lui, en rendant la guerre contre l’Ukraine impopulaire dans son pays et en nuisant à sa propre position, et il expose les lacunes militaires sous-jacentes de la Russie.

Il est peu probable que la mobilisation ait des conséquences sur le champ de bataille pendant des mois en raison d’un manque d’installations et d’équipements d’entraînement.

L’ambassadrice américaine en Ukraine, Bridget Brink, a tweeté que la mobilisation est un signe “de faiblesse, d’échec russe”.

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a fait écho à cette évaluation, décrivant la décision de Poutine comme “un aveu que son invasion échoue”.

“Lui et son ministre de la Défense ont envoyé des dizaines de milliers de leurs propres citoyens à la mort, mal équipés et mal dirigés”, a déclaré Wallace dans un communiqué. “Aucune quantité de menaces et de propagande ne peut cacher le fait que l’Ukraine est en train de gagner cette guerre, que la communauté internationale est unie et que la Russie devient un paria mondial.”

L’analyste politique russe Dmitry Oreshkin a déclaré que l’annonce de Poutine ressemblait à “un acte de désespoir”. Il a prédit que les Russes résisteront à la mobilisation par le “sabotage passif”.

“Les gens vont échapper à cette mobilisation de toutes les manières possibles, soudoyer leur sortie de cette mobilisation, quitter le pays”, a déclaré Oreshkin à l’Associated Press dans une interview mercredi.

Peu de temps après le discours de Poutine, les médias russes ont fait état d’une forte augmentation de la demande de billets d’avion à l’étranger, même si ceux-ci sont beaucoup moins nombreux depuis le début de la guerre et qu’ils sont beaucoup plus chers qu’auparavant.

L’annonce ne sera pas bien accueillie par le grand public, a déclaré Oreshkin, la décrivant comme “un énorme coup personnel pour les citoyens russes, qui jusqu’à récemment (ont pris part aux hostilités) avec plaisir, assis sur leurs canapés, (regardant) la télévision . Et maintenant la guerre est entrée dans leur maison.

L’ordre de mobilisation partielle est intervenu un jour après que les régions contrôlées par la Russie dans l’est et le sud de l’Ukraine ont annoncé leur intention de tenir des votes pour devenir des parties intégrantes de la Russie – une décision qui pourrait ouvrir la voie à Moscou pour intensifier la guerre après les succès ukrainiens.

Les référendums, qui doivent avoir lieu depuis les premiers mois de la guerre, débuteront vendredi dans les régions de Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia et Donetsk, en partie contrôlées par la Russie.

Les bulletins de vote sont presque certains d’aller dans le sens de Moscou.

La guerre, qui a tué des milliers de personnes, a fait grimper les prix des denrées alimentaires dans le monde entier et provoqué une flambée des prix de l’énergie. Cela a également fait craindre une catastrophe nucléaire potentielle dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe dans le sud-est de l’Ukraine, désormais occupé par la Russie. Des enquêtes sont également en cours sur d’éventuelles atrocités commises par les forces russes en Ukraine.

Dans son allocution, Poutine a accusé l’Occident de se livrer au “chantage nucléaire” et a noté “les déclarations de certains représentants de haut rang des principaux États de l’OTAN sur la possibilité d’utiliser des armes nucléaires de destruction massive contre la Russie”.

Il n’a pas identifié qui avait fait de tels commentaires.

“A ceux qui se permettent de telles déclarations concernant la Russie, je tiens à rappeler que notre pays dispose également de divers moyens de destruction, et pour des composantes distinctes et plus modernes que celles des pays de l’OTAN et lorsque l’intégrité territoriale de notre pays est menacée, pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition”, a déclaré Poutine.

Il a ajouté: “Ce n’est pas un bluff.”

Les dirigeants étrangers ont décrit les scrutins comme illégitimes et non contraignants. Zelenskyy a déclaré qu’il s’agissait d’une “imposture” et d’un “bruit” pour détourner l’attention du public.

Poutine a déclaré qu’il avait déjà signé le décret de mobilisation partielle, qui doit commencer mercredi. Une mobilisation à grande échelle serait probablement impopulaire en Russie et pourrait encore nuire à la position de Poutine après les récents revers militaires en Ukraine.

“Nous parlons de mobilisation partielle, c’est-à-dire que seuls les citoyens qui sont actuellement dans la réserve seront soumis à la conscription, et surtout, ceux qui ont servi dans les forces armées ont une certaine spécialité militaire et une expérience pertinente”, a déclaré Poutine.

Shoigu, le ministre russe de la Défense, a également déclaré que 5 937 soldats russes sont morts dans le conflit ukrainien, bien inférieur aux estimations occidentales selon lesquelles la Russie en aurait perdu des dizaines de milliers.

Le mouvement d’opposition Vesna a appelé mercredi à des manifestations à l’échelle nationale, affirmant que “des milliers d’hommes russes – nos pères, nos frères et nos maris – seront jetés dans le hachoir à viande de la guerre. Pourquoi mourront-ils ? pleurer ?”

Il n’était pas clair combien oseraient protester face à la suppression globale de l’opposition par la Russie et aux lois sévères contre les soldats discrédités et l’opération militaire.

Dans un autre signal que la Russie creuse pour un conflit prolongé et peut-être intensifié, la chambre basse du Parlement contrôlée par le Kremlin a voté mardi pour durcir les lois contre la désertion, la reddition et le pillage par les troupes russes. Les législateurs ont également voté pour introduire d’éventuelles peines de prison de 10 ans pour les soldats refusant de se battre.