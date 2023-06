Poutine, évoquant un « danger mortel », pour l’Etat russe, jure d’écraser l’insurrection armée

Commentez cette histoire Commentaire

Alors que des combattants mercenaires Wagner contrôlent des installations militaires clés dans le sud de la Russie, le président Vladimir Poutine a promis samedi d’écraser une rébellion armée qui, selon lui, menaçait de diviser la Russie, de conduire le pays vers l’anarchie et de saper les gains militaires durement acquis en Ukraine. Face au plus grand défi de sa présidence, Poutine a déclaré que les dirigeants de la tentative de mutinerie « répondraient devant la loi et le peuple » et que des « actions décisives » seraient prises pour stabiliser la situation à Rostov-on-Don, dans le sud de la Russie. ville à environ 60 miles de la frontière ukrainienne où Yevgeniy Prigozhin, le chef controversé du groupe de mercenaires Wagner, a déclaré samedi matin que ses combattants armés avaient pris le contrôle de bâtiments et d’installations militaires, dont un aérodrome. Rostov-on-Don est un centre de commandement stratégique important pour la guerre de la Russie en Ukraine.

« Toute agitation interne est une menace mortelle pour notre État … et nos actions pour défendre notre patrie contre cette menace seront brutales », a déclaré Poutine dans un discours d’urgence à la nation. « C’est un coup de poignard dans le dos contre notre nation et notre pays. »

Mais alors même que Poutine lançait un appel laconique à l’unité nationale, des opérations de combat ont été signalées à Voronej, une région au nord de Rostov sur la route de Moscou, et le ministère britannique de la Défense a déclaré que des unités de Wagner semblaient se diriger vers la capitale russe.

Sans nommer Prigozhin, Poutine a déclaré que ceux qui ont organisé l’insurrection militaire étaient des « traîtres » et a appelé ceux qui avaient pris le parti du chef de Wagner à faire « le seul choix correct » et à se retirer du soulèvement armé.

«Ceux qui ont préparé la mutinerie militaire, qui lèvent les armes contre des frères combattants, ont trahi la Russie et paieront pour cela. Et ceux qui sont entraînés dans le crime, je demande de ne pas commettre cette erreur cruciale, tragique et irremplaçable. Faites le bon choix – arrêtez de participer à des actions criminelles », a déclaré Poutine.

Poutine parlait après une nuit tendue au cours de laquelle les événements se sont déroulés à une vitesse rapide après que Prigozhin a déclaré un conflit ouvert avec les dirigeants militaires russes et a appelé les Russes à rejoindre 25 000 soldats de Wagner contre le ministre de la Défense Sergei Shoigu et d’autres hauts commandants.

Prigozhin a affirmé vendredi soir que l’armée russe avait mené une frappe sur un camp de Wagner et a déclaré qu’il mènerait une « marche de la justice » contre ses ennemis parmi les dirigeants du ministère russe de la Défense, tout en niant les allégations d’au moins un haut général qu’il tentait un coup d’État.

Samedi matin, Prigozhin et ses combattants ont pu entrer dans Rostov-sur-le-Don, traversant une région fortement fortifiée du sud de la Russie avec une facilité apparente – malgré un mandat d’arrêt contre Prigozhin de la principale agence de sécurité russe, le Service fédéral de sécurité, ou FSB, qui Vendredi soir, Prigozhin a été accusé d’« incitation à la rébellion armée » et a déclaré avoir ouvert une enquête pénale.

Prigozhin a déclaré qu’il avait pris le contrôle de la principale base de commandement militaire russe à Rostov et a dit aux commandants militaires du pays qu’il marcherait sur Moscou et bloquerait Rostov à moins qu’il ne puisse affronter ses ennemis : le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le général Valery Gerasimov, chef de la État-major général des forces armées russes.

Prigozhin a déclaré à deux hauts commandants militaires, arrivés samedi matin dans la capitale régionale pour le rencontrer, que ses forces avaient abattu trois hélicoptères militaires russes qui avaient tiré sur la colonne Wagner alors qu’elle tentait d’entrer dans la base militaire, et il a menacé davantage grèves. « Nous les ferons tous tomber si vous continuez à les envoyer », a-t-il déclaré, selon la vidéo de l’échange avec des responsables qui semblaient être le vice-ministre russe de la Défense, le colonel-général Yunus-bek Yevkurov et le lieutenant-général Vladimir Alekseyev, chef adjoint du renseignement militaire russe.

Prigozhin a prétendu contrôler tous les principaux objets militaires à Rostov-on-Don – y compris le principal aérodrome militaire – mais a insisté sur le fait que le quartier général et l’aérodrome poursuivaient les opérations contre l’Ukraine « comme d’habitude ».

