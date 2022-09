Poutine et Xi se rencontreront en Ouzbékistan la semaine prochaine, selon un responsable russe

Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping se rencontreront la semaine prochaine lors d’un sommet en Ouzbékistan, a annoncé mercredi un responsable russe.

Les deux dirigeants se rencontreront lors du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), qui s’est tenu dans la ville ouzbèke de Samarkand les 15 et 16 septembre, a déclaré à la presse l’ambassadeur de Russie en Chine, Andrei Denisov.

“Dans moins de 10 jours, une autre réunion de nos dirigeants aura lieu au sommet de l’OCS à Samarcande. Nous nous y préparons activement”, a déclaré Denisov, cité par l’agence de presse russe Tass.

La visite en Ouzbékistan, si elle se poursuit, sera le premier voyage à l’étranger de Xi en deux ans et demi. Les médias russes ont également rapporté les projets de Xi de se rendre au Kazakhstan avant le sommet en Ouzbékistan, mais ces informations ne sont pas confirmées.

Interrogé sur le voyage en Ouzbékistan, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré lors d’un point de presse quotidien mercredi : “Sur votre question, je n’ai rien à offrir”.

Des politiques étrangères de plus en plus alignées

Poutine et Xi se sont rencontrés pour la dernière fois à Pékin en février, quelques semaines avant que le Kremlin n’envoie des troupes en Ukraine. Les deux présidents ont supervisé la signature d’un accord s’engageant à ce que les relations entre les parties n’aient “aucune limite”. On ne sait toujours pas si Xi était au courant à l’époque du projet de la Russie de lancer ce que Moscou appelle “une opération militaire spéciale” en Ukraine.

Tout en offrant son soutien tacite à la campagne de la Russie en Ukraine, la Chine a cherché à paraître neutre et à éviter les répercussions possibles du soutien à l’économie russe dans le cadre des sanctions internationales.

Moscou et Pékin ont de plus en plus aligné leurs politiques étrangères pour s’opposer aux forces démocratiques libérales en Asie, en Europe et au-delà, prenant position pour un régime autoritaire avec des frontières étroites et peu de considération pour la liberté d’expression, les droits des minorités ou la politique d’opposition.

L’armée russe a organisé de vastes exercices militaires qui ont commencé la semaine dernière et se sont terminés mercredi dans l’est du pays avec des forces chinoises, une autre preuve de liens de plus en plus étroits entre Moscou et Pékin dans un contexte de tensions avec l’Occident à propos de l’action militaire en Ukraine.

Même si Moscou et Pékin ont par le passé rejeté la possibilité de forger une alliance militaire, Poutine a déclaré qu’une telle perspective ne pouvait être exclue. Il a également noté que la Russie partageait avec la Chine des technologies militaires hautement sensibles qui ont contribué à renforcer considérablement sa capacité de défense.

Poutine rejette les sanctions occidentales

Mercredi, Poutine a déclaré que Moscou poursuivrait son action militaire en Ukraine jusqu’à ce qu’il atteigne ses objectifs, et s’est moqué des tentatives occidentales de pousser la Russie dans un coin avec des sanctions.

Poutine a déclaré lors d’un forum économique annuel dans la ville portuaire de Vladivostok, à l’extrême est, que l’objectif principal derrière l’envoi de troupes en Ukraine était de protéger les civils dans l’est de ce pays après huit ans de combats.

Poutine prononce un discours lors de la session plénière du Forum économique oriental 2022 à Vladivostok, en Russie, mercredi. (Sergey Bobylev/Tass/Reuters)

“Ce n’est pas nous qui avons commencé l’action militaire, nous essayons d’y mettre fin”, a déclaré Poutine, réaffirmant son argument selon lequel il avait envoyé des troupes en Ukraine pour protéger les régions séparatistes soutenues par Moscou, qui ont combattu les forces ukrainiennes en Ukraine. le conflit qui a éclaté en 2014 suite à l’annexion de la Crimée par la Russie.

“Toute notre action a visé à aider les personnes vivant dans le Donbass. C’est notre devoir et nous le remplirons jusqu’au bout”, a-t-il déclaré.

Poutine a accusé la Russie d’avoir renforcé sa souveraineté face aux sanctions occidentales, qui, selon lui, frôlent une agression.

Il s’est moqué des tentatives occidentales de plafonner les prix du pétrole et du gaz russes, qualifiant l’idée de “stupide” et affirmant que la Russie aura suffisamment de clients en Asie. “La demande est si élevée sur les marchés mondiaux que nous n’aurons aucun problème à le vendre”, a-t-il déclaré.

Il a également rejeté l’argument de l’UE selon lequel la Russie utilisait l’énergie comme une arme en suspendant l’approvisionnement en gaz via le gazoduc Nord Stream 1 vers l’Allemagne.

Poutine a réaffirmé l’argument russe selon lequel les sanctions occidentales ont entravé l’entretien de la dernière turbine encore en service, forçant son arrêt.

Il a répété que Moscou était prête à “appuyer sur le bouton” et à commencer à pomper du gaz “dès demain” via le Nord Stream 2, qui a été mis en attente par les autorités allemandes.