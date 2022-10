Poutine fait exploser une bombe nucléaire en mer Noire libérerait un nuage de gaz toxique tueur et déclencherait des tsunamis, prévient un professeur de renom

La RUSSIE faisant exploser une bombe nucléaire dans la mer Noire pourrait déclencher un nuage de gaz toxique tueur et des tsunamis de six pieds et demi de haut, a-t-on prévenu.

L’OTAN surveille de près le monde au bord d’une crise nucléaire – le président américain Joe Biden comparant la situation aux sommets de la guerre froide.

Poutine – qui a eu 70 ans aujourd’hui – a brandi sauvagement son sabre nucléaire alors qu’il menaçait à plusieurs reprises de devenir nucléaire au cours de sa guerre désastreuse en Ukraine.

On craint que la Russie utilise une bombe nucléaire sur le champ de bataille ou fasse un test, potentiellement dans une région éloignée ou au-dessus de la mer Noire.

Des sources de la défense ont déclaré qu’il existe une possibilité réelle que Poutine envisage de faire exploser une bombe nucléaire dans la mer bordée par la Russie, l’Ukraine et la Géorgie, ainsi que par les pays de l’OTAN, la Turquie, la Bulgarie et la Roumanie.

Mais un expert de premier plan a averti que l’explosion d’une bombe nucléaire dans la mer Noire pourrait avoir des conséquences désastreuses.

Le professeur Viorel Badescu, physicien et ingénieur de l’Université de Bucarest, a rédigé il y a quelques années un article mettant en garde contre les impacts d’une explosion nucléaire en mer Noire.

Et il a parlé à The Sun Online alors qu’il exposait “à travers les yeux d’un scientifique” les conséquences potentiellement horribles – y compris les tsunamis et un nuage de gaz toxique libéré de la mer.

Le professeur Badescu a déclaré qu’il ne voyait pas la logique de la Russie optant pour la mer comme zone de test – et était très sceptique quant à savoir si Poutine utiliserait une telle stratégie pour une telle démonstration de force.

Mais il a sobrement évoqué les conséquences possibles si Vlad allait de l’avant avec un tel plan, avec divers rapports selon lesquels le président russe devient de plus en plus téméraire.

Il a déclaré à The Sun Online : “Deux phénomènes différents qui peuvent affecter les régions côtières commencent simultanément à l’endroit de l’explosion nucléaire.

“Premièrement, la cavité d’eau initiale constitue la source d’un

vague de tsunami.

“Deuxièmement, le [gas] expulsé dans l’atmosphère – qui est plus dense que l’air – “tombe” à une vitesse inférieure à celle de l’eau qui tombe et crée finalement un “nuage” ou une “couverture” gazeuse à la surface de la mer.”

Le professeur Badescu a écrit son article initial en 2006 intitulé : “Effets toxiques des impacts d’astéroïdes ou des explosions nucléaires dans les régions occidentales de la mer Noire”.

Il compare les dangers des impacts de l’espace et des armes nucléaires, qui ont des effets comparables à la quantité d’énergie transférée dans la mer.

Ce qui rend la mer Noire unique, c’est le niveau élevé de sulfure d’hydrogène (H2S) dans l’eau, étant le plus grand réservoir naturel du composé chimique au monde.

Le gaz – qui sent les œufs pourris – est toxique pour les humains et les animaux lorsqu’il est inhalé et à fortes doses peut entraîner la mort.

Les effets sur la population humaine peuvent être beaucoup plus importants et rapides en cas d’explosion nucléaire Professeur Viorel Badescu

Les personnes exposées peuvent être incapables de respirer – et à des doses suffisamment élevées, le produit chimique peut pourrir le cerveau des gens.

Donc, dans cet esprit, une bombe nucléaire frappant la mer libérerait ces produits chimiques dans l’air et pourrait être soufflée vers les régions côtières.

Le professeur Badescu a déclaré au Sun Online : “La surface affectée par le nuage de gaz toxique est beaucoup plus petite que la surface affectée par l’accident nucléaire de Tchernobyl.

“Cependant, les effets sur la population humaine peuvent être beaucoup plus importants et rapides en cas d’explosion nucléaire, selon le lieu de l’explosion, sa magnitude et la vitesse et la direction du vent.”

