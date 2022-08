Poutine et Xi pourraient se rencontrer plus tôt que prévu

Une réunion en personne est en cours de préparation avant le possible voyage de Xi au sommet de l’OCS en septembre, rapporte le WSJ

Le dirigeant chinois Xi Jinping pourrait se rendre en Asie centrale en septembre pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Selon les sources, le bureau de Xi a indiqué cette semaine qu’il pourrait assister personnellement au sommet, qui doit avoir lieu dans la ville ouzbèke de Samarcande les 15 et 16 septembre. Le bureau a également commencé à préparer d’éventuelles rencontres bilatérales avec Poutine, ainsi que le les dirigeants du Pakistan, de l’Inde et de la Turquie, qui devraient également arriver.

Alors que le Kremlin a confirmé en juillet que Poutine participerait au sommet de l’OCS, il n’a pas encore précisé s’il se rendra à Samarcande ou participera par liaison vidéo.

La décision d’inclure le voyage dans le programme de Xi a été prise après que Pékin n’a pas réussi à dissuader la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, de se rendre à Taïwan au début du mois, ont affirmé certaines des personnes qui ont parlé au WSJ. Étant donné que la visite a été considérée par Pékin comme un signe de pression occidentale sur la Chine, un voyage en Asie centrale soulignerait l’intention du dirigeant chinois de la contrer en établissant des relations plus solides avec des pays qui ne sont pas de proches alliés des États-Unis, ont-ils expliqué.

Cette semaine, Poutine a dénoncé le voyage de Pelosi comme un “démonstration éhontée de manque de respect envers la souveraineté d’un autre pays.”

La première rencontre face à face entre Poutine et Xi depuis le début de l’offensive russe en Ukraine devait avoir lieu lors du sommet du G20 à Bali en novembre, après que le président indonésien Joko Widodo a confirmé vendredi que les deux dirigeants seraient présents. Le WSJ avait précédemment annoncé que Xi pourrait également tenir ses premiers entretiens en personne avec le président américain Joe Biden lors du sommet de Bali.

L’Organisation de coopération de Shanghai est un bloc de sécurité qui traite également des questions de développement régional et comprend actuellement huit États membres : la Chine, l’Inde, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie, le Tadjikistan, le Pakistan et l’Ouzbékistan. Il comprend également l’Iran et l’Afghanistan en tant que membres observateurs, et la Turquie en tant que partenaire de dialogue.