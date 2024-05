Poutine fait bouger les choses chez lui alors que son optimisme quant à la guerre en Ukraine augmente

Les protestations périodiques contre l’incompétence et la corruption au sommet de l’armée russe ont entravé l’effort de guerre du président Vladimir V. Poutine depuis le début de son invasion de l’Ukraine début 2022.

Lorsque ses forces ont vacillé autour de la capitale ukrainienne, Kiev, la nécessité d’un changement s’est révélée évidente. Lorsqu’ils furent chassés quelques mois plus tard de la ville de Kharkiv, les attentes d’un bouleversement grandissaient. Et après que le chef mercenaire Eugène V. Prigozhin ait fait marcher ses hommes vers Moscou, se plaignant de la profonde pourriture et de l’ineptie à la tête des forces russes, M. Poutine a semblé obligé de réagir.

Mais, à chaque fois, le président russe a évité toute mesure publique majeure qui aurait pu être considérée comme validant les critiques, gardant son ministre de la Défense et son général en chef en place pendant la tempête tout en remaniant les commandants du champ de bataille et en prenant d’autres mesures plus bas dans la chaîne.

Aujourd’hui, alors que les crises sur le champ de bataille semblent derrière lui et que M. Prigojine est mort, le dirigeant russe a décidé d’agir, en changeant de ministre de la Défense pour la première fois depuis plus d’une décennie et en autorisant un certain nombre d’arrestations pour corruption parmi de hauts responsables du ministère.