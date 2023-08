Poutine fait face à la chute du rouble et à la hausse des prix alors que les sanctions se font sentir

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES — Lorsque le président russe Vladimir Poutine s’est adressé à de hauts responsables économiques la semaine dernière après un mois difficile au cours duquel le rouble russe a chuté à son plus bas niveau en 16 mois par rapport au dollar américain, le président russe a cherché à donner un ton confiant. L’économie russe, dit-il, est de nouveau en croissance et les salaires augmentent.

Mais malgré cette démonstration de bravade, Poutine n’a pas pu éviter de mentionner une faiblesse croissante qui frappe l’économie alors que les sanctions occidentales sont de plus en plus sévères, et qui a été exacerbée par la chute du rouble.

« Des données objectives montrent que les risques inflationnistes augmentent et que la tâche consistant à freiner la croissance des prix est désormais la priorité numéro un », a déclaré Poutine avec une note de tension dans la voix. « Je demande à mes collègues du gouvernement et de la Banque centrale de garder la situation sous contrôle constant. »

La hausse rapide des prix provoquée par une chute de 20 % de la valeur du rouble entre début juin et mi-août et l’injection de fonds par le gouvernement dans l’industrie de défense russe ramènent la guerre russe – et l’impact des sanctions – chez de nombreux Russes pour la première fois. temps, disent les économistes.

« Le peuple russe s’isole de ces développements politiques, mais il ne peut pas s’isoler du taux d’inflation car il doit payer », a déclaré Janis Kluge, économiste à l’Institut allemand des affaires internationales et de sécurité. «C’est une façon dont la politique s’immisce vraiment dans leur vie, et c’est ce qui inquiète les dirigeants russes. Parce qu’aucune propagande ne fera disparaître cela.»

La Banque centrale de Russie prévoit que l’inflation atteindra jusqu’à 6,5 % d’ici la fin de 2023. Mais les économistes estiment que la dévaluation rapide du rouble pourrait alimenter une nouvelle flambée des prix au cours des 3 à 6 prochains mois et que le taux d’inflation pourrait atteindre deux chiffres d’ici la fin de 2023. l’année, même après que la Banque centrale ait procédé ce mois-ci à une hausse d’urgence de son taux d’intérêt directeur, désormais à 12 %, pour tenter de contrer cette situation.

Alors que les importations représentent encore 40 % du panier moyen du consommateur russe, deux enquêtes récentes montrent que les Russes ont déjà commencé à réduire leurs dépenses. Une étude publiée le 16 août par Romir, la plus grande agence d’études de marché de Russie, a révélé que 19 pour cent des personnes interrogées avaient commencé à réduire leurs achats de produits de base tels que le dentifrice, la lessive et la nourriture en juillet, contre 16 pour cent le mois précédent.

La perte de plus d’un tiers du rouble depuis novembre de l’année dernière est dans une large mesure le résultat des sanctions imposées aux exportations énergétiques russes fin 2022, lorsque l’Union européenne a interdit la plupart des importations de pétrole russe et le groupe du G7. des pays ont imposé un plafond de prix sur les ventes de brut russe ailleurs, décrétant que son pétrole ne pouvait être vendu qu’à 60 dollars le baril.

Même si les négociants en pétrole russes ont sombré dans l’ombre, déployant des flottes fantômes cherchant à contourner les restrictions, les mesures, combinées à une forte réduction des exportations de gaz russe vers l’Europe, ont privé le budget russe d’une source essentielle de revenus, avec les revenus de les exportations d’énergie ont chuté de 47 % au premier semestre 2023, par rapport à la même période de l’année précédente.

Dans le même temps, le recours de la Russie aux canaux d’importation gris pour éviter les contrôles à l’exportation – via des pays comme la Turquie, la Chine et les États d’Asie centrale – a ramené les importations aux niveaux d’avant-guerre, exerçant ainsi une pression supplémentaire sur le rouble.

Les responsables russes sont aux prises avec les conséquences économiques transformatrices de la guerre menée par Poutine contre l’Ukraine, selon les analystes. Le gouvernement a doublé son objectif de dépenses de défense pour 2023, le portant à plus de 100 milliards de dollars, injectant plus de 60 milliards de dollars de fonds budgétaires dans l’industrie de défense au premier semestre 2023, selon les chiffres gouvernementaux divulgués ce mois-ci par Reuters, pour alimenter sa guerre. machine.

