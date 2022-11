Poutine évitera d’assister au sommet du G20 alors qu’il craint “qu’un diplomate envisage de le gifler lors de la réunion”

Le tyran RUSSE Vladimir Poutine pourrait se retirer du sommet du G20, craignant d’être giflé, prétend-on.

On dit qu’il est plus susceptible d’assister virtuellement après un avertissement de ses espions qu’il pourrait être publiquement humilié à cause de la guerre en Ukraine.

Le tyran russe Vladimir Poutine serait plus susceptible d’assister virtuellement au G20 après un avertissement qu’il pourrait être “giflé” Crédit : AP

Un rapport affirme qu’on lui a dit qu’un participant au G20 prévoyait “de frapper Poutine au visage avec la paume ouverte lors d’une réunion personnelle” lors du sommet en Indonésie.

Le chef anonyme aurait l’intention de “démontrer son attitude envers lui en tant que criminel de guerre et scélérat”.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que le Royaume-Uni et ses alliés devaient “confronter” Poutine s’il assistait à l’événement de Bali la semaine prochaine.

Le dirigeant indonésien Joko Widodo a résisté aux pressions de Kyiv et de l’Occident pour désinviter Poutine.

Cependant, il a dit qu’il avait la “forte impression” qu’il ne participerait pas mais qu’il pourrait “demander à le faire virtuellement”.

Un message, apparemment d’un lieutenant-général du Kremlin en exil, sur une chaîne Telegram disait : “Poutine n’est pas prêt à risquer d’être humilié en recevant une gifle publique.”

Il a également affirmé que Poutine, 70 ans, était conscient d’un risque accru d’assassinat.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il n’irait pas si Poutine était présent.