« Nous avons pris le contrôle pour nous assurer qu’il n’y avait pas de frappes aériennes contre nous mais contre l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Les autorités étaient en état d’alerte maximale dans la capitale russe où le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a annoncé des « mesures antiterroristes » visant à renforcer la sécurité, notamment des contrôles routiers et une limitation des événements publics. Dans le même temps, le comité national antiterroriste russe a annoncé une opération officielle de lutte contre le terrorisme, ce qui signifie un renforcement des mesures de sécurité.

Le bras de fer entre Prigozhin et la direction des forces armées russes s’intensifie depuis des mois. Prigozhin, un allié de Poutine depuis les années 1990 lorsque les deux hommes étaient basés à Saint-Pétersbourg, était devenu de plus en plus virulent en critiquant les hauts gradés de l’armée pour ce qu’il a décrit comme une gestion bâclée de la guerre en Ukraine.

Prigozhin a accusé les troupes russes d’avoir tiré sur ses hommes et, plus tôt ce mois-ci, a même fait prisonnier un officier russe. À un moment donné, il a appelé Choïgou et Gerasimov à affronter un peloton d’exécution.

Les analystes avaient cru que la critique ouverte de Prigozhin était autorisée par Poutine comme moyen d’exprimer son mécontentement au cours de la guerre, tant que le chef de Wagner ne critiquait pas ouvertement le président russe et restait fermement dans le « camp patriotique ».

Mais vendredi matin, Prigozhin avait lancé son plus grand défi, car il contredisait les principaux prétextes de Poutine pour envahir l’Ukraine, déclarant que la Russie n’avait fait face à aucune menace sécuritaire extraordinaire de la part de l’Ukraine et que les responsables militaires russes avaient trompé Poutine pour qu’il entre en guerre.

La guerre, a affirmé Prigozhin, a été conçue par des responsables et des oligarques russes qui avaient pillé deux régions séparatistes du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, pendant des années, mais qui étaient devenus avides et voulaient piller toute l’Ukraine.

L’affirmation de Prigozhin allait bien au-delà de ses fréquentes diatribes contre les hauts responsables militaires et les oligarques russes, car elle sapait l’argument fréquent de Poutine selon lequel la Russie n’avait « pas d’autre choix » que de lancer une invasion préventive. Poutine a fait valoir, sans preuve, que l’Ukraine commettait un « génocide » contre les Russes de souche dans l’est de l’Ukraine et planifiait une attaque majeure avec le soutien de l’OTAN contre les zones du Donbass contrôlées par la Russie.

Un responsable du renseignement américain a qualifié la situation actuelle de « volatile » et a déclaré que les tensions entre Prigozhin et le ministère russe de la Défense s’étaient détériorées ces dernières semaines.

Wagner a fourni un soutien essentiel aux forces régulières russes, mais Prigozhin n’a pas caché sa frustration face à ce qu’il considère comme un soutien et des ressources insuffisants de Moscou pour ses combattants mercenaires. Prigozhin a également maintenu un canal secret avec l’ennemi de la Russie, l’Ukraine, via le service de renseignement militaire de ce pays, a rapporté le Washington Post sur la base de documents de renseignement américains classifiés divulgués sur la plateforme de messagerie Discord.

Un haut responsable ukrainien a déclaré vendredi soir que Prigozhin visait peut-être à évincer les hauts responsables militaires russes plutôt que Poutine lui-même. Le responsable, qui, comme d’autres, a parlé sous le couvert de l’anonymat pour décrire une situation qui évolue rapidement, a déclaré que Prigozhin visait probablement à renverser Choïgou.

Le responsable ukrainien a déclaré que les forces wagnériennes de Prigozhin manquaient de force et de nombre pour l’emporter dans un combat direct avec l’armée russe. « Prigozhin ne bluffe pas, mais il ne veut pas se battre avec l’armée », a déclaré le responsable ukrainien.

Tatiana Stanovaya, fondatrice de R-Politik, un cabinet de conseil politique, a déclaré qu’il était peu probable que les dirigeants militaires russes changent d’allégeance et se retournent contre Poutine, mais que la réponse de ceux qui se trouvaient au bas des rangs militaires était une question ouverte.

« Si des ordres d’ouvrir le feu sont donnés, comment les soldats réagiront-ils », a écrit Stanovaya sur les réseaux sociaux. « Pour l’instant, il semble que Prigozhin et ses associés seront amenés à se rendre. Je suis sceptique quant au succès de cette stratégie. Cela pourrait potentiellement entraîner une impasse prolongée. Le Kremlin visera probablement à isoler physiquement Prigozhin, à couper ses ressources et à attendre son heure. Cependant, la chute de Prigojine semble inévitable.

L’enquête criminelle du FSB et les accusations de « trahison » de Poutine ont cependant semblé fermer rapidement toute possibilité de négociation entre le Kremlin et le patron mercenaire.