Cependant, des simulations effectuées par le professeur pour son article indiquent que même la plus grosse bombe nucléaire pourrait expulser des nuages ​​​​de gaz pourrait ne pas être en mesure d’atteindre le rivage – parcourant environ 20 milles.

Une grande partie de cela dépend cependant de l’endroit où la bombe a explosé dans la mer.

L’autre menace d’une très grande explosion nucléaire – les tsunamis – pourrait voir des vagues allant jusqu’à 6,5 pieds s’écraser sur les rives de la mer Noire.

L’Ukraine a organisé des exercices nucléaires sous la menace de la Russie Crédit : AFP

Des sauveteurs du ministère ukrainien des urgences participent à un exercice dans la ville de Zaporizhzhia Crédit : AFP

L’Ukraine se prépare au pire alors que Poutine continue de proférer des menaces Crédit : AFP

Les employés du ministère ukrainien portent des compteurs Geiger et portent des masques à gaz Crédit : AFP

Mais une option plus réaliste pour la Russie serait un appareil plus petit, comme la bombe nucléaire de 2 mégatonnes que l’on pense être sur le nucléaire de Poséidon.

Et cela conduirait à un tsunami plus probable d’environ 3 pieds de haut.

Le professeur Badescu a déclaré que les effets d’un essai nucléaire seraient “très faibles” si une bombe explosait au milieu de la mer Noire.

Et lorsqu’on lui a demandé s’il avait un message à Poutine ou à des généraux russes pesant un tel test, il a répondu : “Je ne suis pas en mesure d’envoyer des messages politiques”.

La Russie fait planer la menace des armes nucléaires sur l’Ukraine alors que ses forces continuent d’être repoussées.

Moscou a des lignes rouges dans sa doctrine sur le moment d’utiliser des armes nucléaires – mais elles sont plus souples que celles de l’Occident.

Il est largement admis que les menaces nucléaires actuelles se réfèrent spécifiquement à des armes tactiques plus petites conçues pour être utilisées sur le champ de bataille plutôt qu’à des bombes massives tuant des villes.

Le Kremlin est heureux d’utiliser les armes s’il considère qu’il existe une “menace existentielle” pour la Russie.

Les commandants de Poutine pensaient qu’ils pourraient renverser l’Ukraine en quelques jours – mais maintenant la guerre fait rage depuis huit mois.

Ils ont convaincu les troupes russes qu’ils seraient accueillis avec des acclamations et agitant des drapeaux en tant que « libérateurs », au lieu de cela, ils ont été confrontés à des kalachnikovs et des cocktails molotov en tant qu’envahisseurs.

La guerre de Poutine est devenue un bourbier lent et brutal – un bourbier qui a vu les Russes changer de tactique, passant de tentatives de frappes chirurgicales à des attaques sauvages et aveugles contre des civils.

Avec de nouvelles défaites à l’horizon, une mobilisation de masse apparemment sans espoir et une Ukraine renaissante se précipitant vers son nouveau “territoire” – attisant les craintes que la guerre ne s’intensifie à nouveau.

On pense que la Russie possède environ 2 000 armes nucléaires dans son arsenal sous la forme de missiles à faible rendement, de torpilles et d’obus d’artillerie.

On pense que la doctrine de guerre de Moscou est ouverte à l’utilisation d’armes nucléaires dans un conflit conventionnel comme tactique d’intimidation – et l’utilisation d’une telle arme doit être approuvée personnellement par Poutine.

La tactique est devenue connue sous le nom de « escalader pour désamorcer ».

L’Otan surveille de près la Russie, avec des informations faisant état du plus grand sous-marin nucléaire de Vlad en mouvement et d’un convoi lié à une unité nucléaire repéré se dirigeant vers l’Ukraine.

Et il semble que Poutine intensifie également sa guerre hybride contre l’Europe, la Russie étant le principal suspect des attaques contre les pipelines Nord Stream dans la mer Baltique.

Alors que l’hiver se profile sur l’Ukraine et que les défaites russes s’accumulent, le monde attend avec impatience de voir ce que Vlad fera ensuite et quelle réponse – le cas échéant – il y aura de l’Occident.