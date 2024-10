Les relations russo-chinoises ont atteint un niveau « sans précédent » 75 ans après leur création, a déclaré le président

Les relations entre la Chine et la Russie ont atteint un niveau sans précédent, 75 ans après l’établissement des relations diplomatiques, a déclaré mercredi le président Vladimir Poutine dans une lettre adressée au dirigeant chinois Xi Jinping à l’occasion de cet anniversaire.

Moscou et Pékin entretiennent désormais une coopération politique, commerciale et économique active, indique le message publié sur le site Internet du Kremlin, notant que d’autres acteurs internationaux bénéficient également de ce partenariat solide.

« Aujourd’hui, les liens entre la Russie et la Chine atteignent un niveau sans précédent. » Poutine a écrit, ajoutant que les deux gouvernements sont « coordonner efficacement leurs efforts dans les affaires régionales et internationales » atteindre « un ordre mondial juste et multipolaire ».

Le président russe s’est dit convaincu que les accords conclus lors de ses récentes rencontres avec Xi contribueront à garantir « stabilité et sécurité » en Europe et en Asie, et « dans le monde entier ».















Poutine et Xi Jinping se sont rencontrés en mai et juillet de cette année. Pékin est devenu un partisan clé d’une solution diplomatique au conflit ukrainien, présentant, aux côtés du Brésil, une feuille de route pour mettre fin à l’impasse entre Moscou et Kiev. La Chine a toujours appelé à un règlement pacifique de la crise et a soutenu que les actions américaines et l’expansion de l’OTAN avaient provoqué les combats. Le commerce entre les deux nations est également en plein essor depuis 2022.

Pékin a envoyé mercredi son propre message à Moscou.

« Face à des changements profonds jamais vus depuis un siècle » La Russie et la Chine « Nous avons continué à approfondir la confiance politique mutuelle et obtenu des résultats remarquables en matière de coopération pratique », et fait « contributions importantes » à la promotion d’un « monde multipolaire ordonné » et « Une mondialisation économique inclusive qui profite à tous » indique le communiqué du gouvernement chinois.

Le message de Poutine à Xi poursuit en soulignant que l’Union soviétique a été le premier pays à reconnaître la République populaire de Chine (RPC), en référence à la création de la RPC le 1er octobre 1949 par le dirigeant communiste Mao Zedong. Dans un autre télégramme mardi, Poutine a félicité Xi à l’occasion du 75e anniversaire de la fondation de la RPC.

« On peut affirmer sans se tromper que les relations étroites et mutuellement bénéfiques entre Moscou et Pékin ont résisté à l’épreuve du temps. » » a déclaré le président russe.

La Russie soutient les efforts de la Chine pour se réconcilier avec l’île autonome de Taiwan. Moscou suit strictement la politique d’une seule Chine, qui soutient la revendication de souveraineté de Pékin sur l’île.

En outre, les pays travaillent ensemble dans divers forums, notamment l’ONU, les BRICS et l’Organisation de coopération de Shanghai, sur des questions internationales urgentes.