Poutine face à la colère du public en Russie à propos de la mobilisation et de l’échange de prisonniers

Des familles russes ont fait leurs adieux en larmes jeudi à des milliers de fils et de maris brusquement convoqués pour le service militaire dans le cadre de la nouvelle mobilisation du président Vladimir Poutine, tandis que les nationalistes russes pro-guerre ont fait rage à propos de la libération des commandants du controversé régiment ukrainien Azov lors d’un échange de prisonniers très secret. . Alors que les femmes serraient leurs maris dans leurs bras et que les jeunes hommes montaient à bord des bus pour partir pendant 15 jours d’entraînement avant d’être potentiellement déployés dans l’effort de guerre trébuchant de la Russie en Ukraine, il y avait des signes de colère publique croissante face à la mobilisation, qui est censée appeler 300 000 réservistes ou plus. .

Plus de 1 300 personnes ont été arrêtées lors de manifestations anti-mobilisation dans des villes et villages de Russie mercredi et jeudi, lors des plus grandes manifestations publiques depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, tandis que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rejeté les informations faisant état de vols réservés et de files d’attente. quitter la Russie comme “fausse information”.

“Les informations sur une certaine situation fébrile dans les aéroports sont très exagérées”, a insisté Peskov lors de sa conférence téléphonique quotidienne avec les journalistes jeudi.

Mais il y avait d’autres signes de résistance publique accrue contre Poutine et sa guerre, malgré la répression sévère du Kremlin contre la dissidence.

Dans la ville de Togliatti, un commissariat militaire, ou bureau local de recrutement et de recrutement militaire, a été incendié, l’une des dizaines d’attaques similaires à travers la Russie ces derniers mois, indiquant la profondeur de l’antipathie envers les efforts de recrutement militaire.

L’extrême droite pro-guerre russe, quant à elle, avait une autre cause de fureur : un échange de prisonniers qui a libéré les commandants d’Azov longtemps qualifiés de « nazis » par la Russie en échange de dizaines de prisonniers détenus en Ukraine, dont Viktor Medvedtchouk, réputé être le plus proche de Poutine. Ami ukrainien et chef du principal parti politique ukrainien pro-Kremlin, qui a été interdit par les autorités ukrainiennes en juin.

Le double contrecoup de la mobilisation et de l’échange de prisonniers a montré à Poutine sa crise la plus aiguë depuis qu’il a lancé l’invasion à grande échelle de l’Ukraine. Non seulement son pays est aux prises avec des sanctions économiques punitives imposées par l’Occident, mais son armée a subi des revers dramatiques, notamment un retrait embarrassant de la région du nord-est de Kharkiv.

Ses options diminuant, Poutine a pris des décisions de plus en plus périlleuses, dont la mobilisation partielle, qui risque de faire basculer l’opinion publique contre la guerre. Dans un discours national mercredi, Poutine a également proclamé son soutien aux mesures d’annexion de quatre régions ukrainiennes qu’il ne contrôle pas entièrement militairement ou politiquement, ce qui risque de mener des combats acharnés et une défaite potentiellement humiliante.

Poutine a également utilisé son discours pour faire une menace à peine voilée que la Russie utiliserait des armes nucléaires. L’ancien président russe Dmitri Medvedev, aujourd’hui chef adjoint du Conseil de sécurité du pays, a réitéré cette menace jeudi et a fait monter les enchères, avertissant spécifiquement que la Russie serait disposée à utiliser des “armes nucléaires stratégiques” pour protéger tout territoire ukrainien absorbé par Moscou.

“Des référendums auront lieu et les républiques du Donbass et d’autres territoires seront acceptés en Russie”, a déclaré Medvedev sur Telegram jeudi, ajoutant que les forces armées russes protégeraient ces territoires.

« La Russie a annoncé que non seulement les capacités de mobilisation mais aussi toutes les armes russes, y compris les armes nucléaires stratégiques… pourraient être utilisées pour une telle protection », a-t-il écrit.

À New York, où les dirigeants mondiaux sont réunis pour les réunions annuelles de l’Assemblée générale, les dirigeants des puissances occidentales, dont le président Biden, ont rapidement dénoncé les plans d’annexion de Poutine et appelé la Russie à respecter la souveraineté territoriale de l’Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, prononçant une allocution à l’ONU par vidéo, a insisté mercredi soir sur le fait que son pays ne céderait pas de territoire et que la Russie devait être punie.

“L’Ukraine exige des sanctions pour avoir tenté de voler notre territoire”, a déclaré Zelensky. «Punition pour les meurtres de milliers de personnes. Punition pour les tortures et les humiliations des femmes et des hommes.

L’accord secret d’échange de prisonniers, annoncé mercredi soir et impliquant la médiation de la Turquie et de l’Arabie saoudite, a créé la dernière pression sur Poutine dans son pays.

Les détails étaient si toxiques que le Kremlin a pris ses distances avec l’échange et que le ministère russe de la Défense ne les a pas décrits, sauf pour confirmer que 55 soldats ukrainiens russes et pro-russes avaient été échangés.

Medvedchuk, qui a été chef de cabinet du président ukrainien Leonid Kuchma de 2002 à 2005 et a longtemps joué un rôle machiavélique dans la politique ukrainienne, aurait contrôlé plusieurs chaînes de télévision ukrainiennes pro-Kremlin, fermées par Zelensky en février 2021.

Medvedchuk était considéré comme un choix potentiel du Kremlin en tant que président ukrainien fantoche avant l’échec des efforts de Moscou pour s’emparer de Kyiv et renverser le gouvernement élu de Zelensky. Mais Medvedchuk est surtout connu comme un ami proche de Poutine. Le dirigeant russe est le parrain de la fille de Medvedchuk et a également visité le manoir palatial de Medvedchuk en Crimée.

