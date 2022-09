Poutine et Xi se rencontreront la semaine prochaine lors de leur première rencontre depuis la guerre en Ukraine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois, Xi Jinping, se rencontreront la semaine prochaine pour leur premier face-à-face depuis le début de la guerre en Ukraine il y a plus de six mois.

Les deux hommes se rencontreront lors du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai qui se tiendra les 15 et 16 septembre à Samarcande, en Ouzbékistan, a déclaré mercredi à la presse Andrey Denisov, envoyé russe à Pékin.

“En général, ce sommet promet d’être intéressant, car ce sera le premier sommet à part entière depuis la pandémie”, ont rapporté les médias russes. “Je ne veux pas dire que les sommets en ligne ne sont pas à part entière, mais la communication directe entre les dirigeants est une qualité de discussion différente.”

Denisov a déclaré que Moscou et Pékin travaillaient toujours pour régler les détails de la rencontre entre Poutine et Xi, mais a déclaré qu’il s’agirait d’une “réunion sérieuse et à part entière”.

Cette rencontre prévue souligne l’importance d’une relation russo-chinoise en expansion alors que les liens avec l’Occident se sont détériorés en raison des postures de forces agressives dans leurs régions correspondantes.

La Chine a été critiquée pour avoir soutenu la Russie dans sa guerre en Ukraine, bien que Pékin n’ait pas soutenu ouvertement l’effort de guerre de Moscou.

Ces dernières semaines, la Chine et la Russie se sont livrées à des jeux de guerre, ont renégocié des accords gaziers pour mieux s’adapter à leurs économies et se sont de plus en plus éloignées des relations diplomatiques avec les nations occidentales.

La rencontre entre Xi et Poutine est non seulement importante car il s’agit du premier voyage international de Xi depuis la pandémie, mais survient alors que les États-Unis et leurs alliés avertissent que l’autoritarisme est en hausse.

La Chine a sévèrement réprimé les droits civils à travers le pays et à Hong Kong au cours des dernières années, avec ses menaces les plus récentes proférées à Taïwan.

Les responsables occidentaux restent préoccupés par les projets de Pékin de réunifier l’île – qui gouverne indépendamment depuis 1949 – avec la Chine continentale.

Poutine a également travaillé pour inverser la progression démocratique mise en place pour la première fois sous Mikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant de l’URSS.

L’Union soviétique s’est effondrée sous Gorbatchev et l’ancien président de l’URSS a été salué par les nations occidentales comme un champion de la fin de la guerre froide – un changement dans la politique mondiale que Poutine a qualifié de “plus grande catastrophe géopolitique du siècle”.

Poutine a laissé entendre à plusieurs reprises qu’il prévoyait de réunir, au moins en partie, le bloc soviétique avec la Russie.

Les deux dirigeants mondiaux ont accusé l’Occident de trop intervenir dans les affaires régionales et d’alimenter les dissensions.