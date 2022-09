Le président russe a déclaré à son homologue allemand que l’Ukraine commettait des crimes de guerre

Le président russe Vladimir Poutine et le chancelier allemand Olaf Scholz se sont entretenus par téléphone mardi, Scholz appelant Poutine à retirer ses forces d’Ukraine et Poutine soulignant la « violations flagrantes du droit international humanitaire ».

Au cours de la conversation de 90 minutes, Scholz a exhorté Poutine à « parvenir le plus rapidement possible à une solution diplomatique, basée sur un cessez-le-feu, un retrait complet des forces russes et le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine », selon un communiqué du porte-parole Steffen Hebestreit.

La chancelière allemande a également appelé Poutine à « éviter toute escalade » autour de la centrale nucléaire de Zaporozhye et de mettre en place une « zone de sécurité » recommandée par l’ONU autour de l’installation. Poutine a répliqué que la plante est soumise à “des attaques de missiles constantes depuis l’Ukraine, ce qui crée de réels risques de catastrophe à grande échelle”, selon une lecture de l’appel du Kremlin.

Le président russe a également accusé Kiev de «violations flagrantes du droit international humanitaire», pointant du doigt le bombardement de villes majoritairement russophones dans le Donbass.

Poutine a également déclaré que la Russie fournirait de l’énergie à l’Europe si l’UE levait les sanctions empêchant l’approvisionnement le long du gazoduc Nord Stream 1. Le refus de l’Allemagne de certifier le gazoduc Nord Stream 2 tout en accusant la Russie de ses problèmes énergétiques “a l’air très cynique” il a dit.

Avec le président français Emmanuel Macron, Scholz a été l’un des rares dirigeants européens à rester en contact avec Poutine après le lancement de l’offensive militaire russe en Ukraine en février. Le couple a eu une conversation conjointe avec le président russe en mai, la conversation étant farouchement condamnée par des responsables anti-russes plus extrémistes des États baltes.

Sous Scholz, l’Allemagne n’a pas bougé sur son soutien aux sanctions de l’UE contre la Russie et continue d’armer l’armée de Kiev, bien que la chancelière ait été critiquée par certains au niveau national pour ne pas aller assez loin dans son soutien. La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a déclaré la semaine dernière que Berlin avait “Atteint la limite” de ce qu’il peut fournir militairement.

L’ambassadeur de Russie à Berlin a accusé lundi l’Allemagne d’avoir “franchi le rubicon” en fournissant à l’Ukraine des armes qui servent à tuer des Russes.

Malgré les relations aigres entre l’Allemagne et la Russie, Scholz et Poutine ont convenu de rester en contact, ont déclaré les deux parties après l’appel de mardi.