Lorsqu’on lui a demandé si Medvedtchouk avait été libéré, Peskov a répondu : « Je ne peux pas commenter l’échange de prisonniers. Je n’ai pas le pouvoir de le faire.

La déclaration du ministère russe de la Défense, publiée plusieurs heures après que les responsables ukrainiens ont publié les détails dans les premières heures de jeudi, n’a pas non plus mentionné Medvedchuk.

“À la suite du processus complexe de négociation d’échange, 55 militaires des Forces armées de Russie et des Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, qui étaient en danger de mort pendant leur captivité, ont été renvoyés ce soir du territoire ukrainien contrôlé par Kiev”, indique le communiqué. a dit.

Finalement, Denis Pushilin, le chef fantoche de Moscou dans une zone séparatiste autoproclamée de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, a confirmé qu’il avait signé le décret sur l’échange de 50 militaires russes, cinq combattants pro-russes d’Ukraine et Medvedtchouk.

Envoyer des hommes russes combattre dans une guerre pour « dénazifier » l’Ukraine, en même temps que libérer les commandants et les combattants d’Azov, était difficile à expliquer pour la Russie – étant donné que, pendant des années, la propagande du Kremlin a dépeint le groupe Azov comme des terroristes fanatiques et Des meneurs « nazis » qui doivent être détruits.

L’échange a eu lieu “dans des circonstances difficiles”, a déclaré Pouchiline à la télévision d’État russe. « Nous leur avons donné 215 personnes, dont des combattants du bataillon nationaliste. Ce sont des criminels de guerre. Nous en étions parfaitement conscients, mais notre objectif était de faire revenir nos gars au plus vite », dans des commentaires qui n’ont fait que souligner la polémique.

Les prisonniers russes ont été transportés par avion vers la base aérienne militaire de Chkalovsky aux premières heures de jeudi et sont arrivés sans fanfare ni accueil de héros.

Les nationalistes purs et durs ont qualifié l’échange de trahison qui sapait la raison de la guerre, le jour même où la Russie appelait des hommes au combat.

Igor Girkin, un ancien agent russe du FSB qui a commandé les combattants par procuration de Moscou en 2014, a qualifié l’échange des combattants d’Azov de “trahison” dans un post. sur les réseaux sociaux jeudi, accusant “des personnes encore non identifiées de la haute direction de la Fédération de Russie”.

La libération, le jour même où les Russes étaient appelés à se battre, était « pire qu’un crime et pire qu’une erreur. C’est une STUPIDITÉ INCROYABLE », s’est-il plaint. (Girkin est jugé par contumace par un tribunal de La Haye pour l’abattage du vol MH17 de Malaysia Airlines en 2014.)

Poutine s’appuyait sur l’apathie du public et le manque d’intérêt pour la guerre, mais il fait maintenant face à une colère croissante face à la mobilisation des réservistes, même s’il s’est arrêté avant de déclarer un projet national complet.

Poutine recrute jusqu’à 300 000 réservistes et soutient l’annexion au milieu des pertes de guerre

Certains manifestants qui ont été arrêtés alors qu’ils manifestaient contre la mobilisation ont reçu des convocations militaires dans les postes de police mercredi soir dans une pratique qui semblait destinée à dissuader de nouvelles manifestations, en particulier par des hommes en âge de combattre. Peskov a dit que c’était parfaitement légal. « Cela ne contrevient pas à la loi. Par conséquent, il n’y a pas de violation de la loi », a-t-il déclaré.

En Tchétchénie, le dictateur régional et proche allié de Poutine, Ramzan Kadyrov, a déclaré que quiconque s’opposait à la mobilisation était un ennemi du peuple, après une petite manifestation d’une vingtaine de femmes dans la capitale Grozny mercredi. Kadyrov a menacé d’envoyer les maris des manifestants se battre en Ukraine, a rapporté le média local Caucasian Knot.

Les questions et les craintes concernant la mobilisation ont tourbillonné jeudi, avec des doutes sur qui échapperait à l’appel et qui serait forcé de se battre.

Le rôle du propre fils de Peskov, Nikolai Peskov, a souligné les soupçons russes selon lesquels des personnalités riches et politiquement connectées échappent invariablement au service militaire, les guerres russes étant menées en grande partie par des hommes de régions pauvres éloignées de Moscou.

Nikolai Peskov était moins enthousiaste à l’idée qu’il pourrait être envoyé au combat lorsqu’il a été appelé mercredi par Dmitry Nizovtsev, membre de l’équipe du chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny et présentateur de la chaîne YouTube de l’opposition. Nizovtsev, se faisant passer pour un officier militaire, a exigé que le jeune Peskov se présente à un commissariat militaire local le lendemain à 10 heures.

“Évidemment, je ne viendrai pas demain à 10 heures”, a déclaré Nikolai Peskov. « Vous devez comprendre que je suis M. Peskov et que ce n’est pas vraiment bien pour moi d’être là. En bref, je vais résoudre ce problème à un autre niveau.

Peskov, le porte-parole du Kremlin, a confirmé que son fils avait été appelé, mais a insisté sur le fait que ses commentaires n’avaient pas été transmis dans leur intégralité.

Alexei Mishustin, fils du Premier ministre russe Mikhail Mishustin, a également été appelé et a dit à Nizovtsev qu’il « ne prévoyait pas de servir dans l’armée » et qu’il se croyait exempté parce qu’il faisait une maîtrise.

Natalia Abbakamova à Riga, en Lettonie, a contribué à ce rapport.