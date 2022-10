Poutine fait face aux limites de sa puissance militaire alors que l’Ukraine reprend des terres

Le président russe Vladimir Poutine parie qu’une infusion imminente de troupes enrôlées peut changer la dynamique sur le champ de bataille en Ukraine, mais les analystes disent qu’il perd du temps, alors que son opération militaire succombe à la suite des avancées ukrainiennes et montre des signes qu’elle a besoin de plus que du brut. personnel pour reprendre l’initiative.

Poutine a détourné l’attention du sombre tableau du champ de bataille ces derniers jours en orchestrant des référendums, en déclarant des annexions et en proférant des menaces nucléaires – tout cela dans le cadre d’une tentative de geler les gains territoriaux russes amassés depuis février qui s’effilochent de jour en jour.

Mais ces machinations politiques à Moscou, menées en grande pompe et fanfaronnades, n’ont pas pu masquer la réalité à quelque 600 miles de là en Ukraine : la force russe est assiégée et mal gérée – et dans l’immédiat, il n’y aura peut-être pas de solution miracle réparer.

Les analystes militaires s’accordent à dire que la mobilisation aléatoire par la Russie d’au moins 300 000 réservistes n’aidera probablement pas Poutine sur le champ de bataille en quelques jours. Que cela puisse aider Moscou à stabiliser la situation à plus long terme – jusqu’à la fin de l’automne, l’hiver et le printemps – est une question ouverte, ont-ils déclaré.

L’impact des nouveaux soldats dépend en partie de leur capacité à être entraînés efficacement – et de la manière dont l’armée russe les organise et les déploie.

« Les gens ne sont pas des haricots. Les unités ne sont pas des unités, sauf sur une carte », a déclaré Frederick Kagan, chercheur principal et directeur du projet sur les menaces critiques à l’American Enterprise Institute. “Si vous prenez un groupe d’humains énervés, démoralisés, effrayés et non entraînés, que vous leur donnez des armes et que vous les jetez dans une force de combat, vous n’avez pas de soldats.”

Poutine devra d’abord se concentrer sur la restauration de la capacité de combat de base d’une armée avec des unités très épuisées qui doivent être rééquipées à grande échelle, ce qui est difficile, a déclaré Kagan. “Avant de parler d’inonder la zone, nous parlons vraiment de restaurer les unités de combat à quelque chose comme la capacité de combat”, a-t-il déclaré.

La quantité de territoire que les Russes perdent avant l’arrivée des renforts ne dépend pas entièrement de Moscou. L’Ukraine repousse les Russes sur deux fronts majeurs depuis plus d’un mois. On ne sait pas combien de temps les forces ukrainiennes, qui subissent leurs propres pertes, pourront soutenir la poussée.

“L’une des choses les plus difficiles à savoir est de savoir quand s’arrêter”, a déclaré Christopher Doherty, chercheur principal au Center for a New American Security. “Tout comme vous avez fait cet énorme gain, vous avez étiré toute votre ligne logistique, de nombreuses personnes ont combattu pendant des jours. Il y a une bosse psychologique que vous obtenez en gagnant et en étant à l’offensive, mais tout le monde manque de jus à un moment donné.

Pour le moment, l’Ukraine maintient son élan. À l’est, ses forces ont repris la ville de Lyman au cours du week-end et progressent plus profondément dans les zones occupées de la région de Lougansk. La contre-offensive ukrainienne dans le sud, quant à elle, s’est accélérée ces derniers jours, les forces descendant le Dniepr vers Kherson.

Où et quand la contre-offensive ukrainienne s’arrêtera finalement dépendra également des armes et des munitions, dont une grande partie provient des États-Unis.

Mardi, l’administration Biden a annoncé une aide supplémentaire de 625 millions de dollars à l’Ukraine, dont quatre lance-roquettes HIMARS supplémentaires, 16 obusiers de 155 mm et 75 000 obus d’artillerie de 155 mm. L’Ukraine a demandé des roquettes et des chars à plus longue portée, mais ne les a pas encore reçus. Les États-Unis ont engagé plus de 16,8 milliards de dollars d’aide à la sécurité en Ukraine depuis le début de l’invasion russe le 24 février, selon la Maison Blanche.

La Russie met régulièrement en garde contre les conséquences si les États-Unis et leurs alliés continuent d’armer l’Ukraine mais se sont révélés incapables de perturber le flux d’armements. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré mardi que la quantité d’armes américaines remises à Kyiv avait atteint une “ligne dangereuse”.

La déception face à la position de Moscou sur le champ de bataille s’est infiltrée dans la sphère publique en Russie, principalement via les chaînes Telegram, mais aussi parfois sur la télévision d’État étroitement contrôlée.

