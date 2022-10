Poutine fait des erreurs stratégiques parce que personne ne peut lui dire qu’il a tort, selon le chef du renseignement britannique

Le président russe Vladimir Poutine.

La stratégie de Poutine échoue parce qu’il a “peu de défis internes efficaces”, selon un chef du renseignement britannique.

Le chef du GCHQ, Sir Jeremy Fleming, a souligné que les troupes russes manquaient d’équipement et de munitions.

Ces remarques interviennent après que Poutine a lancé un bombardement majeur des villes et des installations ukrainiennes.

Le président Vladimir Poutine continue de commettre des erreurs stratégiques dans sa guerre en Ukraine parce que personne autour de lui ne peut dénoncer ses erreurs, selon le chef de l’agence d’espionnage britannique GCHQ.

La prise de décision de Poutine est “imparfaite” car il a “peu de défi interne efficace”, selon le texte d’un discours de Jeremy Fleming, présenté en avant-première par Insider avant sa présentation mardi.

“C’est une stratégie à enjeux élevés qui conduit à des erreurs de jugement stratégiques”, a déclaré Fleming dans le texte.

Fleming doit prononcer le discours au Royal United Services Institute (RUSI) à Londres mardi après-midi. Bien qu’il se concentre principalement sur la Chine, le discours fait également des remarques sur l’agression de la Russie, affirmant que l’Ukraine “inverse le cours” de la guerre.

Les analystes ont depuis longtemps remarqué le rétrécissement du cercle restreint de Poutine et l’impact que cela a eu sur sa prise de décision.

Le dirigeant russe a s’est entouré principalement de personnes qui partagent son état d’esprit, faisant des défis internes à sa pensée extrêmement rare.

Citant les renseignements américains, CNN a rapporté en septembre que Poutine a fait le tour de la chaîne de commandement habituelle pour donner personnellement des ordres de champ de bataille à ses générauxun arrangement très inhabituel qui, selon les États-Unis, a contribué au chaos sur le terrain.

Au cours des six dernières semaines, L’Ukraine a repris des centaines de kilomètres carrés de territoirey compris dans les zones qui La Russie prétendait avoir annexé et considère sa propre terre.

Fleming a déclaré: “Ayant déjà échoué dans deux stratégies militaires majeures, le plan de Poutine a heurté la courageuse réalité de la défense ukrainienne.”

“Les coûts pour la Russie – en personnes et en matériel – sont stupéfiants”, a-t-il déclaré, ajoutant que les fournitures et les munitions russes s’épuisent et que les troupes sont “épuisées”.

de Poutine recrutement dans les prisons et sa mobilisation massive et chaotique des réservistes “parle d’une situation désespérée”, a déclaré Fleming.

L’annonce a envoyé les Russes fuir pour éviter le projet en nombre qui dépassait la force d’invasion originale de Poutine, comme l’a noté le MOD du Royaume-Uni.

“Ils voient à quel point Poutine a mal évalué la situation”, a déclaré Fleming, ajoutant qu’ils commencent à réaliser que la guerre affectera leur propre vie.

Le discours de Fleming devait avoir lieu un jour après Poutine a lancé des missiles et des essaims de drones vers Kyiv et plusieurs autres villes et régions ukrainiennes, bien au-delà des lignes de front de la guerre terrestre ukrainienne.

Poutine a qualifié cela de représailles pour une attaque contre le pont du détroit de Kertch au cours du week-end, les médias d’État ont rapporté.

Samedi, Poutine a nommé un commandant notoirement brutal, Sergei Surovikinpour mener l’assaut de la Russie contre l’Ukraine.