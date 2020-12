Le président russe Vladimir Poutine a félicité mardi Joe Biden d’avoir remporté l’élection présidentielle américaine en novembre, affirmant qu’il espérait que les pays pourraient mettre de côté leurs divergences pour promouvoir la sécurité mondiale.

Poutine a souhaité plein succès au président élu américain et a déclaré que « pour ma part, je suis prêt pour une collaboration et des contacts avec vous », selon un communiqué du Kremlin.

Le président russe a été l’un des derniers dirigeants des principaux pays du monde à s’être retenu de féliciter Biden, qui a été confirmé comme prochain président américain par le collège électoral lundi.

Des responsables à Moscou, y compris le chef des élections et le ministre des Affaires étrangères du pays, avaient auparavant critiqué le processus électoral américain, le décrivant comme archaïque et non représentatif de la volonté du peuple.

Dans son télégramme de félicitations à Biden, Poutine a déclaré que leurs pays « portaient une responsabilité particulière pour la sécurité et la stabilité mondiales ».

Il s’est dit convaincu que la Russie et les États-Unis pourraient, « malgré leurs différences, vraiment contribuer à résoudre de nombreux problèmes et défis auxquels le monde est actuellement confronté ».

On s’attend à ce que Biden adopte une position plus ferme contre la Russie que le président américain sortant Donald Trump, qu’il a critiqué pendant la campagne pour avoir « embrassé autant d’autocrates dans le monde, à commencer par Vladimir Poutine ».

La Russie a été accusée d’interférer dans les élections américaines de 2016 pour aider à faire élire Trump, dans l’espoir qu’il adopterait une ligne plus douce avec Moscou.