Poutine évoque Stalingrad pour prédire la victoire sur le “nouveau nazisme” en Ukraine

Le Russe Vladimir Poutine a prononcé jeudi un discours enflammé, reprochant à l’Allemagne d’avoir aidé l’armée ukrainienne.

Poutine s’exprimait lors d’une commémoration de la bataille de Stalingrad, qui a fait plus d’un million de victimes pendant la seconde guerre mondiale.

Poutine a reçu une standing ovation après son discours.

Le président Vladimir Poutine a évoqué l’esprit de l’armée soviétique qui a vaincu les forces allemandes nazies à Stalingrad il y a 80 ans pour déclarer jeudi que la Russie vaincrait une Ukraine soi-disant en proie à une nouvelle incarnation du nazisme.

Dans un discours enflammé à Volgograd, connu sous le nom de Stalingrad jusqu’en 1961, Poutine a fustigé l’Allemagne pour avoir aidé à armer l’Ukraine et a déclaré, pas pour la première fois, qu’il était prêt à puiser dans tout l’arsenal russe, qui comprend des armes nucléaires.

“Malheureusement, nous constatons que l’idéologie du nazisme sous sa forme et sa manifestation modernes menace à nouveau directement la sécurité de notre pays”, a déclaré Poutine à un auditoire d’officiers de l’armée et de membres de groupes patriotiques et de jeunesse locaux.

“Encore et encore, nous devons repousser l’agression de l’Occident collectif. C’est incroyable mais c’est un fait : nous sommes à nouveau menacés par des chars Leopard allemands avec des croix dessus.”

Les responsables russes ont établi des parallèles avec la lutte contre les nazis depuis que les forces russes sont entrées en Ukraine il y a près d’un an.

L’Ukraine – qui faisait partie de l’Union soviétique et qui a elle-même subi des ravages aux mains des forces hitlériennes – rejette ces parallèles comme de faux prétextes pour une guerre de conquête impériale.

Stalingrad a été la bataille la plus sanglante de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l’Armée rouge soviétique, au prix de plus d’un million de victimes, a brisé le dos des forces d’invasion allemandes en 1942-1943.

LIRE | Des fragments de missiles découverts en Moldavie près de la frontière ukrainienne alors que la Russie lance un autre barrage

Poutine a évoqué ce qu’il a qualifié d’esprit des défenseurs de Stalingrad pour expliquer pourquoi il pensait que la Russie l’emporterait en Ukraine, affirmant que la bataille de la Seconde Guerre mondiale était devenue un symbole de “la nature indestructible de notre peuple”.

“Ceux qui entraînent les pays européens, y compris l’Allemagne, dans une nouvelle guerre avec la Russie, et … s’attendent à remporter une victoire sur la Russie sur le champ de bataille, ne comprennent apparemment pas qu’une guerre moderne avec la Russie sera tout à fait différente pour eux, ” il ajouta.

“Nous n’envoyons pas nos chars à leurs frontières mais nous avons les moyens de réagir, et cela ne s’arrêtera pas à l’utilisation de véhicules blindés, tout le monde doit comprendre cela.”

Alors que Poutine finissait de parler, le public lui a fait une standing ovation.

Poutine avait auparavant déposé des fleurs sur la tombe du maréchal soviétique qui supervisait la défense de Stalingrad et avait visité le principal complexe commémoratif de la ville, où il avait observé une minute de silence en l’honneur de ceux qui étaient morts pendant la bataille.

Des milliers de personnes se sont alignées dans les rues de Volgograd pour assister à un défilé de la victoire alors que des avions volaient au-dessus de la tête et que des chars et des véhicules blindés modernes et de la Seconde Guerre mondiale passaient.

Certains des véhicules modernes portaient la lettre « V », un symbole utilisé par les forces russes en Ukraine.