Le président russe Vladimir Poutine a passé plus de deux décennies à cultiver soigneusement son image politique intérieure d’un stratège fort en politique étrangère qui peut déjouer les dirigeants occidentaux et redonner à la Russie son ancienne gloire.

Mais cette image a subi des dommages importants ces derniers jours, alors qu’une contre-offensive ukrainienne fulgurante dans l’est de l’Ukraine a révélé les insuffisances du plan directeur de Moscou et contraint les troupes russes à battre en retraite.

Les experts ont déclaré que l’effondrement de la Russie dans la région ukrainienne de Kharkiv représentait le plus grand défi de la carrière de Poutine et que le chef du Kremlin était à court d’options.

Moscou a tenté de faire passer ce retrait précipité pour un “regroupement”, mais en signe de la gravité de la situation pour la Russie, l’armée a été publiquement critiquée par un certain nombre de fidèles du Kremlin, dont le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, qui a fourni des milliers des combattants à l’offensive.

La Russie a subi des revers importants au début de la guerre – par exemple lorsqu’elle a perdu son vaisseau amiral de la flotte de la mer Noire Moskva ou lorsqu’elle a été forcée de se retirer des zones autour de la capitale ukrainienne de Kyiv.

Mais la situation actuelle pourrait poser un problème beaucoup plus important à Poutine, a déclaré l’analyste politique russe Anton Barbashin.

“Le retrait de Kyiv a été présenté comme un geste de bonne volonté, quelque chose qu’ils ont dû faire pour éviter des pertes civiles”, a-t-il déclaré à CNN. “La composante de propagande s’est toujours concentrée sur la région du Donbass comme étant la priorité absolue, mais maintenant que les forces russes se retirent quelque peu de la région de Kharkiv et de la région de Louhansk, il serait beaucoup plus problématique d’expliquer cela si l’Ukraine pousse en fait plus loin et je ne voyaient aucune raison pour laquelle ils ne le feraient pas.”

Le Kremlin a déclaré lundi que Poutine était au courant de la situation sur les lignes de front et a insisté sur le fait que la Russie atteindrait tous les objectifs de son “opération militaire spéciale” – l’expression que Moscou utilise pour sa guerre contre l’Ukraine – pour prendre le contrôle de tous Régions de Lougansk et de Donetsk.

Mais cette opération sera rendue beaucoup plus difficile par les victoires de l’Ukraine à Kharkiv voisin. Et les revers là-bas ont suscité des critiques et des accusations parmi les blogueurs militaires russes influents et les personnalités des médias d’État russes.

Fait inhabituel, même Poutine lui-même a été critiqué. Lundi, des députés de 18 districts municipaux de Moscou, Saint-Pétersbourg et Kolpino ont appelé à la démission de Poutine, selon une pétition avec une liste de signatures publiée sur Twitter.

Il ne reste plus de bonnes options

Les experts ont déclaré que Poutine serait désormais confronté à une pression croissante pour répondre avec force. Des voix nationalistes et pro-guerre influentes russes appellent de plus en plus à des mesures radicales, y compris une mobilisation totale et une intensification des frappes contre les infrastructures civiles ukrainiennes, certaines suggérant même l’utilisation d’armes nucléaires tactiques.

“En général, il y a un sentiment assez ouvert de panique parmi les analystes et les voix pro-guerre russes”, a déclaré Barbashin.

Le Kremlin a jusqu’à présent rejeté l’idée d’une mobilisation de masse et les observateurs russes pensent qu’il est peu probable que Poutine appelle à une telle mobilisation, car il est conscient qu’une telle décision se révélerait probablement impopulaire et serait considérée comme un aveu que le « régime militaire spécial opération » est, en fait, une guerre.

Poutine a signé un décret le mois dernier pour augmenter le nombre de militaires à 1,15 million, ajoutant 137 000 militaires, mais les analystes disent qu’il deviendra probablement de plus en plus difficile pour la Russie de recruter.

L’Institut pour l’étude de la guerre, un groupe d’analyse basé à Washington, a souligné dimanche que certaines autorités régionales avaient été critiquées pour leur volonté de recruter des militaires sous contrat et des volontaires pour combattre en Ukraine.

