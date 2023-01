VLADIMIR Poutine fera demain une annonce “très importante” sur la guerre en Ukraine, a affirmé un responsable pro-russe.

Mad Vlad ferait une déclaration sur la guerre en cours dans le cadre des événements en cours marquant 80 ans depuis le siège de Leningrad – aujourd’hui Saint-Pétersbourg – pendant la Seconde Guerre mondiale.

Vladimir Poutine fera une annonce demain – selon l’un de ses comparses Crédit : Reuters

Vladimir Rogov, un responsable pro-Poutine nommé par les Russes pour diriger Zaporizhzhia occupée en Ukraine, a affirmé que Poutine prononcerait le discours “important” demain à Saint-Pétersbourg.

Rogov est le président du groupe We Are Together with Russia qui plaide pour que les régions occupées soient absorbées par la Fédération de Russie.

Il a fait l’annonce sur sa chaîne Telegram – mais il n’y a eu aucune confirmation officielle du Kremlin.

Poutine devait être à Saint-Pétersbourg cette semaine – et devait peut-être assister à une cérémonie de dépôt de fleurs au Monument aux défenseurs héroïques de Leningrad.

La nature de ce que pourrait être l’annonce est inconnue – mais les spéculations continuent de tourbillonner autour de Poutine.