Le blogueur militaire russe Maxim Fomin, qui publie sous le pseudonyme de Vladlen Tatarsky, a déclaré dans une vidéo mise en ligne mardi sur Telegram que la situation sur le front pour les forces russes n’est “pas géniale, c’est le moins qu’on puisse dire”.

La Russie n’a pas assez de forces sur le champ de bataille “pour résoudre la question ukrainienne de manière décisive”, a-t-il dit, exprimant sa préoccupation que les conscrits sur le point d’être envoyés au front ne reçoivent souvent pas une formation adéquate.

“Vous pouvez vous battre avec des gens non préparés, mais c’est lourd de grosses pertes”, a-t-il déclaré.

Andrei Marochko, un responsable de la milice soutenue par la Russie à Louhansk, a déclaré à l’émission de télévision d’État russe “60 Minutes” que les Ukrainiens soutenus par l’OTAN opéraient avec des capacités de renseignement supérieures sur le champ de bataille.

“Ils regardent littéralement en temps réel en ligne avec des satellites nos mouvements, nos structures de fortification”, a déclaré Marochko. “Cela leur donne certains privilèges et rend leurs chances de succès beaucoup plus élevées que les nôtres.”

Il a déclaré que la partie russe avait moins de forces que les Ukrainiens dans un certain nombre d’endroits, offrant une justification à la récente mobilisation de Poutine.

La perte rapide de territoire en Ukraine révèle l’usure de l’armée russe

Il y a peu d’indications que l’un des problèmes majeurs qui taraudent l’armée russe depuis le début de l’invasion ait été résolu. Pendant des mois, il a eu du mal à mener des attaques terrestres et aériennes combinées, à diriger des troupes avec une volonté de combat variable et à organiser un pipeline logistique compliqué pour acheminer le ravitaillement vers le front.

Plus de sept mois plus tard, aucun commandant clair de la campagne russe n’a émergé en public, et des rapports récents suggèrent que Poutine intervient personnellement pour prendre des décisions sur le champ de bataille. Les partisans de la ligne dure en Russie ont publiquement attaqué les généraux du pays pour mauvaise prise de décision.

Les problèmes auxquels Poutine est confronté en Ukraine sont aggravés par les risques internes. La mobilisation a rendu la guerre en Ukraine réelle pour de nombreux Russes qui y prêtaient peu d’attention.

Le résultat est susceptible d’être beaucoup plus de Russes – y compris ceux qui ont des fils, des frères et des maris qui se dirigent maintenant vers le front – à la recherche d’informations sur la situation des forces russes.

“Ils ont donné aux gens une raison de prêter attention à ce qui se passe sur le champ de bataille”, a déclaré Sam Greene, professeur de politique russe au King’s College de Londres. “Lorsque vous n’êtes pas envoyé là-bas, vous pouvez simplement obtenir des informations à la télévision, et la télévision ne vous dira pas grand-chose. Maintenant, tout à coup, cela compte pour vous.

Dans le même temps, l’État russe a tâtonné dans son exécution du projet, appelant des hommes censés être disqualifiés.

La Russie a restructuré son armée il y a 10 ans et démantelé une grande partie du système de mobilisation, qui était coûteux à entretenir et considéré comme largement inutile – et maintenant cela se voit, a déclaré Dara Massicot, chercheuse principale en politiques à la Rand Corp.

Massicot a déclaré qu’il existe peu d’informations publiques fiables sur la manière dont la Russie entend former et déployer les recrues, il est donc trop tôt pour dire exactement quel type d’impact la mobilisation est susceptible d’avoir. Elle a déclaré que les nouvelles troupes auront probablement une faible capacité de combat mais pourraient libérer du personnel à l’arrière pour combattre au front, en supposant qu’il y ait des soldats à libérer.

“La création d’un bataillon de chars à partir de ces gars-là va se dérouler comme nous l’attendions tous”, a déclaré Massicot. “Mais s’ils les utilisent dans un rôle auxiliaire ou un rôle non combattant dans les territoires occupés, il y a probablement un avantage significatif pour ce qu’ils essaient de faire – qui est de s’accrocher.”

La situation a démontré les limites de la capacité de Poutine à contrôler les fonctions de son propre gouvernement et de son armée.

“L’une des choses que nous aurions dû apprendre à travers cela, c’est qu’il y a des choses que Poutine ne sait pas – dont l’une est la qualité de son armée, l’efficacité de son État”, a déclaré Greene. «Il n’a jamais essayé ce genre de choses auparavant. Donc, il ne saura pas à quel point cela fonctionnera efficacement jusqu’à ce que le coup de pouce se fasse sentir.