L’ampleur des gains récents de l’Ukraine – et sa capacité à les conserver – n’est toujours pas claire. Mais les experts disent que si la contre-offensive ukrainienne se poursuit à un rythme similaire, Poutine aura de plus en plus de mal à se présenter comme un stratège fort.

“C’est le plus grand défi auquel il est confronté en tant que président et auquel la Russie est confrontée en tant que pays indépendant après l’effondrement de l’Union soviétique”, a déclaré Barbashin.

L’inquiétude naturelle est qu’il pourrait prendre des mesures radicales pour affirmer son autorité.

“[It] met la pression sur Poutine soit pour affirmer son leadership par des changements de personnel importants, soit pour modifier la conduite de la guerre”, a déclaré à CNN Melinda Haring, directrice adjointe du Centre Eurasie du Conseil de l’Atlantique.

Haring a déclaré que Poutine pourrait procéder à des changements de personnel, mais que l’éviction de haut niveau n’est généralement pas son style.

Poutine pourrait également écouter les voix bellicistes de l’intérieur de la Russie et intensifier les attaques contre les livraisons d’armes et les infrastructures critiques, ou lancer davantage de cyberattaques, mais ce faisant, il risquerait des représailles encore plus fortes.

“[It’s] pas une bonne option, car cela pourrait renforcer la détermination déjà forte de l’Ukraine et risquer une escalade avec l’Occident », a-t-elle déclaré.

La meilleure option pour Poutine en ce moment serait de faire pression pour des négociations et des retards, a déclaré Haring.

Moscou a déjà fait quelques pas timides dans cette direction. Dans une déclaration surprenante lundi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a indiqué que Moscou pourrait être disposé à négocier avec l’Ukraine. “Le président a dit aux participants à la réunion que nous ne nions pas les négociations, mais ceux qui le font doivent comprendre que plus ils repoussent ce processus, plus il leur sera difficile de négocier avec nous”, a déclaré M. Lavrov, cité par Tass.

Haring a déclaré que pousser à la négociation permettrait à la Russie de bloquer les progrès ukrainiens et de “poursuivre la mobilisation et le regroupement de l’ombre”. Cependant, Kyiv a clairement indiqué qu’il rejetterait les négociations qui impliqueraient que l’Ukraine abandonne l’un de ses territoires.

Ce que les experts disent est inévitable, c’est que le Kremlin cherchera à détourner le blâme de l’opération bâclée. Pour l’instant, la machine de propagande s’en tient largement au récit habituel.

“Le récit des médias russes accuse l’OTAN et l’Occident d’avoir fourni le soutien qui a conduit aux avancées spectaculaires de l’Ukraine à Kharkiv et dans le Donbass”, a déclaré Haring.

Cependant, si les tribunaux de la guerre dans l’est de l’Ukraine ne changent pas rapidement, Poutine pourrait avoir de plus en plus de mal à rejeter la faute ailleurs.

“Le récit, jusqu’à il y a six mois, était que d’une manière ou d’une autre [Putin] était un génie. Il était tellement plus intelligent que tout le monde, c’est un agent du KGB … Je pense qu’ils vont essayer de l’excuser, mais je pense qu’en fin de compte, la plupart des gens vont le blâmer “, Ben Hodges, ancien Le général commandant de l’armée américaine en Europe, a déclaré lundi à CNN.

Barbashin a accepté, affirmant qu’il serait difficile pour Poutine de détourner le blâme de l’opération bâclée.

“Le blâme pour les problèmes économiques est beaucoup plus facile à transmettre, mais la politique étrangère a toujours été son domaine, il est au pouvoir depuis près d’un quart de siècle et je ne pense pas que vous puissiez convaincre une majorité de Russes que ce n’est pas lui qui a appelé les tirs », a-t-il dit.

On ne sait pas ce que le Kremlin décidera de faire ensuite. Ce qui est clair cependant, c’est que la décision de Poutine d’envahir l’Ukraine – et quoi qu’il décide de faire ensuite – définira son héritage. Après ce week-end, cet héritage est meurtri plus que jamais.