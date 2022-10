Poutine fait face à de sombres choix après l’explosion d’un pont en Crimée

Une explosion qui a gravement endommagé des parties du pont routier et ferroviaire entre la Crimée annexée et le continent russe tôt samedi semble conçue pour jouer sur le talent actuel du président Vladimir Poutine pour prendre de mauvaises décisions.

Il avance de plusieurs semaines les choix stratégiques qu’il doit faire concernant l’occupation du sud de l’Ukraine par la Russie. Toute cette présence était déjà mal approvisionnée, gérée et en retrait. Et cela montre que la route ferroviaire clé vers la Crimée et vers les lignes de front à Kherson est très vulnérable aux futures attaques.

Bien que Kyiv n’ait pas revendiqué l’explosion du pont du détroit de Kertch, il s’est déjà attribué le mérite d’une série de frappes sur des cibles en Crimée occupée par la Russie au cours de l’été.

Les responsables russes ont déclaré qu’une quantité limitée de circulation automobile avait repris samedi soir sur des sections non endommagées des chaussées du pont et que les services ferroviaires reprenaient sur les voies ferrées du pont. Mais des camions ont été invités à prendre des ferries à travers le détroit, ont rapporté les médias d’État.

Des traversées en ferry branlantes par mauvais temps ou des vols de fret aérien très dangereux peuvent désormais être nécessaires pour renforcer les expéditions militaires vers la Crimée et vers les lignes de front, ce qui exercera plus de pression sur une seule voie ferrée plus à l’est passant par Melitopol le long de la côte de la mer d’Azov.

Il expose la faiblesse stupéfiante des forces armées et de l’occupation russes au XXe siècle : elles ont besoin de chemins de fer pour se déplacer.

L’Ukraine a ciblé ce système avec une précision lente et patiente. D’abord Izium, qui a conduit à l’effondrement autour de Kharkiv. Puis Lyman, qui conduit à l’érosion du contrôle russe sur Donetsk et Louhansk. Et maintenant le pont de Kertch, qui était devenu si vital pour tout ce que la Russie essaie de conserver dans le sud.

Le problème pour Poutine est aggravé par le fait que la plaque tournante ferroviaire russe plus à l’intérieur de Donetsk a également été touchée samedi ; un coup d’œil à Ilovaisk sur une carte montre les artères ferroviaires qui le traversent. Un train de marchandises y a explosé ce matin, ce qui a probablement eu un impact sur la capacité de la Russie à alimenter les lignes ferroviaires à l’intérieur de Donetsk et Louhansk que l’Ukraine a déjà soumises à une forte pression.

L’Ukraine a eu un timing patient pour atteindre ces points de pression. Ils n’ont pas frappé tant qu’ils n’ont pas vu un moment de faiblesse – jusqu’à ce que les Russes connaissent déjà de graves problèmes – en veillant à ce que les dommages infligés durent pendant que des réparations chronophages sont en cours. (Alors que la Russie affirme que le trafic ferroviaire devait être rétabli d’ici samedi soir, la vulnérabilité du pont aux attaques réduira au moins le trafic).

UN DÉFI AU POKER FACE DE POUTINE

Poutine est maintenant confronté à une série de décisions accélérées et douloureuses, qui démentiront toutes sévèrement son visage impassible de fierté et d’emphase face aux signes croissants d’une lente défaite. À l’ouest du fleuve Dnipro, son armée à Kherson est assiégée par des forces ukrainiennes en mouvement rapide. Ils sont déjà en retraite, en partie à cause du même mauvais réapprovisionnement qui sera accentué par l’explosion de Kertch.

Ils sont à nouveau coupés de cette ligne d’approvisionnement défaillante par une autre série de ponts endommagés ou ciblés sur le Dnipro. Au cours de la semaine écoulée, ils ont déjà reculé de plus de 500 kilomètres carrés. Moscou peut-elle maintenir cette force sur deux routes d’approvisionnement endommagées ? Une présence précaire est peut-être devenue du jour au lendemain presque impossible. Est-ce que suffisamment de vérité filtre jusqu’au chef du Kremlin pour le pousser à reculer ? Ou prend-il le pari plus important de disperser ses forces isolées sur une vaste étendue ?

Le deuxième point de décision concerne la Crimée. Poutine a personnellement ouvert le pont sur le détroit de Kertch en conduisant un camion dessus en 2018. L’annexion illégale du territoire ukrainien a été la source d’une fierté mal placée et d’un faste impérial pour le Kremlin. Mais Poutine est maintenant confronté au choix difficile de le fortifier davantage avec des forces épuisées qui font face à des problèmes de réapprovisionnement, ou de retirer partiellement son armée pour s’assurer que leurs ressources importantes sur la péninsule ne soient pas coupées.

Il y a là un risque non négligeable. Le pont de Kertch peut à nouveau être touché. La liaison ferroviaire à travers Melitopol est désormais une cible de valeur démesurée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré la semaine dernière qu’une offensive de Zaporizhzhia vers Melitopol était une possibilité. La simple possibilité que la dernière voie ferrée intacte de la Russie vers le sud puisse être perturbée soulève des questions existentielles pour son occupation.

Poutine doit choisir entre nourrir ses ambitions plus larges avec une chance de succès décroissante ou consolider ses forces autour d’un objectif qu’il a plus de chances d’atteindre. L’un porte le risque d’un effondrement catastrophique, pour toute son aventure brutale en Ukraine, et très probablement son règne. Le second lui laisse une perte immédiate de la face, mais une plus grande chance de maintenir l’occupation de plus petites parties de l’Ukraine.

Sa position interne n’a pas semblé plus faible depuis qu’il est arrivé au pouvoir en 2000. Un aveu d’échec peut être désagréable à ce stade, et un plus grand pari est plus facile. Pourtant, il fait à nouveau basculer la guerre vers un moment binaire où son occupation – et même son régime – fait face à un effondrement complet ou à une minuscule et insensée perspective de victoire. Les menaces nucléaires et la rhétorique ont été la toile de fond horrifiante de cette guerre. Pourtant, Moscou n’a toujours pas recouru à des mesures apocalyptiques tandis que l’OTAN a armé l’Ukraine dans une mesure impensable avant la guerre.

Les frappes intelligentes et patientes de Kyiv sur les dépendances vieillissantes de la Russie en matière de transport ont laissé à Poutine une série de décisions existentielles à prendre dans les heures à venir. Il en a fait beaucoup de mauvais au cours des sept derniers mois. L’explosion de Kertch s’ajoute-t-elle à cette liste, ou fournit-elle un bain froid de réalité, et un réajustement de la vision du Kremlin sur le possible.