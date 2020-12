Le dirigeant russe Vladimir Poutine a finalement félicité Joe Biden pour sa victoire aux élections américaines aujourd’hui, quelques heures après que le collège électoral américain a approuvé les résultats.

Poutine a été l’un des derniers dirigeants mondiaux à ne pas avoir reconnu la victoire de Biden, le Kremlin ayant déclaré qu’il attendrait les résultats officiels de l’élection.

Mais après les procédures de lundi qui ont officiellement élu Biden, Poutine « a souhaité plein succès au président élu » et a déclaré qu’il était « prêt pour l’interaction et le contact avec vous », a déclaré le Kremlin.

Poutine a également «exprimé sa confiance dans le fait que la Russie et les États-Unis, qui ont une responsabilité particulière pour la sécurité et la stabilité mondiales, pourraient, malgré leurs différences, vraiment aider à résoudre les nombreux problèmes et défis auxquels le monde est confronté».

À l’approche du vote, Poutine avait semblé couvrir ses paris, fronçant les sourcils face à la rhétorique anti-russe de Biden mais accueillant ses commentaires sur le contrôle des armes nucléaires. Poutine avait également défendu le fils de Biden, Hunter, contre les critiques de Trump.

S’adressant aux journalistes lors d’une conférence téléphonique, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi que Moscou jugeait préférable d’attendre maintenant avant de féliciter qui que ce soit.

« Nous pensons qu’il est approprié d’attendre le décompte officiel des voix », a déclaré Peskov.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi en 2016, Poutine avait félicité Trump peu de temps après avoir remporté le Collège électoral et battu la démocrate Hillary Clinton, Peskov a déclaré qu’il y avait une différence évidente cette fois-ci.

«Vous pouvez voir que certaines procédures juridiques ont été annoncées par le président actuel. C’est pourquoi les situations sont différentes et nous pensons donc qu’il est approprié d’attendre une annonce officielle », a déclaré Peskov.

Il a noté que Poutine avait déclaré à plusieurs reprises qu’il était prêt à travailler avec n’importe quel dirigeant américain et que la Russie espérait pouvoir établir un dialogue avec une nouvelle administration américaine et trouver un moyen de normaliser les relations bilatérales troublées.

« Le président Poutine a déclaré à plusieurs reprises qu’il respecterait le choix du peuple américain », a déclaré Peskov.

Les relations de Moscou avec Washington sont tombées au plus bas de l’après-guerre froide en 2014 lorsque la Russie a annexé la Crimée à l’Ukraine. Biden était à l’époque vice-président du président Barack Obama.

Les relations se sont encore détériorées suite aux allégations américaines selon lesquelles Moscou s’était mêlée de l’élection présidentielle américaine de 2016 pour essayer de faire pencher le vote en faveur de Trump, ce que le Kremlin a nié.