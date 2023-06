Le président Vladimir Poutine a rendu hommage aux membres des forces militaires et de sécurité russes lors d’une cérémonie mardi alors qu’il cherchait à réaffirmer son autorité à la suite d’une mutinerie avortée de mercenaires dirigée par le chef du groupe Wagner Yevgeny Prigozhin.

Poutine a déclaré à quelque 2 500 membres du personnel de sécurité rassemblés sur une place du complexe du Kremlin que le peuple et les forces armées s’étaient unis pour s’opposer aux mercenaires rebelles.

Il a été rejoint par le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, dont le limogeage avait été l’une des principales revendications des mutins.

« Vous avez défendu l’ordre constitutionnel, la vie, la sécurité et la liberté de nos citoyens. Vous avez sauvé notre patrie des bouleversements. En fait, vous avez arrêté une guerre civile », a déclaré Poutine.

Poutine a également demandé une minute de silence en l’honneur des pilotes militaires russes tués lors de la révolte. Les combattants rebelles avaient abattu plusieurs avions au cours de leur course vers Moscou, bien qu’ils n’aient rencontré aucune résistance au sol.

Les autorités ont abandonné les poursuites pénales contre Wagner, a rapporté l’agence de presse d’État RIA, remplissant apparemment une condition d’un accord conclu tard samedi qui a désamorcé la crise.

Mais Poutine a semblé laisser la porte ouverte à au moins une enquête sur l’empire des entreprises de Prigozhin.

Poutine a déclaré que Wagner était « entièrement financé » par le budget de l’État, recevant 86 milliards de roubles (1,33 milliard de dollars canadiens) du ministère de la Défense entre mai 2022 et mai 2023. De plus, la société de restauration Concord de Prigozhin a gagné 80 milliards de roubles (1,2 milliard de dollars) de l’État contrats pour fournir de la nourriture à l’armée russe, a déclaré Poutine.

« J’espère que, dans le cadre de ce travail, personne n’a rien volé, ou, disons, volé moins, mais nous allons, bien sûr, enquêter sur tout cela », a-t-il déclaré.

Confirmation d’arrivée en Biélorussie

Prigozhin, un ancien allié de Poutine et ancien condamné dont les mercenaires ont mené les batailles les plus sanglantes de la guerre d’Ukraine et subi de lourdes pertes, avait déclaré qu’il se rendrait en Biélorussie voisine à l’invitation de son président, proche allié de Poutine, Alexandre Loukachenko.

Prigozhin est maintenant en Biélorussie, a déclaré mardi l’agence de presse d’État biélorusse BELTA, citant Loukachenko.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko s’exprime mardi au palais présidentiel de Minsk. Loukachenko, un proche allié de Vladimir Poutine, a confirmé que le chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, est en Biélorussie. (Bureau de presse présidentiel biélorusse/Associated Press)

Loukachenko a également déclaré que son ministre de la Défense, Viktor Khrennikov, lui avait dit que cela ne le dérangerait pas d’avoir une unité comme Wagner dans l’armée biélorusse. Le dirigeant biélorusse a chargé Khrennikov de négocier avec Prigozhin à ce sujet.

« Nous leur avons offert l’une des bases militaires abandonnées », a déclaré Loukachenko, selon le rapport BELTA. « S’il vous plaît – nous avons une clôture, nous avons tout – installez vos tentes. »

Ce n’était pas immédiatement clair quand Prigozhin est arrivé. Mais plus tôt mardi, le site Web du service de suivi des vols Flightradar24 a montré un avion Embraer Legacy 600, portant des codes d’identification qui correspondent à un avion lié à Prigozhin dans les documents de sanctions américaines, descendant à l’altitude d’atterrissage près de la capitale biélorusse, Minsk.

Prigozhin a été vu pour la dernière fois en public samedi soir, souriant et applaudissant des passants alors qu’il quittait Rostov à l’arrière d’un SUV après avoir ordonné à ses hommes de se retirer.

Poutine a déclaré dans une allocution télévisée lundi soir que les chefs de la mutinerie avaient trahi leur patrie, bien qu’il n’ait pas mentionné Prigozhin par son nom. Les combattants de Wagner seraient autorisés à s’établir en Biélorussie, à rejoindre l’armée russe ou à rentrer chez eux, a-t-il déclaré.

La contestation de Poutine qualifiée d’ »hystérie »

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mardi lors d’une conférence de presse que l’accord mettant fin à la mutinerie était mis en œuvre et qu’il n’avait aucune information sur l’endroit où se trouvait Prigojine. Il a également déclaré qu’il ne savait pas combien de combattants de Wagner signeraient des contrats avec le ministère de la Défense.

Il a rejeté l’idée que l’emprise de Poutine sur le pouvoir avait été ébranlée par la mutinerie, qualifiant de telles pensées « d’hystérie ».

Un ordre obligeant toutes les entreprises militaires privées à signer des contrats avec le ministère de la Défense doit entrer en vigueur le 1er juillet. Moins de 2% des hommes de Wagner se sont inscrits avant la date limite, a déclaré Prigozhin dans son message audio lundi.

Prigozhin, 62 ans, a déclaré avoir lancé la mutinerie pour sauver son groupe après avoir reçu l’ordre de le placer sous le commandement du ministère de la Défense.

Ses combattants avaient interrompu leur campagne samedi pour éviter une effusion de sang après avoir presque atteint Moscou, et ont regretté d’avoir été contraints d’abattre des avions en chemin, a-t-il déclaré.

« Nous sommes allés en signe de protestation, pas pour renverser le gouvernement du pays », a déclaré Prigozhin dans un message audio diffusé lundi.

Dans le discours du jour au lendemain de Poutine, ses premiers commentaires publics depuis la mutinerie, il a confirmé que des pilotes russes avaient été tués et a remercié les Russes pour leur solidarité patriotique.

Les ennemis de la Russie voulaient voir le pays « s’étouffer dans une guerre civile sanglante », mais la Russie ne succomberait à « aucun chantage, aucune tentative de créer des troubles internes », a déclaré Poutine.

Frappes meurtrières dans l’est de l’Ukraine

Pendant ce temps, le nombre de morts suite à une attaque au missile russe qui a frappé un restaurant populaire dans une ville de l’est de l’Ukraine est passé à huit, ont annoncé mercredi les autorités ukrainiennes.

Au moins 56 personnes ont également été blessées dans l’attaque de Kramatorsk mardi soir. Le missile russe a frappé un restaurant local fréquenté par des journalistes, des travailleurs humanitaires et des soldats qui utilisent Kramatorsk comme base d’opérations. La ville ne se trouve qu’à quelques kilomètres de la ligne de front.

Trois enfants figuraient parmi les morts. Le bombardement a eu lieu juste au moment où les gens rentraient du travail, a déclaré le procureur général Andrii Kostin. Il a dit que les trois enfants décédés étaient âgés de 14 et 17 ans.

Des volontaires portent une femme sauvée des décombres après qu’un tir de missile russe a touché mardi un restaurant et plusieurs maisons à Kramatorsk, dans l’est de l’Ukraine. (Genia Savilov/AFP/Getty Images)

Kramatorsk est une grande ville à l’ouest des lignes de front dans la province de Donetsk et un objectif clé probable dans toute avancée russe visant à se déplacer vers l’ouest pour capturer toute la région.

La ville a été une cible fréquente d’attaques russes, notamment une frappe à la gare de la ville en avril 2022 qui a tué 63 personnes.