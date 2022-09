Poutine et Xi tiendront une réunion en Ouzbékistan alors que les relations russo-chinoises s’améliorent

Il s’agirait également du premier face-à-face des deux dirigeants depuis l’invasion russe de l’Ukraine. L’ambassadeur de Russie en Chine, Andrey Denisov, a déclaré que les deux pays prévoyaient une “réunion sérieuse et à part entière avec un ordre du jour détaillé” pour le sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai du 15 au 16 septembre à Samarkand, selon l’agence de presse russe Tass.

Le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine devraient se rencontrer lors d’un sommet en Ouzbékistan la semaine prochaine dans le cadre de la première visite à l’étranger du dirigeant chinois depuis la pandémie.

Cette visite souligne l’importance des relations sino-russes pour Pékin, alors même que la Chine fait l’objet de critiques accrues pour avoir soutenu la Russie tout au long de la guerre contre l’Ukraine. En février, quelques semaines avant l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes, Poutine s’est rendu en Chine pour assister à l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver à Pékin. Lui et Xi ont signé une déclaration conjointe déclarant que leur partenariat était «sans limites» et définissant une vision pour un nouvel ordre international qui n’est pas dominé par l’Occident.

Bien que Pékin insiste sur le fait qu’il soutient la paix, il n’a pas condamné les actions de la Russie et a accusé les États-Unis et l’OTAN d’avoir provoqué la crise en attisant ce que les responsables chinois qualifient de « préoccupations légitimes en matière de sécurité » de la Russie.

Cette semaine, la Chine a participé aux exercices militaires conjoints Vostok 2022 organisés par la Russie dans la mer du Japon. Pékin a envoyé plus de 2 000 soldats, plus de 20 avions de combat et trois navires de guerre aux exercices, marquant la première fois que la Chine a envoyé des forces de toutes les branches de son armée.