Cette frénésie de dépenses a soutenu l’économie russe contre les effets les plus délétères des sanctions occidentales, permettant au Kremlin de vanter un retour à la croissance économique globale, prévue par la Banque centrale russe entre 1,5 et 2,5 pour cent, et par le Fonds monétaire international à 0,7 pour cent. pour cent, après une contraction de 2,1 pour cent l’année dernière.

Mais cela crée également un énorme déséquilibre dans l’économie russe, exacerbant l’inflation alors que les entreprises de défense fonctionnent 24 heures sur 24 et aggravant les pénuries de main-d’œuvre causées en partie par la mobilisation des conscrits sur le front en Ukraine et par les centaines de milliers de Russes fuyant à l’étranger depuis le début de la guerre.

Une enquête menée par l’Institut Gaidar de Moscou a révélé que 42 pour cent des entreprises interrogées se plaignaient du manque de main-d’œuvre en juillet. Signe d’un désespoir croissant, Poutine a décrété la semaine dernière que les restrictions sur l’emploi d’adolescents dès l’âge de 14 ans devraient être levées, pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre, selon une liste de décrets présidentiels publiés sur le site Internet du Kremlin.

« Les affirmations passées selon lesquelles les sanctions entraîneraient l’effondrement de l’économie russe étaient erronées à l’époque et le restent », a déclaré Mark Sobel, qui a été sous-secrétaire adjoint pour la politique monétaire et financière internationale au Département du Trésor et est maintenant conseiller principal au Centre pour la politique monétaire et financière internationale. Strategic and International Studies, un groupe de réflexion basé à Washington. « Mais l’impact des actions occidentales contre la Russie a été paralysant et sera durable. »

Les Russes liés à Poutine ou à l’armée contournent les sanctions et suscitent des protestations

Malgré l’impact des restrictions sur les exportations de pétrole, l’administration Biden résiste aux appels du gouvernement ukrainien à réduire le plafond des prix du pétrole de 60 à 30 dollars le baril, car elle craint que cela n’incite la Russie à réduire sa production de pétrole et à provoquer une flambée des prix du gaz, perturbant ainsi le marché. l’économie mondiale au moment où les États-Unis se dirigent vers les élections présidentielles de 2024, selon des personnes proches du dossier qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations internes. Une telle manœuvre nécessiterait également le soutien des législateurs européens et risquerait de saper le soutien à l’effort de guerre ukrainien, ont déclaré ces personnes.

« C’est la tension centrale contre laquelle ils sont aux prises », a déclaré l’une des personnes.

Une porte-parole du département du Trésor a refusé de commenter.

Oleg Ustenko, conseiller économique du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a déclaré qu’il était impératif que l’Occident prenne une action collective. « Nous avons besoin d’une pression significative à la baisse sur le plafond des prix, sinon les Russes disposeront de suffisamment de liquidités pour poursuivre cette guerre », a déclaré Ustenko.

Elina Ribakova, chercheuse principale à l’Institut Peterson et directrice des programmes internationaux à la Kyiv School of Economics, a déclaré que sans pression supplémentaire sur les revenus pétroliers russes, les autorités russes résisteraient probablement à toute flambée d’inflation, même si le taux se dirigeait vers un faible doublement. chiffres.

« Je ne pense pas que l’inflation sera un problème majeur à moins que le gouvernement ne commence à imprimer de l’argent pour soutenir le budget », a déclaré Ribakova. «Si la Russie réussit à empêcher la Russie de contourner le plafond des prix du pétrole et que Poutine souhaite augmenter les dépenses sociales, cela sera un défi. Si nous prévoyons que le déficit budgétaire pour l’année prochaine atteindra environ 6 à 7 pour cent du PIB, cela sera un défi.»

D’autres ont déclaré que l’impact inflationniste soulevait déjà des questions sur la durabilité à long terme des tactiques de Poutine. Signe de nervosité, le vice-ministre du Commerce et de l’Industrie, Viktor Yevtukhov, a rencontré ce mois-ci les chefs du commerce de détail et leur a demandé de limiter toute hausse des prix, a rapporté le journal russe Izvestia.

Les pressions inflationnistes croissantes risquent de transformer les difficultés économiques de la Russie en difficultés politiques, a déclaré Kluge. « La question est de savoir quel niveau d’inflation la population russe va-t-elle tolérer ?

Stein a rapporté de Washington et Dixon de Riga, en Lettonie.