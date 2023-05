La Turquie a voté dimanche pour cinq autres années à la tête de Recep Tayyip Erdogan, le puissant président nationaliste qui entre maintenant dans sa troisième décennie au pouvoir. Le président russe Vladimir Poutine faisait partie des dirigeants qui ont félicité Erdogan pour sa victoire lundi, le qualifiant de « cher ami », selon le Kremlin. L’élection historique de la Turquie est très importante pour sa population de 85 millions d’habitants, en termes d’avenir de la démocratie, de l’économie et des relations extérieures du pays. Mais c’est aussi très important pour de nombreuses parties du monde au-delà des frontières de la Turquie. « La Turquie est un allié vital et vital de l’OTAN pour les États-Unis et pour les autres partenaires de l’OTAN », a déclaré David Satterfield, ancien ambassadeur américain en Turquie, à CNBC juste avant le vote présidentiel final. La Turquie est membre de l’OTAN depuis 1952, possède la deuxième plus grande armée de l’alliance après les États-Unis et abrite 50 ogives nucléaires américaines et une importante base aérienne utilisée par les forces de l’OTAN. C’est une centrale manufacturière au carrefour de l’Asie et de l’Europe, ainsi qu’un important exportateur agricole pour de nombreux pays du monde. La Turquie accueille également plus de 4 millions de réfugiés. Plus récemment, le gouvernement d’Erdogan joue un rôle diplomatique de premier plan entre la Russie et l’Ukraine et négocie l’accord crucial sur les céréales de la mer Noire, qui débloque les exportations vitales de produits ukrainiens bloquées par l’invasion à grande échelle de la Russie.

Le président turc Tayyip Erdogan rencontre son homologue russe Vladimir Poutine à Sotchi, en Russie, le 5 août 2022. Bureau de presse présidentiel turc | Reuter

Erdogan a également fait obstacle à certains des principaux objectifs des alliés occidentaux de la Turquie, tels que repousser agressivement la Russie pour sa guerre en Ukraine et permettre à la Suède de rejoindre l’OTAN. Les relations amicales d’Erdogan avec Poutine et le refus d’imposer des sanctions à la Russie, ainsi que l’achat par son gouvernement de systèmes d’armes russes, mettent de nombreux responsables occidentaux mal à l’aise. Poutine, dans son message de félicitations lundi, a salué les efforts d’Erdogan pour « mener une politique étrangère indépendante », selon ses porte-parole. « Nous apprécions hautement votre contribution personnelle au renforcement des relations amicales russo-turques et de la coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines », a-t-il déclaré. Avec Erdogan à la tête d’un pays aussi stratégiquement vital pour un nouveau mandat présidentiel, beaucoup se demandent : qu’est-ce que cela signifie pour l’OTAN et les objectifs géopolitiques occidentaux ?

Une menace pour la cohésion de l’OTAN ?

Les perspectives sont mitigées parmi les analystes politiques et économiques à l’intérieur et à l’extérieur de la Turquie quant à savoir si Erdogan est une mauvaise nouvelle pour l’avenir de l’OTAN. Mike Harris, fondateur du cabinet de conseil Cribstone Strategic Macro, estime que le règne prolongé de l’homme fort turc est décidément négatif pour l’alliance de 74 ans. « Poutine veut clairement que l’OTAN se fragmente, et Erdogan en charge augmente la probabilité d’une fragmentation de l’OTAN », a déclaré Harris après le premier tour des élections à la mi-mai. Il a souligné le refus catégorique d’Erdogan de couper les liens avec Poutine et ses fréquentes critiques des gouvernements occidentaux. Mais la Turquie a jusqu’à présent largement bénéficié de son engagement en faveur d’une politique étrangère indépendante, en ce qui concerne la Russie.

Le commerce de la Turquie avec la Russie a doublé pour atteindre 68,19 milliards de dollars en 2022 contre 34,73 milliards de dollars en 2021, selon l’Institut statistique turc. La Turquie reçoit désormais 7 % des exportations russes, contre 2 % en 2021. Les touristes et expatriés russes, y compris les oligarques milliardaires échappant aux sanctions, ont afflué dans le pays alors que leurs options de voyage sont devenues très limitées. Plus tôt en 2023, Poutine a renoncé au coût des exportations de gaz russe vers la Turquie, une décision largement considérée comme un effort pour aider les chances électorales d’Erdogan. Cela soulève la question de savoir quel levier les alliés de l’OTAN pourraient essayer d’utiliser pour changer cela, le cas échéant. Tout en maintenant de bonnes relations avec la Russie, la Turquie a simultanément soutenu l’Ukraine avec des armes et de l’aide – y compris les puissants et meurtriers drones Bayraktar de fabrication turque – et a facilité les échanges de prisonniers entre les pays belligérants, ce que les responsables occidentaux ont salué.

La Turquie acceptera-t-elle la Suède dans l’OTAN ?

De nombreux analystes s’attendent à ce que l’opposition d’Erdogan à l’adhésion de la Suède à l’alliance soit en grande partie une stratégie pour gagner du poids avant les élections et que sa position changera après sa victoire. La Turquie conteste la Suède sur ce qu’elle dit être le soutien du pays aux groupes kurdes qu’Ankara considère comme des terroristes. Pour Timothy Ash, stratège des marchés émergents et expert de la Turquie chez BlueBay Asset Management, un recul continu contre l’OTAN va à l’encontre des meilleurs intérêts de la Turquie. « Si Erdogan continue de bloquer l’approbation (de l’adhésion de la Suède à l’OTAN), je m’attends à une crise majeure dans les relations avec l’Occident », a-t-il déclaré lundi. « En raison de la pression sur la lire, je m’attends à ce qu’Erdogan fasse un compromis sur la candidature de la Suède à l’OTAN », a déclaré Ash, faisant référence à la La monnaie turque qui a perdu environ 80 % de sa valeur contre le dollar au cours des cinq dernières années, en grande partie à cause des politiques monétaires peu orthodoxes dirigées par Erdogan. « Il a extrait tout le capital politique qu’il pouvait de cette pré-élection (repoussée par la Suède), maintenant qu’il a gagné, il n’y a que des inconvénients en retardant l’inévitable », a-t-il ajouté. « Je m’attends donc à ce que la Suède devienne membre de l’OTAN lors du sommet de l’OTAN le mois prochain. »

Harris est d’accord. « Il a déjà atteint son objectif », a-t-il déclaré à propos d’Erdogan. « Alors la Suède va-t-elle entrer dans l’OTAN ? Je mettrais de l’argent là-dessus, c’est garanti. Pourquoi continuerait-il à mener cette bataille ? C’était une question électorale. » Déjà, le ministère suédois des Affaires étrangères a déclaré lundi que les ministres des Affaires étrangères suédois et turc se rencontreraient « bientôt » pour discuter de l’éventuelle adhésion de Stockholm à l’OTAN, selon Reuters. CNBC a contacté le bureau de la présidence turque pour commentaires.

Les relations avec la Russie « vitales »